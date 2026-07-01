ВАЛУЕВА КОМИССИИ
ВАЛУЕВА КОМИССИИ - принятое в литературе название двух государственный комиссий в России, действовавших под председательством П.А. Валуева.
Высочайше утверждённая комиссия для исследования положения сельского хозяйства и сельской производительности в России, создана по инициативе Валуева, действовала с мая 1872 года по апрель 1873 года. В её состав вошли представители МВД, министерств финансов и государственного имуществ и др.
Для сбора сведений о положении сельского хозяйства летом 1872 года в различные районы Европейской России комиссией командированы специальные чиновники и разосланы циркулярные запросы губернаторам, предводителям дворянства, председателям земских управ, землевладельцам, хлеботорговцам, сельско-хозяйственным общевам, агрономам и др.
Комиссия получила 958 отчётов, сбором и обработкой которых занимался в числе прочих крупный статистик И.И. Вильсон. При обсуждении полученных материалов заслушаны мнения специально приглашённых лиц, в том числе Д.И. Менделеева, И.А. Стебута, А.В. Советова, Ю.Э. Янсона и др.
Материалы, собранные комиссией, продемонстрировали значительный недостаток рабочей силы и капиталов в сельском хозяйстве, тяжёлое положение российского крестьянства, а также слабое распространение агрономических знаний и отсутствие у большинства помещиков предпринимательской инициативы. Отмечалось, что положение сельского хозяйства в России требует широкого государственного вмешательства.
Материалы комиссии (опубликованные в 1873 году в виде отдельного «Доклада…» и «Приложений…») – ценный источник для изучения социально-экономической истории России.
Временная комиссия для подготовки сводного законопроекта о наёмном труде, образована в 1874 году после отклонения проектов уставов о личном найме рабочих и прислуги, предложенных Игнатьева комиссией 1870-1871 годов. Состояла из чиновников Собственной Его Императорского Величества канцелярии, министерств внутренних дел, финансов, юстиции, государственных имуществ, путей сообщения, а также полицейских учреждений Санкт-Петербурга и Москвы, губернских предводителей дворянства, председателей губернских земских управ и владельцев фабрик.
В 1874 году П.А. Валуев подготовил для обсуждения комиссией законопроекты: «Положение о найме рабочих», «Правила о найме прислуги», «Правила об отдаче в обучение ремёслам, мастерствам и техническим производствам». В них предполагалось ввести письменную и словесную формы договоров найма (сроком до 5 лет), установить минимальный возраст для найма (12 лет) и др. Проекты подверглись критике в комиссии, а также в Государственном совете (обсуждались до 1880 года, затем отклонены). Однако собранные материалы использованы при подготовке нормативных актов фабрично-заводского законодательства – законов «Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих и об увеличении числа чинов фабричной инспекции» от 3(15) июня1886 года и «О продолжительности и распределении рабочего времени…» от 2(14) июня 1897 года.
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