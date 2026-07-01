ВАЛТОН Арво (Валликиви, Vallikivi)

Эстонский писатель, сценарист.

В 1949 се­мья В. бы­ла вы­сла­на в Си­бирь. По­сле воз­вра­ще­ния на ро­ди­ну (в 1954) окон­чил Тал­лин­ский по­ли­тех­нич. ин-т, ра­бо­тал ин­же­не­ром. За­оч­но окон­чил сце­нар­ное от­де­ле­ние ВГИКа (1967). Ра­бо­тал на ки­но­сту­дии «Тал­лин­фильм». Пе­ча­та­ет­ся с 1960. Пред­седа­тель Сою­за ки­не­ма­то­гра­фи­стов Эс­то­нии (2000–02). Пре­зи­дент Ме­ж­ду­нар. ас­со­циа­ции фин­но-угор­ских пи­са­те­лей (с 1996). Твор­че­ст­во В. от­ли­ча­ет­ся жан­ро­во-сти­ле­вым раз­но­об­ра­зи­ем: гро­те­ск­но-са­ти­рич. и со­ци­аль­но-бы­то­вые рас­ска­зы, ис­то­рич. но­вел­лы, фи­лос. прит­чи [сб-ки «Во­семь япо­нок» («Kaheksa jaapanlan­nat», 1968), «Вест­ник» («Sõ ­nu­mitooja», 1972), «Мус­та­мяэ­ская лю­бовь» («Mus­ta­mäe armastus», 1978) и др.], ис­то­рич. ро­ман [«Пу­ти схо­дят­ся в веч­но­сти» («Tee lõpmatuse teise otsa», 1978, рус. пер. 1989)], сб-ки афо­риз­мов [«Две­ри скри­пят по но­чам» («Uksed kri­uk­su­vad öösi­ti», 1977), «Ми­шень как щит» («Märk­laud kilbiks», 1980) и др.]. Ав­тор на­уч­но-по­пу­ляр­ных книг для де­тей [«По стра­не обо­лов» («Retk ooboluste riiki», 1978)], ска­зок [сб. «Прин­цес­са вре­ме­ни» («Ajaprintsess», 1981)], по­этич. сб-ков, ки­но­сце­на­ри­ев, в т. ч. ф. «По­след­няя ре­ли­к­вия» (1970). Про­из­ве­де­ния В. пе­ре­ве­де­ны на мн. язы­ки.