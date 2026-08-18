ВАСИЛЬЕВ Леонид Сергеевич

Родился 09.10.1930. Окончил исторический факультет МГУ в 1953 г.

Докторская диссертация : Генезис китайской цивилизации (формирование основ материальной культуры и этноса) (1976).

Работал профессором кафедры истории Китая Институт стран Азии и Африки МГУ. В настоящее время заведующий лабораторией исторических исследований Экспертного института НИУ "Высшая школа экономики, главный научный сотрудник Отдела истории Востока Института Востоковедения РАН.

Область интересов: Исследование проблем истории стран Востока, типологии общественных систем, а также генезиса китайского государства, истории китайских философских учений, древней истории Китая.

Сочинения:

Васильев Л. С. Аграрные отношения и община в древнем Китае (11-7 вв. до н. э.). М.,1961.

Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М., Наука . 1970. 480 с., 2-е издание - М., Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2001.

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. Формирование основ материальной культуры и этноса. М., Наука . 1976.

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983.

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли. Формирование основ мировоззрения и менталитета. М., Наука, 1989.

Васильев Л. С. История религий Востока. М.: Высшая школа , 1988.

Васильев Л. С. История Востока, в 2 т. М.: Высшая школа , 1993.

Васильев Л. С. Древний Китай, в 3 томах. М.: Восточная литература . 1995-2006.

Васильев Л. С. Эволюция общества. Типы общества и их трансформация. М., КДУ, 2011. 206 с.

Васильев Л. С. Всеобщая история, в 6 томах. М., КДУ, 2012-2013.