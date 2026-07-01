ВАЛТОН Арво (Валликиви, Vallikivi)
Эстонский писатель, сценарист.
В 1949 семья В. была выслана в Сибирь. После возвращения на родину (в 1954) окончил Таллинский политехнич. ин-т, работал инженером. Заочно окончил сценарное отделение ВГИКа (1967). Работал на киностудии «Таллинфильм». Печатается с 1960. Председатель Союза кинематографистов Эстонии (2000–02). Президент Междунар. ассоциации финно-угорских писателей (с 1996). Творчество В. отличается жанрово-стилевым разнообразием: гротескно-сатирич. и социально-бытовые рассказы, историч. новеллы, филос. притчи [сб-ки «Восемь японок» («Kaheksa jaapanlannat», 1968), «Вестник» («Sõ numitooja», 1972), «Мустамяэская любовь» («Mustamäe armastus», 1978) и др.], историч. роман [«Пути сходятся в вечности» («Tee lõpmatuse teise otsa», 1978, рус. пер. 1989)], сб-ки афоризмов [«Двери скрипят по ночам» («Uksed kriuksuvad öösiti», 1977), «Мишень как щит» («Märklaud kilbiks», 1980) и др.]. Автор научно-популярных книг для детей [«По стране оболов» («Retk ooboluste riiki», 1978)], сказок [сб. «Принцесса времени» («Ajaprintsess», 1981)], поэтич. сб-ков, киносценариев, в т. ч. ф. «Последняя реликвия» (1970). Произведения В. переведены на мн. языки.