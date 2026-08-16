ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ

ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ - условное наименование сводов обычного права германских племён в период становления раннефеодальных государств.

По­яв­ле­ние варварских правд бы­ло свя­за­но в зна­чительной ме­ре с при­ня­ти­ем германскими пле­ме­на­ми хри­сти­ан­ст­ва , с раз­ви­ти­ем и ук­ре­п­ле­ни­ем государственной вла­сти и не­об­хо­ди­мо­стью письменного за­кре­п­ле­ния вар­вар­ских обы­ча­ев с це­лью ус­та­нов­ле­ния ос­нов пра­во­по­ряд­ка в за­ро­ж­даю­щих­ся германского го­су­дар­ст­вах.

Варварские правды пре­ж­де все­го бы­ли су­деб­ни­ка­ми. Наи­бо­лее из­вест­ны­ми из варварскими правдами кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы яв­ля­ют­ся Бур­гунд­ская (конец V - начало VI веков), Са­ли­че­ская (начало VIвека), Ри­пу­ар­ская (VI-VIII века), Ба­вар­ская (VII век), Але­манн­ская (конец VI-VIII века), Лан­го­бард­ская (VII-VIII века), Сак­сон­ская (начало IX века). Ши­ро­ко из­вест­ны так­же анг­ло­сак­сон­ские сборники - Прав­да Этель­бер­та (начало VII век), Прав­да Ине (VII- VIII века), Су­деб­ник Альф­ре­да (конец I века), За­ко­ны Этель­ста­на и Этель­ре­да (X-XI века), а так­же за­ко­ны датского за­вое­ва­те­ля Анг­лии Кну­та (XI век).

Кон­ти­нен­таль­ные прав­ды бы­ли со­став­ле­ны на вуль­гар­ном ла­тин­ском, анг­ло­сак­сон­ские - на пле­мен­ном, другие – на англиском язы­ке. По струк­ту­ре варварские правды дос­та­точ­но слож­ны, вклю­ча­ют тек­сты и ком­пи­ля­ции раз­но­вре­мен­но­го про­ис­хо­ж­де­ния (в том числе отдельных су­деб­ных ре­ше­ний и за­ко­но­дательных ак­тов ко­ро­лев­ской вла­сти). Од­ной из наи­бо­лее зна­чи­мых варварских правд счи­та­ет­ся Са­ли­че­ская прав­да фран­ков, со­став­ле­ние ко­то­рой от­но­сят к прав­ле­нию франк­ско­го ко­ро­ля Хло­дви­га по­сле его об­ра­ще­ния в хри­сти­ан­ст­во.

Боль­шин­ст­во по­ло­же­ний ран­них варварских правд по­свя­ще­но ус­та­нов­ле­нию штра­фов за различные про­ступ­ки. Эти ус­та­нов­ле­ния оз­на­ча­ли пер­вую по­пыт­ку под влия­ни­ем хри­сти­ан­ст­ва и бо­лее раз­ви­той сис­те­мы рим­ско­го пра­ва пе­рей­ти к мир­но­му раз­ре­ше­нию спо­ров и воз­ме­ще­нию при­чи­нён­но­го ущер­ба фик­си­ро­ван­ны­ми де­неж­ны­ми ком­пен­са­ция­ми (в том числе в поль­зу ко­ро­ля) вме­сто пле­мен­но­го обы­чая кров­ной мес­ти.

За убий­ст­во у фран­ков и анг­ло­сак­сов пла­тил­ся вер­гельд - пла­та, от­да­вае­мая час­тич­но се­мье, род­ст­вен­ни­кам уби­то­го и час­тич­но в ко­ро­лев­скую каз­ну. Ве­ли­чи­на вер­гель­да за­ви­се­ла от тя­же­сти пре­сту­п­ле­ния, ста­ту­са уби­то­го и др. Так, вер­гельд за убий­ст­во чи­нов­ни­ка ко­ро­ля или его те­ло­хра­ни­те­ля втрое пре­вы­шал вер­гельд за убий­ст­во про­стого сво­бод­но­го фран­ка (Са­ли­че­ская прав­да), по­вы­шен­ным штра­фом ох­ра­ня­лись свя­щен­ни­ки (в За­ко­нах Этель­бер­та - в 12-крат­ном раз­ме­ре) и др. За­щи­та ко­ро­лев­ско­го до­ма пер­вое вре­мя вы­де­ля­лась толь­ко раз­ме­ром штра­фа, од­на­ко впо­след­ст­вии «злой умы­сел» про­тив ко­ро­ля и це­лый ряд других пре­сту­п­ле­ний на­чи­на­ют от­но­сить­ся к раз­ря­ду го­су­дар­ст­вен­ных, за ко­то­рые ус­та­нав­ли­ва­ет­ся смерт­ная казнь с кон­фи­ска­ци­ей иму­ще­ст­ва (Су­деб­ник Альф­ре­да). За­час­тую вер­гель­ды бы­ли очень ве­ли­ки и пре­вы­ша­ли пре­де­лы воз­мож­но­стей отдельного ли­ца по их вы­пла­те, од­на­ко по­сколь­ку древ­нее пра­во ру­ко­во­дство­ва­лось прин­ци­пом кол­лек­тив­ной от­вет­ст­вен­но­сти (вы­пла­та воз­ме­ще­ния ро­дом или семь­ёй) и объ­ек­тив­но­го вме­не­ния (при­вле­че­ния к от­вет­ст­вен­но­сти не­ви­нов­ных), уп­ла­та вер­гель­да воз­ла­га­лась так­же на род­ст­вен­ни­ков пре­ступ­ни­ка или на всё по­се­ле­ние, на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го бы­ло со­вер­ше­но пре­сту­п­ле­ние. Ко­ро­лев­ская власть под­дер­жи­ва­ла прин­цип кол­лек­тив­ной от­вет­ст­вен­но­сти, пре­вра­тив­ший­ся в ин­сти­тут кру­го­вой по­ру­ки.

