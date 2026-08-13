ВАРРOН МАРК ТЕРEНЦИЙ (Marcus Terentius Varro)

Биография.

Варрон родился в 116 г. до Р. Х., в старинном сабинском городе Реате (современный Риети), к северо-востоку от Рима.

После обучения в Афинах посвятил себя государственной службе; занимал должности народного трибуна, эдила и легата.

Во время Гражданской войны 49 – 45 гг. до Р. Х. принял сторону Гнея Помпея, командовал его легионами в провинции Дальняя Испания.

Однако поддержка местным населением Гая Юлия Цезаря вынудила Варрона капитулировать.

Сойдя с политической сцены, Варрон полностью посвятил себя научным и литературным занятиям. Он помирился с Цезарем, который ценил Варрона как писателя и ученого. Когда Цезарь задумал открыть в Риме публичную библиотеку, именно Варрону он поручил ее устройство. После убийства Цезаря и создания второго триумвирата в 43 г. до Р. Х.

Варрон как сторонник сенатской партии попал в проскрипционные списки. Ему удалось бежать из Рима, но его имущество было конфисковано, а виллы разграблены. При этом многие из сочинений ученого были утеряны безвозвратно.

О дальнейшей жизни Варрона имеются лишь отрывочные сведения. Можно, однако, предположить, что остаток своей жизни он провел вдали от политических коллизий, окруженный почетом и уважением. Согласно Иерониму, Варрон дожил почти до 90 лет.