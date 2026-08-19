ВАЛУЕВО
ВАЛУЕВО - посёлок Ленинского района Московской области, бывшая усадьба русского государственного деятеля А.И. Мусина-Пушкина.
Первоначально носило название Покровское, со второй половины XVII века – Покровское, Настасьино, с середины XIX века – Валуево (впервые названо так в 1676 гожу в переписной книге Чудова монастыря).
Родовое владение дворянского рода Валуевых (Волуевых), затем принадлежало князьям Мещерским (середина XVII века - 1719 год), дворянам Толстым (1719-1742 годы), Шепелевым (1742-1768 годы), М.Р. Кошелевой (конец 1760-х - середина 1770-х годов.), графам Мусиным-Пушкиным (середина 1770-х - середина 1850-х годов), князьям Святополк-Четвертинским (середина 1850-х годов - 1863 год), московским купцам Лепёшкиным (1863-1917 годы)
Усадьба начала формироваться в середине XVIII века, когда Д.А. Шепелев выстроил здесь каменную Покровскую церковь (разобрана в 1930-х годах). На рубеже XVIII-XIX веков при А.И. Мусине-Пушкине создан усадебный ансамбль в стиле классицизма. К этому времени принадлежат: деревянный главный дом (1810-1811 годы; внешнее декоративное убранство, планировка здания, отделка интерьеров частично изменены в концу XIX века; реставрирован в 1962-1964 годы), равновеликие парные флигели, объединённые с домом сквозными галереями-колоннадами, одноэтажные службы при флигелях, конный и скотный дворы, контора и дом управляющего, кирпичный садовый павильон «Охотничий домик» (внешний и внутренний декор здания обновлён в 1880-х годах) и два грота в парке. Возле места, где находилась Покровская церковь, сохранились три дома церковного причта (рубеж XVIII-XIX веков). В первой трети XIX века возведены две угловые круглые башни ограды парадного двора. В 1880-х годах были перестроены въездные ворота, возведён ряд служебных зданий, в т.ч. оранжерея, баня и водонапорная башня. Новые постройки выполнены с большим тактом, они не нарушили цельности ансамбля. Живописный пейзажный парк с системой террасных прудов разбит в конце XVIII века. Первоначально его часть, примыкающая к дому, носила регулярный характер, но в XIX веке преобразована в ландшафтный парк с зелёным партером.
С 1960 году в Валуево размещается санаторий «Валуево» (одна из лучших специализированных здравниц РФ). В 1962-1964 годах под руководством Г.А. Макарова произведены реставрационный ремонт и приспособление усадебных зданий для нужд санатория.