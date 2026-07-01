ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ

Сын инженер-механика флота, из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии. 12.9.1885 поступил в Морское училище. 14.9.1891 окончил училище и произведен в мичманы с зачислением во 2-й Черноморский флотский экипаж. 24.2.1892 назначен делопроизводителем экипажного суда. 28.10.1891 зачислен в 31-й флотский экипаж. В мае 1892 г. назначен вахтенным офицером крейсера I ранга «Герцог Эдинбургский». 12.10.1892 переведён в Балтийскимй флот с зачислением в 10-й флотский экипаж и назначен и. д. ревизора броненосца береговой обороны «Чародейка». 6.10.1893 одновременно назначен командиром 5-й роты того же броненосца. 19.12.1893 перечислен в 16-й флотский экипаж. 22.9.1895 поступил в учебно-артилерийскую команду. 18.1.1896 отчислен из команды, курс не окончил. 17.9.1896 прикомандирован к штабу 2-й флотской дивизии для занятий. 6.12.1896 произведён в лейтенанты. 22.12.1896 назначен флаг-офицером берегового штаба старшего флагмана 2-й флотской дивизии. 6.4.1897 назначен флаг-офицером штаба командующего практической эскадрой Балтийского моря. В мае 1898 г. назначен вахтенным начальником миноносца № 135. В декабре 1898 г. назначен вр. и. д. флаг-капитана берегового штаба старшего флагмана 2-й флотской дивизии. 1.6.1899 утверждён в должности ревизора крейсера I ранга «Варяг». 19.1.1900 зачислен в 13-й флотский экипаж. 18.9.1902 прикомандирован к Главному Морскому Штабу для занятий. 6.12.1904 зачислен на портовое судно «Могучий». 4.9.1906 назначен старшим офицером эскадренного броненосца «Андрей Первозванный». 11.9.1906 назначен адъютантом товарища морского министра. 6.12.1906 произведен в капитаны 2-го ранга с переименованием в подполковники и зачислением по Адмиралтейству. 20.10.1908 переименован в капитаны 2-го ранга с зачислением в береговой состав флота. 16.2.1909 зачислен во 2-й Балтийский флотский экипаж с отчислением от должности адъютанта товарища морского министра и прикомандированием к Морскому Генеральному Штабу для занятий. 18.4.1909 назначен военно-морским агентом в САСШ. 6.12.1911 произведён в капитаны 1-го ранга за отличие по службе. 22.1.1915 произведён в генерал-майоры флота с увольнением со службы по болезни с мундиром и пенсией. Умер в Hotel Plasa в Нью-Йорке. В начале мая 1915 г. гроб с телом прибыл в Архангельск и через Вологду был отправлен в Петроград. Погребен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петрограде.

По 1-му браку вдовец. Жена (2-я): фрейлина Ирине Николаевне (урожденная Давыдова, в 1-м браке Римская-Корсакова). Дети (от 1-го брака): Владимир (род. 12.11.1898).