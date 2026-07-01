ВАЛУA Маргарита де (Marguerite de Valois)

Французская принцесса, младшая дочь Генриха II и Екатерины Медичи , сестра последних королей из династии Валуа – Франциска II, Карла IX и Генриха III, активная участница Религиозных войн во Франции и убежденная католичка. Известна также как королева Марго.

В 1572 г. была выдана замуж за одного из лидеров гугенотов Генриха де Бурбона, короля Наваррского , с целью упрочить политическое и религиозное замирение враждующих сторон. Празднование этого бракосочетания, вошедшего в историю как «Парижская кровавая свадьба», завершилось Варфоломеевской ночью , 24 августа, во время которой М. де В. спасла от смерти своего мужа, а также нескольких дворян в Лувре, умоляя короля прекратить резню гугенотов. Уже в ранге королевы Наваррской позднее участвовала в мирных переговорах с протестантами, завершившихся подписанием соглашений в Болье (1576 г.) и в Нераке (1579 г.).

В 1577 г. совершила успешную дипломатическую миссию в испанскую Фландрию, отстаивая претензии на трон герцога Брабантского своего младшего брата Франсуа Анжуйского и добившись поддержки фламандской знати. С 1578 по 1582 г. жила в Нераке, одном из центров королевства Наваррского, где собрала блестящий двор, ставший культурным и интеллектуальным центром французского юга. В 1582 г. вернулась в Париж, где вскоре поссорилась со своей семьей из-за интриг в пользу младшего брата, и была вынуждена вернуться в Нерак, где, в свою очередь, не смогла вернуть расположения мужа.

В 1585 г., после возобновления гражданской войны, попыталась примкнуть к Католической лиге и герцогам де Гизам, но была арестована по приказу Генриха III, который заключил ее в замок Юссон в Оверни. В Юссоне Маргарита де Валуа прожила вплоть до 1605 г., когда получила приглашение от Генриха IV вернуться в Париж. В 1589-99 гг. являлась номинальной королевой Франции, поскольку Генрих Наваррский стал Генрихом IV, однако в 1599 г. дала развод королю по его просьбе.

В последние годы жизни сыграла важную миротворческую роль в гражданских смутах, оказывая поддержку Людовику XIII. Оставила интересные воспоминания и большую переписку.

Сочинения :

Мемуары. Избранные письма. Документы. СПб., 2010;

Correspondance / Ed. Eliane Viennot. Paris, 1998

Иллюстрация:

Франсуа Клуэ. Маргарита де Валуа. Ок. 1575 г.