ВАРТАНЬЯН Эгнара Гайковна

Родилась 18.11.1954, г. Кировабад Азербайджанской ССР. Окончила исторический факультет Кубанского государственного университета.

Кандидатская диссертация : Болгаро-советское сотрудничество в развитии сельскохозяйственной науки НР Болгарии (1944–нач. 70-х гг.) (МГУ, 1984).

Докторская диссертация : Развитие сельского хозяйства Болгарии (1944-1970-е гг.): социально-экономические и научно-организационные аспекты (Кубанский госуниверситет, 2002).

С 1978 работает в Кубанском государственном университет, в настоящее время профессор кафедры новой, новейшей истории и международных отношений факультет истории, социологии и международных отношений

Учителя : Д.Г. Песчаный, Ф.Н. Телегин, Г.П. Иванов, Н.В. Анфимов, доц. В.Н. Черников, М.М. Дубовицкий.

Область интересов : Новая и новейшая история.

Сочинения: Аграрная наука Болгарии: история и современность (1878-2000 г.);

Зарубежная художественная культура нового времени: учебное пособие (в соавторстве с С.К. Красавиной);

Развитие материальной культуры в Европе с древнейших времен до начала ХХ в.;

С.А. Никитин и развитие исторической славистики на Кавказе // Балканские исследования. Путь ученого. Вып. 14. М., 1992;

Развитие материальной культуры в Европе с древнейших времен до начала ХХ в.: Учебное пособие. – Краснодар, 1997;

Аграрная наука Болгарии: история и современность (1878-2000): Монография. Краснодар, 2002.

Интеграционные процессы в славянских государствах в 1990-е гг. (на примере аграрного сектора)// Историческая и социально-образовательная мысль: научный журнал [Электронный ресурс] - № 4 (20). Режим доступа: http:// hist-edu.ru/hist/book4 13/vartanyan. pdf (09.10.2013). С. 13-16.

Георгиевский трактат и судьбы Грузии и Армении// Вестник Московского Государственного открытого университета. М.,2013. № 3-4 (53). С. 72-76.

Толерантность и культура межнационального общения: опыт исторического развития// Сборник трудов Международной научно-исторической конференции имени академика Л. Блюментроста №1. Wissenschaftliche Welt e.V. Берлин, 2013. С. 39-45.

Интеграционные процессы в культурах стран Запада и Востока. Учебное пособие. Краснодар: КубГУ, 2013. 160 с.