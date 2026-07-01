ВАНСКОЕ ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ

ВАНСКОЕ ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ - иллюминированная рукопись XII-XIII веков; выполнена на пергамене (размер 29´ 21; 274 листов) письмом нусхури в 2 столбца.

Редакция текста принадлежит преподобному Георгию Святогорцу (1009-1065 годы). В XIV-XV веках Ванское четвероевангелие хранилось в Шоратском монастыре святого Георгия (Месхети), в XVIII веке - в церкви Архангела села Вани (Имеретия, провинция в Западной Грузии), в XIX веке - в Гелатском монастыре, откуда В. Беридзе доставил его в музей при Сионском соборе в Тбилиси, в настоящее время хранится в Институте рукописей имени К. Кекелидзе АН Грузии.

На листе 272v сохранилась надпись, выполненная переписчиком Иоанном письмом мхедрули, характерным для более позднего периода, сообщающая о том, что Ванское четвероевангелие было переписано им в Константиполе по заказу царицы Тамары (названа переписчиком святой) в грузинском монастыре Романа, расположенном вблизи Константинополя. Ниже, на том же листе, следует приписка на греческом языке, свидетельствующая, что рукопись украсил мастер Михаил Коресский.

Рукопись богато украшена таблицами канонов (3r-4v), заставками (5r, 10r, 79r, 82r, 127r, 131r, 209r, 211r), миниатюрами, занимающими целый лист, с изображениями 4 евангелистов (9r, 81r, 131r, 210 v), епископов Евсевия Кесарийского и Карпиана (2r). На титульном листе изображен в центре Христос, который благословляет стоящих по сторонам евангелистов. В верхней части двухъярусных, заключенных в единую орнаментальную раму миниатюр с изображением каждого из евангелистов представлена одна из сцен двунадесятых праздников: над Матфеем - «Рождество Христово», над Марком - «Крещение», над Лукой - «Благовещение», над Иоанном - «Сошествие во ад». Т. о., первые 3 сцены праздников иллюстрируют начало евангельского текста, последняя завершает цикл сюжетов, представляющих земную жизнь Христа. Евангелисты изображены сидящими за столиками, епископы Карпиан и Евсевий - со свитками в руках. Текст каждой главы Ванского четвероевангелия начинается зооморфическим инициалом. Над столбцами и на базах 4 канонов помещены символические изображения 12 месяцев года.

Миниатюры и декоративные украшения выполнены на высоком профессиональном уровне. Живописная техника многослойна и напоминает образцы, сделанные в эмали, краски густые и непрозрачные. По технике живописи, манере исполнения, характеру орнамента рукопись во многом сходна с греч. рукописями того же периода (например, греческой Четвероглавы - ГИМ. Греч. 518, 519).

Деревянный переплет Ванского четвероевангелия обтянут узорчатой тканью. По мнению Н.П. Кондакова и Е.С. Такайшвили, Ванское четвероевангелие первоначально имело чеканный оклад с композициями «Распятия» (на лицевой стороне), «Сошествия во ад» (на оборотной) и поясными изображениями 4 евангелистов (на корешке), несохранившийся оклад XVII века был создан по заказу семьи Чиджавадзе.

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