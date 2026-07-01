ВАРФОЛОМЕЙ

ВАРФОЛОМЕЙ - один из двенадцати апостолов.

В Новом Завете Варфоломей упоминается только в 4 списках 12 учеников Иисуса Христа (Мф 10. 3; Мк 3.18; Лк 6.14; Деян 1.13). «Варфоломей», вероятно, является распространенным арам. патрономическим именем (отчеством) - «сын Фалмая» (ср. LXX Нав 15.14), или «сын Толомея» (ср.: Ios. Flav. Antiq. XX 5. 2).

Ставшее традиционным отождествление Варфоломея с апостолом Нафанаилом (Ин. 1.45-51) аргументируют болландисты (ActaSS. Aug. T. 5. P. 7-108), ссылаясь на отцов и учителей Церкви, хотя, например, блаженный Августин выступал против их отождествления (Aug. In Ps. 65. 4).

Варфоломей и апостол Нафанаила отождествляют, основываясь на том, что имя Варфоломей приводится в списках апостолов синоптических евангелий, тогда как евангелист Иоанн относит к апостолам Нафанаила, о котором синоптические Евангелия не упоминают. в евангельских списках апостолов, где имена приводятся попарно, Варфоломей стоит рядом с апостол Филиппом, что позволяет сделать предположение о связи этих апостолов (ср.: Ин 1.43-48). У евангелиста Иоанна именно Филипп сообщает Нафанаилу об Иисусе; апостольский статус Нафанаила очевиден в рассказе о чудесном улове рыбы на Тивериадском озере, так как и все другие ученики, свидетели этого чуда,- апостолы (Ин 21.1-14). Наконец, поскольку Варфоломей - патрономическое имя апостола, допустимо, что он мог иметь и другое имя, Нафанаил (арамейское, Натанаэл), тогда полное арамейское имя Варфоломея - Натанаэл бар Толами.

Византийская агиографическая традиция или рассматривала апостола Нафанаила (память 22 апреля) как отдельное лицо (Минологий Василия II конец Х века - PG. 117. Col. 418-420, 516), или отождествляла его с апостолом Симоном Зилотом (Синаксарь Константинопольской церкви X века - SynCP. Col. 781). Византийская традиция, отождествляющая апостола Нафанаила с апостолом Симоном, отражена в богослужебных книгах Греческих Церквей (Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 4. Σ. 260). В новейших трудах греческие агиографы либо склоняются к идентификации апостолов Варфоломея и Нафанаила (ΘΗΕ. Τ. 3. Σ. 616), либо приводят обе версии: отождествление Нафанаила с Варфоломеем и с Симоном Зилотом (Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης). ῾Αγιολόγιον. Σ. 344). РПЦ в XIX веке еще безусловно следовала греческой традиции (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 118), но уже при издании «Житий святых, изложенных по руководству Четьих Миней святого Димитрия Ростовского...» (М., 1903-1911 годы) их комментатор видит в Нафанаиле одно лицо с Варфоломеем, хотя упоминает и другие мнения (идентификация Нафанаила с Симоном Зилотом или с одним из 70 апостолов) (ЖСв. Июнь. С. 211).

О жизни Варфоломея Священное Писание не сообщает ничего определенного. О Нафанаиле же (Варфоломея - с точки зрения, их отождествляющей) известно со слов евангелиста, что он был родом из Каны Галилейской (Ин 21.2). Филипп сообщил Нафанаилу, что они (Филипп, Андрей и Петр) нашли Мессию - Иисуса, «Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки » (Ин 1.45-46). Нафанаил, однако, сначала выразил некоторое недоверие этому сообщению: «...из Назарета может ли быть что доброе?» Его неверие, вероятно, объясняется бытовавшим среди иудеев представлением, согласно которому Мессия не может прийти из Галилеи (Ин 7.40-44). Нафанаил, видимо, хорошо знал Писание, это подтверждает и сообщение евангелиста , что он сидел под смоковницей, когда его позвал Филипп: в раввинистической литературе место под смоковницей часто представлялось как наиболее удобное для бесед раввинов о смысле Писания (Billerbeck. Bd. 2. S. 371). Истинный израильтянин, «в котором нет лукавства», Нафанаил в результате исповедовал мессианство Иисуса: «Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев». Иисус в ответ на эти слова обещал, что он увидит еще большие свидетельства тому - «небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин 1. 51).