Поч­ти все варварские правды ис­пы­та­ли влия­ние рим­ско­го пра­ва (leges Romanae), осо­бен­но Вест­гот­ская и Бур­гунд­ская. Од­на­ко влия­ние рим­ско­го пра­ва на боль­шин­ство ран­них варварских бы­ло не­зна­чи­тель­ным и про­яв­ля­лось в основном че­рез ка­но­ни­че­ские ус­та­нов­ле­ния - за­ве­ща­ния и т.п. (например, Су­деб­ник Альф­ре­да на­чи­на­ет­ся с из­ло­же­ния де­ся­ти за­по­ве­дей и дея­ний апо­сто­лов).

Хо­тя ро­до­вые от­но­ше­ния и свя­зи бы­ли ещё пре­об­ла­даю­щи­ми для пра­во­во­го ста­ту­са лич­но­сти, варварские правды от­ра­зи­ли про­цесс раз­ло­же­ния пле­мен­ных об­щин и за­ро­ж­де­ния пра­ва ин­ди­ви­ду­аль­ной (се­мей­ной) соб­ст­вен­но­сти на зем­лю. Объ­ём и со­дер­жа­ние прав на различные уго­дья ещё не име­ли чёт­ко­го вы­ра­же­ния и но­си­ли сле­ды кол­лек­ти­ви­ст­ских от­но­ше­ний (наи­боль­шей за­щи­той - как «своё иму­ще­ст­во» - поль­зо­вал­ся дом с при­строй­кой и лю­бое об­не­сён­ное из­го­ро­дью ме­сто, за­тем, в убы­ваю­щей сте­пе­ни, - сад, по­ле, уча­сток лу­га).

Мно­же­ст­во по­ло­же­ний варварских правд от­но­си­лись к су­до­про­из­вод­ст­ву. По­ря­док су­до­про­из­вод­ст­ва был еди­ным в гражданских и в уго­лов­ных де­лах. Ме­ст­ный суд был в основном пле­мен­ным со­б­ра­ни­ем ста­рей­шин, «муд­рых». Про­цесс был со­стя­за­тель­ным, ини­циа­ти­ва об­ви­не­ния при­над­ле­жа­ла по­тер­пев­ше­му. Он сам вы­зы­вал от­вет­чи­ка на суд, но зло­ст­ное ук­ло­не­ние от яв­ки мог­ло по­влечь за со­бой ко­ро­лев­ские санк­ции. Суд, как пра­ви­ло, лишь на­блю­дал за со­стя­за­ни­ем сто­рон и ус­та­нав­ли­вал, кем вы­иг­ран спор. Об­ви­няе­мый ли­бо сам дол­жен был пред­ста­вить до­ка­за­тель­ст­ва сво­ей не­ви­нов­но­сти, ли­бо суд ука­зы­вал на ту из сто­рон, на ко­то­рую воз­ла­га­лось бре­мя до­ка­зы­ва­ния. Спо­со­ба­ми су­деб­но­го до­ка­зы­ва­ния бы­ли «суд Бо­жий», или ор­да­лии, а так­же ри­ту­аль­ное со­при­сяж­ни­че­ст­во (со­вме­ст­ная клят­ва).

По варварским правдам мож­но про­сле­дить про­цесс раз­ви­тия ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю, пе­ре­ход от зем­ле­дельческой об­щи­ны к мар­ке, на­чаль­ный этап клас­со­об­ра­зо­вания и за­ро­ж­де­ния го­су­дар­ст­ва. В не­ко­то­рых варварских правдах (осо­бен­но в Ба­вар­ской, Але­манн­ской, Вест­гот­ской) от­ра­же­на со­ци­аль­ная стра­ти­фи­ка­ция ро­ма­но-германского об­ще­ст­ва (раз­ви­тие круп­но­го зем­ле­вла­де­ния и пре­вра­ще­ние сво­бод­ных об­щин­ни­ков в за­ви­си­мых кре­сть­ян, за­ро­ж­де­ние ус­лов­но­го зем­ле­вла­де­ния и др.).

По ме­ре раз­ви­тия ран­не­фе­о­даль­ной го­су­дар­ст­вен­но­сти варварские правды ут­ра­чи­ва­ли своё зна­че­ние, и к XI веку в боль­шин­ст­ве сво­ём пе­ре­ста­ли при­ме­нять­ся.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)