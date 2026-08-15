ВАМБА
ВАМБА - король вестготов.
Коронован в Толедо в сентябре 672 года. Церемония коронации Вамба включала процедуру помазания (первое в Вестготском королевстве), описание которой известно из «Истории короля Вамбы» («Historia Wambae regis», около 675 года) святого Юлиана Толедского.
В период правления Вамба произошло крупное восстание знати в Септимании и первое вторжение мусульман из Северной Африки на Пиренейский полуостров. После подавления восстания знати Вамба пытался законодательно упорядочить процесс формирования армии, введя жёсткие наказания за уклонение от участия в защите королевства от внешних и внутренних врагов.
В результате заговора в ночь на 14 октября 680 года свергнут с престола и заточён в монастырь Пампльега.