Согласно апокрифическим «Деяниям апостол Фомы», Варфоломей был среди 11 апостолов, бросивших жребий и получивших каждый свою часть ойкумены для миссионерской проповеди (Acta Thomae 1.4). Он проповедовал в Малой Азии (вместе с апостолом Филиппом - во Фригии и Ликаонии), Месопотамии, Парфии (Персии) и Индии («Мученичество апостол Варфоломея»), под которой одни авторы подразумевали Эфиопию (Руфин Аквилейский, Сократ Схоластик), а другие - Аравию Счастливую (Pseudo-Hieron. De vitis Apostolorum // PL. 23. Col. 722). Однако в сочинениях Евсевия Кесарийского (Euseb. Hist. eccl. V 10. 3) и блаженного Иеронима (Hieron. De vir. illustr. 36) речь идет именно об Индии, где Варфоломей оставил Евангелие от Матфея на еврейском языке (или переведенное на инд. язык - Epiph. Index apost. [Sp.] 6), найденное христианским философом Пантеном, преподавателем Александрийской огласительной школы.

В «Деяниях апостол Андрея» рассказывается о миссионерском путешествии Варфоломей вдоль Черноморского побережья. Из «Индии» Варфоломей отправился в Парфию, затем в Великую Армению. На Арташатском холме он встретился с апостолом от 70 Иудой Фаддеем (ср.: Euseb. Hist. eccl. I 13; Армянская Церковь почитает его как первого просветителя Армении). Варфоломей обратил в христианство сестру армянского царя Вогухи и многих вельмож; по приказу царя Санатрука (Астиага) его распяли вниз головой, заживо содрали кожу и обезглавили.

Относительно местонахождения города Альбана (Албанополь, Урбанополь) - места кончины и погребения Варфоломея - существуют разногласия. Традиционно этот город отождествляют с городом, существовавшим на территории современный Баку. Азербаджанские археологи в ходе раскопок около Девичьей башни обнаружили остатки древнего храма, который был отождествлен с базиликой, построенной на месте гибели Варфоломея. В апреле 2003 года Константинопольский Патриарх Варфоломей I посетил в Баку место предполагаемого погребения апостола. По других версии, Варфоломей захоронен в провинции Запостол Азербайджан (ныне Иран), на этом месте в XIV веке был построен монастырь Сурб Барфоломеос. По мнению М. ван Эсбрука, под Албанополем подразумевается город Никополь (провинция Понт).

Из Альбаны мощи Варфоломея были перенесены около 410 года епископ Маруфой в Мартирополь, около 507 года императором Анастасием в городе Дара (Месопотамия) (Theod. Lect. Eccl. hist. II 57). В 574 году Дара был взят персами, гроб с мощами апостола, по сообщению Григория Турского, был брошен в море и чудесным образом, проплыв огромное расстояние, приплыл к острову Липари, расположенному между Италией и Сицилией (Greg. Turon. Glor. conf. 1 34). Около 838 года мощи апостола были перенесены в Беневент, где хранятся до настоящего времени. С Х века часть мощей Варфоломея находится в Риме в церкви святого Варфоломея, на острове Тиберина.

В середине VIII века часть мощей Варфоломея была перенесена из Липари в Константинополь. Распространение в Византии почитания Варфоломея связано с агиографической и гимнографической деятельностью преподобного Иосифа Песнописца. Он получил в дар от одного добродетельного мужа частицу мощей Варфоломея, принес ее в свою обитель в Фессалонике и построил в честь апостола храм. Варфоломей явился Иосифу во сне и обещал ему дар песнопения (PG. 105. Col. 964).

Варфоломей особо почитается Армянской Апостольской Церковью, основывающей свое апостольское преемство деятельностью на территории Армении апостола от 12.

«Мученичество» Варфоломея (BHG, N 227) приписывается псевдо-Авдию, епископу Вавилонскому (ActaAA. Т. 2/1. Р. 128-150, 243-260). Сохранились также «Сказание о перенесении мощей Варфоломея» (BHG, N 229) и «Похвальные слова», принадлежащие преподобному Феодору Студиту (BHG, N 230), Никите Пафлагону (BHG, N 231), преподобному Иосифу Песнописцу (BHG, N 232, 232b) и другим.

