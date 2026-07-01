ВАШИНГТОНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференции руководителей Великобритании и США во время 2-й мировой войны.

В Вашингтонской конференции под кодовым названием «Аркадия», состоявшейся 22 декабря 1941 г.14 января 1942 г., приняли участие главы правительств, начальники штабов и другие ответственные лица США и Великобритании. После нападения Японии на Перл-Харбор британское правительство предложило американскому руководству провести двусторонние переговоры по вопросам совместных военных и экономических усилий. Получив согласие, британский премьер-министр У. Черчилль в сопровождении большой свиты военных и политических советников отправился в морское путешествие к далеким берегам Америки. В Белом доме было проведено не менее восьми широких заседаний, на которых помимо Ф. Рузвельта и У. Черчилля присутствовали военные и морские министры обеих стран, лорд У. Бивербрук и Т. Гопкинс. Начальники штабов провели отдельно 12 заседаний в здании Федерального резервного управления. Главным пунктом повестки дня являлось обсуждение совместной «большой стратегии». Начальники штабов 31 декабря 1941 г. приняли важное решение, а именно: несмотря на вступление Японии в войну с США и Великобританией, Германия остается для них основным противником, а ее разгром — ключом к победе. Тем самым подтверждался согласованный еще в начале года англо-американский стратегический принцип «Германия вначале». Однако о высадке в Европе речь не шла. С небольшими поправками был одобрен представленный Британией общий план ведения войны, который предусматривал «сжимание кольца» вокруг Германии и ослабление ее сопротивления путем воздушных бомбардировок, блокады, подрывных действий и пропаганды. Что касается наземных операций против Германии на европейском континенте, то они в 1942 г. рассматривались как «маловероятные», за исключением советско-германского фронта. Иными словами, каких-либо военных акций в поддержку СССР не было запланировано. Участники конференции обсудили также ряд других тем. Была одобрена установленная ранее процедура оказания помощи Советскому Союзу. Президент Рузвельт исходил из того, что «русская программа» представляет жизненно важный интерес для США. Тем не менее объем поставок Советскому Союзу в первые месяцы 1942 г. оказался ниже запланированных по Первому протоколу. На конференции была выработана постоянная структура военного сотрудничества двух западных держав, во главе которой был поставлен Объединенный комитет начальников штабов США и Великобритании. По решению участников переговоров создавались также несколько объединенных гражданских советов по регулированию военного производства, сырьевых ресурсов, транспорта и др. Конференция «Аркадия» консолидировала связи между США и Великобританией и положила начало серии их двусторонних переговоров на высшем уровне. Вашингтонская конференция под кодовым названием «Трайдент» (англ. «Trident» — трезубец) состоялась 12-15 мая 1943 г. У. Черчилль, лорд У. Бивербрук и сопровождавшие их лица числом до 100 человек прибыли в США на пароходе «Куин Мэри» вместе с несколькими тысячами германских и итальянских военнопленных. На конференции присутствовало гораздо больше высокопоставленных чиновников и офицеров США и Великобритании, чем на любом другом совещании военных лет. Основное время заседаний было отведено вопросам стратегии. Бри-танские начальники штабов высказались за расширение военных действий в районе Средиземного моря и против выделения дополнительных сил для Тихоокеанского театра военных действий. Черчилль на первом же заседании в Белом доме объявил, что «большим трофеем» явится вывод из войны Италии любыми средствами. Премьер-министр доказывал, будто это станет лучшим способом оказания помощи России. Противоположную позицию занял Ф. Рузвельт, который считал наиболее эффективной мерой борьбы с Германией операции через Ла-Манш. Президент отнес срок ее проведения на весну 1944 г., тогда как британские представители хотели отложить вторжение в Западную Европу на неопределенное время. Началась длительная дискуссия. В результате всех дебатов американцы пошли на некоторые уступки англичанам в отношении проведения операций в Средиземноморье, хотя это и отвлекало значительные союзные средства от подготовки форсирования Ла-Манша. Англичане же дали согласие на вторжение крупными силами на континент с Британских островов. В принятом в конечном счете решении называлась его дата — 1 мая 1944 г. Намечались также меры по изгнанию японских войск с Алеутских островов, захват Маршалловых, Каролинских островов и другие операции. В целом, как следовало из решений конференции «Трайдент», США и Великобритания сориентировались на наступательные действия в первую очередь в районах Средиземноморского и Тихоокеанского театров войны. Но это означало новое нарушение обязательства об открытии второго фронта в Европе в 1943 г., данного в июне 1942 г. Президент Рузвельт в личном и секретном послании И. В. Сталину (получено 4 июня 1943 г.) ознакомил его с решениями конференции. Касаясь вопроса о поддержке СССР, Рузвельт остановился только на решении об усилении воздушного наступления союзников против Германии. Он сообщил о планах сконцентрировать на Британских островах весной 1944 г. (дата не называлась) «большое количество людей и материалов для того, чтобы позволить предпринять всеобъемлющее вторжение на континент в это время». И. В. Сталин в ответном послании Рузвельту (аналогичный текст был отправлен также Черчиллю) выразил решительное неодобрение решению об отсрочке вторжения в Западную Европу. Принцип коалиционной стратегии и точная дата открытия второго фронта в Европе были согласованы всеми тремя главными участниками Антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобританией — и зафиксированы в документе только на Тегеранской конференции.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Документы и материалы. Т. 1. М., 1944;

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Т. 1—2. М., 1957.

Автор статьи: Поздеева Л. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015