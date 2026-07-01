ВАН (город)
ВАН - город на западе Франции, в Бретани, административный центр департамента Морбиан.
Население - 54,1 тысячи человек (2006 год). Расположен в бухте Морбиан Бискайского залива. Железнодорожная станция.
Дата основания неизвестна. В III веке - римский укреплённый лагерь; позднее на его месте построен бург, вокруг которого сформировался средневековый город. В эпоху Каролингов упоминается под названием Венада (Venada), как пограничная крепость Франкского государства. С IX века - резиденция графа. В XII-XV веках входил в домен герцогов Бретонских. Сильно пострадал в ходе военных действий в 1342 году, после чего был значительно перестроен и укреплён (1379-1399 годы). С 1489 года под властью королей Франции.
Сохранились остатки средневековых укреплений с башнями и воротами. В центре города - позднеготический собор Святого Петра (XII век, перестраивался в XV-XVIII веках; портал 1514 года; капелла Причастия в стиле ренессанса, 1536-1537 годы), средневековый квартал Сан-Патерн с деревянными домами и одноименной церковью (XVIII век); здания XVII-XVIII веков. Музеи: истории и археологии (в замке Гайар, XV век), изобразительных искусств, города Ван, «Дворец автоматов» (постоянно двигающихся кукол).
Предприятия пищевой, швейной, металлообрабатывающей промышленностисти; производство прогулочных катеров. Центр туризма и конного спорта.