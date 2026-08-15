ВАМБА

ВАМБА - король вестготов .

Ко­ро­но­ван в То­ле­до в сентябре 672 года. Це­ре­мо­ния ко­ро­на­ции Вамба вклю­ча­ла про­це­ду­ру по­ма­за­ния (пер­вое в Вест­гот­ском ко­ро­лев­ст­ве), опи­са­ние ко­то­рой из­вест­но из «Ис­то­рии ко­ро­ля Вам­бы» («Historia Wambae regis», около 675 года) святого Юлиа­на То­лед­ско­го.

В пе­ри­од прав­ле­ния Вамба про­изош­ло круп­ное вос­ста­ние зна­ти в Сеп­ти­ма­нии и пер­вое втор­же­ние му­суль­ман из Северной Аф­ри­ки на Пи­ре­ней­ский полуостров. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния зна­ти Вамба пы­тал­ся за­ко­но­да­тель­но упо­ря­до­чить про­цесс фор­ми­ро­ва­ния ар­мии , вве­дя жё­ст­кие на­ка­за­ния за ук­ло­не­ние от уча­стия в за­щи­те ко­ро­лев­ст­ва от внеш­них и внутренних вра­гов.

В ре­зуль­та­те за­го­во­ра в ночь на 14 октября 680 года сверг­нут с пре­сто­ла и за­то­чён в монастырь Памп­лье­га.

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