Под 11 июня в византийских и западных календарях отмечается день мученической кончины Варфоломея, 25 (или 24) августа - перенесение его мощей на остров Липари. В армянских календарях память указывается 8 декабря и 25 февраля, в коптских и эфиопских - 18 июня и 20 ноября.

С именем апостола Варфоломея связан ряд апокрифических произведений. «Евангелие апостола Варфоломея» (или «Вопросы Варфоломея»). Оригинал написан по-гречески и датируется III веком до Рождества Христова (Издан: Vassiliev A. Anecdota graeco-byzantina. M., 1893. Pars. 1. P. 10-22). Сохранилось фрагментарно в греческих (BHG, N 228), латинских и славянских версиях. Упоминается блаженным Иеронимом в предисловии к толкованию на Евангелие от Матфея (Evangelium iuxta Bartholomeum - PL. 26. Col. 17f.), в «Ареопагитиках» ((Areop. MT I 3), в Каталоге папы Геласия I (Decretum Gelasianum, 494), а также у Епифания Монаха (PG. 120. Col. 213). В 1-й части Варфоломей задает воскресшему Христу вопросы об искуплении. Вторая часть содержит вопросы к Богородице о воплощении Сына Божия. В третьей части Варфоломей беседует с дьяволом об аде, падших ангелах, грехопадении Адама и Евы , необходимости искупительной жертвы Христа за род человеческий и сошествии Спасителя в ад.

Апокриф сохранился в двух русских списках XIV и XVII веков и в южнославянской рукописи XVI века (Издан: Мочульский Варфоломей Следы народной Библии в славянской и древнерусской письменности. Од., 1893. С. 231-247, 276-281).

«Евангелие Варфоломея» (или «Книга о Воскресении Иисуса Христа апостола Варфоломея») на коптском языке. Является гомелитической обработкой «Вопросов Варфоломея». Сохранившиеся списки (древнейшие датируются V-VII вв.) отражают различные редакции (Изд.: PO. 1904. T. 2. Fasc. 2. P. 185-194; Lacau P. Fragments d'apocryphes coptes de la bibliothèque nationale. Cairo, 1904. P. 39-77; Budge E. A. Coptic apocrypha. L., 1913. P. 1-48).

«Деяния апостолов Андрея и Варфоломея в городе парфян» на коптском, арабском, эфиопском (BHO, N 55-57) и греческом (BHG, N 2056) языках. По мнению Р.А. Липсиуса, сочинение возникло в Египте; является вторичным по отношению к «Деяниям апостолов Андрея и Матфия в стране антропофагов» (смотрите статью Андрея и Матфия Деяния). Коптские списки датируются IX веком Видимо, во второй половине XIII века на основании коптской версии был создан арабский перевод, текст которого опубликован А. Смит-Льюис (Smith Lewis A. Horae Semiticae. L., 1904. Т. 3/4. P. 11-23). Эфиопская версия восходит к арабским источникам. Известны также две неизданных греческих списка XV века.

«Деяния апостола Варфоломея». Коптский памятник, повествующий о миссионерской деятельности апостола Варфоломея в египетском оазисе и о путешествии Варфоломея в сопровождении апостола Андрея в Парфию, где он принял мученическую кончину (его поместили в мешок с песком и бросили в море) (BHO, N 152-155, 157-158). Полный текст сохранился в арабских и эфиопских версиях, зависящих от коптских. Автор, по всей вероятности, использовал более древние «Деяния апостола Фомы».

«Мученичество апостола Варфоломея». Сохранились латинские и армянсякие памятники с этим названием. Латинское «Мученичество» приписывается Псевдо-Авдию (греческая редакция основывается на латинском оригинале). В нем описана миссионерская деятельность Варфоломея в Индии и его казнь по приказу царя Астиага (ActaAA. T. 2/1. P. 128-150). Арм. «Мученичества» (BHO, N 156-159) основаны на местных преданиях, а также на греческих или сирийских источниках (например, связь Варфоломея с апостол Иудой-Фаддеем).

«Апокалипсис апостола Варфоломея» («Откровения Варфоломея») наименее изучен; видимо, является, поздней компиляцией.

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