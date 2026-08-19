ВАЛУЕВО

ВАЛУЕВО - посёлок Ленинского района Московской области, бывшая усадьба русского государственного деятеля А.И. Мусина-Пушкина .

Пер­во­на­чаль­но но­си­ло название По­кров­ское, со второй половины XVII века – По­кров­ское, На­стась­и­но, с середины XIX века – Валуево (впер­вые на­зва­но так в 1676 гожу в пе­ре­пис­ной кни­ге Чу­до­ва монастыря).

Ро­до­вое вла­де­ние дво­рян­ско­го ро­да Ва­луе­вых (Во­луе­вых), за­тем при­над­ле­жа­ло князь­ям Ме­щер­ским (середина XVII века - 1719 год), дво­ря­нам Тол­стым (1719-1742 годы), Ше­пе­ле­вым (1742-1768 годы), М.Р. Ко­ше­ле­вой (конец 1760-х - середина 1770-х годов.), гра­фам Му­си­ным-Пуш­ки­ным (середина 1770-х - середина 1850-х годов), князь­ям Свя­то­полк-Чет­вер­тин­ским (середина 1850-х годов - 1863 год), московским куп­цам Ле­пёш­ки­ным (1863-1917 годы)

Усадь­ба на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся в середине XVIII века, ко­гда Д.А. Ше­пе­лев вы­стро­ил здесь ка­мен­ную По­кров­скую церковь (ра­зо­бра­на в 1930-х годах). На ру­бе­же XVIII-XIX веков при А.И. Му­си­не-Пуш­ки­не соз­дан уса­деб­ный ан­самбль в сти­ле клас­си­циз­ма. К это­му вре­ме­ни при­над­ле­жат: де­ревянный глав­ный дом (1810-1811 годы; внеш­нее де­ко­ра­тив­ное уб­ран­ст­во, пла­ни­ров­ка зда­ния, от­дел­ка ин­терь­е­ров час­тич­но из­ме­не­ны в концу XIX века; рес­тав­ри­ро­ван в 1962-1964 годы), рав­но­ве­ли­кие пар­ные фли­ге­ли, объ­единён­ные с до­мом сквоз­ны­ми га­ле­рея­ми-ко­лон­на­да­ми, од­но­этаж­ные служ­бы при фли­ге­лях, кон­ный и скот­ный дво­ры, кон­то­ра и дом управ­ляю­ще­го, кир­пич­ный са­до­вый па­виль­он «Охот­ни­чий до­мик» (внеш­ний и внутренний де­кор зда­ния об­нов­лён в 1880-х годах) и два гро­та в пар­ке. Воз­ле мес­та, где на­хо­ди­лась По­кров­ская церковь, со­хра­ни­лись три до­ма цер­ков­но­го при­чта (ру­беж XVIII-XIX веков). В первой трети XIX века воз­ве­де­ны две уг­ло­вые круг­лые баш­ни ог­ра­ды па­рад­но­го дво­ра. В 1880-х годах бы­ли пе­ре­строе­ны въезд­ные во­ро­та, воз­ве­дён ряд слу­жеб­ных зда­ний, в т.ч. оран­же­рея, ба­ня и во­до­на­пор­ная баш­ня. Но­вые по­строй­ки вы­пол­не­ны с боль­шим так­том, они не на­ру­ши­ли цель­но­сти ан­самб­ля. Жи­во­пис­ный пей­заж­ный парк с сис­те­мой тер­рас­ных пру­дов раз­бит в конце XVIII века. Пер­во­на­чаль­но его часть, при­мы­каю­щая к до­му, но­си­ла ре­гу­ляр­ный ха­рак­тер, но в XIX веке пре­об­ра­зо­ва­на в ланд­шафт­ный парк с зе­лё­ным пар­те­ром.

С 1960 году в Валуево раз­ме­ща­ет­ся са­на­то­рий «Ва­луе­во» (од­на из луч­ших спе­ци­а­ли­зи­рованных здрав­ниц РФ). В 1962-1964 годах под руководством Г.А. Ма­ка­ро­ва про­из­ве­де­ны рес­тав­рационный ре­монт и при­спо­соб­ле­ние уса­деб­ных зда­ний для нужд са­на­тория.

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