ВАЛУЕВА КОМИССИИ

ВАЛУЕВА КОМИССИИ - принятое в литературе название двух государственный комиссий в России, действовавших под председательством П.А. Валуева.

Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ная ко­мис­сия для ис­сле­до­ва­ния по­ло­же­ния сельского хозяйства и сель­ской про­из­во­ди­тель­но­сти в Рос­сии, соз­да­на по ини­циа­ти­ве Ва­луе­ва, дей­ст­во­ва­ла с мая 1872 года по апрель 1873 года. В её со­став во­шли пред­ста­ви­те­ли МВД, ми­ни­стерств фи­нан­сов и государственного иму­ществ и др.

Для сбо­ра све­де­ний о по­ло­же­нии сельского хозяйства ле­том 1872 года в различные райо­ны Ев­ропейской Рос­сии ко­мис­си­ей ко­ман­ди­ро­ваны специальные чи­нов­ни­ки и ра­зо­сла­ны цир­ку­ляр­ные за­про­сы гу­бер­на­то­рам, пред­во­ди­те­лям дво­рян­ст­ва, пред­се­да­те­лям зем­ских управ, зем­ле­вла­дель­цам, хле­бо­тор­гов­цам, сельско-хозяйственным общевам, аг­ро­но­мам и др.

Ко­мис­сия по­лу­чи­ла 958 от­чё­тов, сбо­ром и об­ра­бот­кой ко­то­рых за­ни­мал­ся в чис­ле про­чих круп­ный ста­ти­стик И.И. Виль­сон. При об­су­ж­де­нии по­лу­чен­ных ма­те­риа­лов за­слу­ша­ны мне­ния спе­ци­аль­но при­гла­шён­ных лиц, в том числе Д.И. Менделеева, И.А. Стебута, А.В. Советова, Ю.Э. Янсона и др.

Ма­те­риа­лы, со­б­ран­ные ко­мис­си­ей, про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ли зна­чительный не­дос­та­ток ра­бо­чей си­лы и ка­пи­та­лов в сельском хозяйстве, тя­жё­лое по­ло­же­ние российского кре­сть­ян­ст­ва, а так­же сла­бое рас­про­стра­не­ние аг­ро­но­мических зна­ний и от­сут­ст­вие у боль­шин­ст­ва по­ме­щи­ков пред­при­ни­ма­тель­ской ини­циа­ти­вы. От­ме­ча­лось, что по­ло­же­ние сельского хозяйства в Рос­сии тре­бу­ет ши­ро­ко­го государственного вме­ша­тель­ст­ва.

Ма­те­риа­лы ко­мис­сии (опубликованные в 1873 году в ви­де от­дель­но­го «Док­ла­да…» и «При­ло­же­ний…») – цен­ный ис­точ­ник для изу­че­ния со­ци­аль­но-эко­но­мической ис­то­рии Рос­сии.

Временная ко­мис­сия для под­го­тов­ки свод­но­го за­ко­но­про­ек­та о на­ём­ном тру­де, об­ра­зо­ва­на в 1874 году по­сле от­кло­не­ния про­ек­тов ус­та­вов о лич­ном най­ме ра­бо­чих и при­слу­ги, пред­ло­жен­ных Игнатьева комиссией 1870-1871 годов. Со­стоя­ла из чи­нов­ни­ков Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии, ми­ни­стерств внутренних дел, фи­нан­сов, юс­ти­ции, государственных иму­ществ, пу­тей со­об­ще­ния, а так­же по­ли­цей­ских уч­ре­ж­де­ний Санкт-Пе­тер­бур­га и Мо­ск­вы, гу­берн­ских пред­во­ди­те­лей дво­рян­ст­ва, пред­седа­те­лей гу­берн­ских зем­ских управ и вла­дель­цев фаб­рик.

В 1874 году П.А. Ва­лу­ев под­го­то­вил для об­су­ж­де­ния ко­мис­сией за­коно­про­ек­ты: «По­ло­же­ние о най­ме ра­бо­чих», «Пра­ви­ла о най­ме при­слу­ги», «Пра­ви­ла об от­да­че в обу­че­ние ре­мёс­лам, мас­тер­ст­вам и тех­ни­че­ским про­из­вод­ст­вам». В них пред­по­ла­га­лось вве­сти письменную и сло­вес­ную фор­мы до­го­во­ров най­ма (сро­ком до 5 лет), ус­та­но­вить ми­нимальный воз­раст для най­ма (12 лет) и др. Про­ек­ты под­верг­лись кри­ти­ке в ко­мис­сии, а так­же в Государственном со­ве­те (об­су­ж­да­лись до 1880 года, за­тем от­кло­не­ны). Од­на­ко со­б­ран­ные ма­те­риа­лы ис­поль­зо­ва­ны при под­го­тов­ке нор­ма­тив­ных ак­тов фаб­рич­но-за­во­дско­го за­ко­но­да­тель­ст­ва – за­ко­нов «Пра­ви­ла о над­зо­ре за за­ве­де­ния­ми фаб­рич­ной про­мыш­лен­но­сти и о вза­им­ных от­но­ше­ни­ях фаб­ри­кан­тов и ра­бо­чих и об уве­ли­че­нии чис­ла чи­нов фаб­рич­ной ин­спек­ции» от 3(15) июня1886 года и «О про­дол­жи­тель­но­сти и рас­пре­де­ле­нии ра­бо­че­го вре­ме­ни…» от 2(14) июня 1897 года.

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