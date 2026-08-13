ВАН ДЕЙК АНТОН

ВАН ДЕЙК АНТОН (Антонис) - фламандский живописец и рисовальщик.

Обучался у антверпенского живописца Х. ван Балена [1609-1615 годы(?)]. В 1618 году принят в гильдию Святого Луки. Решающую роль в формировании творчества Ван Дейка сыграл П.П. Рубенс, помощником которого он работал в 1618-1620 годах. Произведения молодого художника, нередко вдохновлённые Рубенсом, отличались тёплой красочной гаммой с беспокойными контрастами света и тени, текучестью мерцающих мазков, индивидуальной выразительностью персонажей («Несение креста», около 1617-1618 годов; «Коронование Христа тернием», около 1620; «Святой Мартин и нищий», около 1620-1621 годов, и др.); многие из этих картин существуют в нескольких вариантах, что свидетельствовало о повышенном спросе у заказчиков и высокой известности мастера.

Один из создателей парадного аристократического портрета эпохи барокко , Ван Дейк стремился воплотить утончённый идеал личности, как бы приподнятой над повседневностью и вместе с тем наделённой чертами живой характерности. Ранние его портреты 1-го антверпенского периода (до 1621 года) своей строгой простотой и манерой письма, создающей гладкую эмалевую поверхность, связаны с традициями фламандской живописи: К. ван дер Геста, друга и заказчика П.П. Рубенса (около 1620 года, Национальная галерея, Лондон), живописца Ф. Снейдерса и его жены (Собрание Фрик, Нью-Йорк), Изабеллы Брант, жены Рубенса (около 1620-1621 годов, Национальная галерея, Вашингтон), «Семейный портрет» (1621, Эрмитаж , Санкт-Петербург). Во время первой поездки в Англию (конец 1620 - начало 1621 годов) Ван Дейк смог познакомиться при дворе Якова I с собранием картин мастеров итальянского Возрождения. Посетив Италию в 1621-1627 годах (Генуя, Рим, Венеция, Милан, Палермо), он изучал итальянскую живопись, исполнял зарисовки с натуры и заказные работы. В портрете учёного и дипломата кардинала Г. Бентивольо (около 1623 года, Палаццо Питти, Флоренция) репрезентативность сочетается с глубоким психологизмом. Поселившись в Генуе, Ван Дейк создал ряд эффектных обстановочных портретов-картин, в которых модели изображены на фоне драпировок или колоннад роскошных генуэзских дворцов: маркизы Елены Гримальди Каттанео (1623, Национальная галерея, Вашингтон), юной маркизы Бальби, чей облик отмечен печатью особо рафинированной красоты (1621-1622 годы, там же), и др.

Во 2-й антверпенский период (1627-1632 годы) Ван Дейк становится придворным живописцем испанской наместницы Изабеллы.

Выполненные им алтарные картины и произведения на мифологические сюжеты сочетают традиции П.П. Рубенса и влияние Тициана. Каноны барочной композиции иногда отступают перед образами лирического плана («Отдых на пути в Египет», около 1630 года, Старая пинакотека, Мюнхен). Однако в зрелом творчестве Ван Дейка по-прежнему господствуют парадные портреты: эрцгерцогини Изабеллы (около 1628 года, Художественно-исторический музей, Вена), фельдмаршала Хендрика ван дер Берга (около 1632 года, Прадо, Мадрид), сановников и бюргеров, полные естественной жизненности изображения друзей - художников и учёных (Яна ван ден Ваувера, около 1632 года, ГМИИ, и др.). Автопортреты Ван Дейка (Эрмитаж; Старая пинакотека, Мюнхен; Метрополитен-музей) создают романтизированный образ художника, сочетающего рафинированность облика, артистизм и непринуждённость. Разнообразие характеристик присуще и офортным портретам современников, составившим «Иконографию» (издана в 1645-1646 годах; из 100 изображений мастером собственноручно сделано 18, для остальных он давал предварительные эскизы).

В 1632 году мастер переехал в Англию, где стал придворным художником Карла I (в том же году) и был возведён в рыцарское достоинство. Ван Дейк неоднократно портретировал короля («Карл I на охоте», около 1635 года, Лувр , Париж) и его семью; галерея его портретов аристократии, в том числе групповых (Ф. Уортона, 1632, Национальная галерея, Вашингтон; Дж. Дигби и У. Рассела, около 1637 года, собрание Спенсер, Олторп; семьи Филиппа Герберта, графа Пембрука, одного из покровителей художника, собрание графа Пембрука в УилтонХаусе, и др.), воссоздаёт атмосферу английского двора накануне буржуазной революции, приобретая значение бесценных исторических документов. Однако в некоторых работах появляются холодная импозантность, несвойственные ранее художнику внешняя декоративность композиции, аллегорическая условность («Портрет леди Дигби, олицетворяющей Благоразумие», Виндзорский замок). Загруженный заказами, Ван Дейк часто передоверял своим ученикам исполнение одежды, рук, аксессуаров, фона. Дважды (в 1634-1635 и 1640 годы) он приезжал в Антверпен, где писал портреты (нового испанского наместника и др.), получил от гильдии Святого Луки звание «почётного декана». В последние годы жизни Ван Дейк планировал исполнить крупномасштабные декоративные работы - цикл шпалер для дворца Уайтхолл в Лондоне, росписи главной галереи Лувра (для этого посетил Париж в 1640-1641 годах); завершение после смерти П.П. Рубенса (1640) его больших исторических картин для короля Филиппа IV . Осуществлению их помешала ранняя смерть художника.

Творчество Ван Дейка способствовало становлению национальной английской школы портретной живописи и оказало большое воздействие на искусство европейского портрета XVII-XIX веков.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.