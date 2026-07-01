ВАН (город)

ВАН - город на западе Франции, в Бретани, административный центр департамента Морбиан.

Население - 54,1 тысячи человек (2006 год). Рас­по­ло­жен в бух­те Мор­би­ан Бис­кай­ско­го залива. Железнодорожная стан­ция.

Да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. В III веке - римский ук­ре­п­лён­ный ла­герь; позд­нее на его мес­те по­стро­ен бург, во­круг ко­то­ро­го сфор­ми­ро­вал­ся средневековый го­род. В эпо­ху Ка­ро­лин­гов упо­ми­на­ет­ся под названием Ве­на­да (Venada), как по­гра­нич­ная кре­пость Франк­ско­го государства. С IX века - ре­зи­ден­ция гра­фа. В XII-XV веках вхо­дил в до­мен гер­цо­гов Бре­тон­ских. Силь­но по­стра­дал в хо­де во­енных дей­ст­вий в 1342 году, по­сле че­го был зна­чи­тель­но пе­ре­стро­ен и ук­ре­п­лён (1379-1399 годы). С 1489 года под вла­стью ко­ро­лей Фран­ции.

Со­хра­ни­лись ос­тат­ки средневековых ук­ре­п­ле­ний с баш­ня­ми и во­ро­та­ми. В цен­тре го­ро­да - позд­не­го­тический со­бор Святого Пет­ра (XII век, пе­ре­страи­вал­ся в XV-XVIII веках; пор­тал 1514 года; ка­пел­ла При­час­тия в сти­ле ре­нес­сан­са, 1536-1537 годы), средневековый квар­тал Сан-Па­терн с де­ревянными до­ма­ми и од­но­именной цер­ко­вью (XVIII век); зда­ния XVII-XVIII веков. Му­зеи: ис­то­рии и ар­хео­ло­гии (в зам­ке Гай­ар, XV век), изо­бра­зительных ис­кусств, го­ро­да Ван, «Дво­рец ав­то­ма­тов» (по­сто­ян­но дви­гаю­щих­ся ку­кол).

Пред­при­ятия пи­ще­вой, швей­ной, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленностисти; про­изводство про­гу­лоч­ных ка­те­ров. Центр ту­риз­ма и кон­но­го спор­та.

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