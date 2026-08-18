ВАЛЬТЕР ФОН ДЕР ФОГЕЛЬВЕЙДЕ
ВАЛЬТЕР ФОН ДЕР ФОГЕЛЬВЕЙДЕ - немецко-австрийский поэт-миннезингер.
Происходил из рыцарей-министериалов. Начало его творческого пути связано с Венским двором, где он учился у Рейнмара фон Хагенау, признанного мастера классического миннезанга. В 1198 году, после смерти Фридриха I, Вальтер фон дер Фогельвейде покинул Австрию, жил при многих феодальных дворах: германского короля Филиппа Швабского, ландграфа Германа I Тюрингского (при дворе которого встречался с Вольфрамом фон Эшенбахом, процитировавшим Вальтера фон дер Фогельвейде в своём романе «Парцифаль», кн. VI) и др. Около 1230 года император Фридрих II пожаловал Вальтеру фон дер Фогельвейде земельное владение, вероятно, близ Вюрцбурга. Cогласно источнику XIV века, был похоронен в притворе Вюрцбургского собора.
Поэзия Вальтера фон дер Фогельвейде (сохранилось свод 500 строф в более чем 20 манускриптах XIII-XVI веков) представлена преимущественно различным разновидностями песни (в т.ч. характерные для куртуазной поэзии «женские» песни, повествующие о любви от лица дамы; «майские» песни – о весне и обновлении мира; песни-«обмены» в виде беседы между дамой и влюблённым рыцарем) и шпрухами. Лирическая поэзия Вальтера фон дер Фогельвейде, в отличие от меланхоличной лирики Рейнмара фон Хагенау с её культом любовной скорби, отмечена преобладанием светлых тонов: любовь у него всегда несёт в себе радость. Сохраняя куртуазную основу рыцарской лирики (воспевание благородства и «служения» Даме) и выступая против нового явления замковой лирики – т.н. «деревенского миннезанга», допускавшего грубость и натурализм, Вальтер фон дер Фогельвейдеобогатил немецкую любовную поэзию выражением живого и непосредственного чувства. В его позднем творчестве тема любви связана с размышлениями о смысле жизни и о падении нравов в обществе; любовная песня часто приобретала сходство с назидательным шпрухом. В шпрухах поэт с огорчением констатировал упадок рыцарских моральных ценностей – чести, верности, справедливости; одним из первых заговорил о власти денег как о проявлении мирового зла. В его религиозных и антипапских шпрухах отразился конфликт между германским императором и Римом.
Несмотря на то что поэзия Вальтера фон дер Фогельвейде предназначалась для распевания, известно очень мало рукописных текстов, снабжённых знаками нотации. Единственный ранний источник с читаемыми невмами, т.н. Мюнстерский фрагмент, содержит 3 песни: «Песня о Палестине», «Тон короля Фридриха», «Второй тон Филиппа». На русском языке два стихотворения Вальтера фон дер Фогельвейде появились впервые в переводе Д.Д. Минаева (1877 год).