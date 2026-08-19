ВАЛЛЕНШТЕЙН АЛЬБРЕХТ ВЕНЦЕЛЬ ЕВСЕВИЙ

ВАЛЛЕНШТЕЙН АЛЬБРЕХТ ВЕНЦЕЛЬ ЕВСЕВИЙ - генералиссимус, главнокомандующий войсками Священной Римской империи в Тридцатилетнюю войну .

Дво­ря­нин; из се­мьи про­тес­тан­тов. Во­енную служ­бу на­чал в 1604 году в им­пер­ской ар­мии в Венг­рии. В 1606 году по карь­ер­ным со­об­ра­же­ни­ям пе­ре­шёл в ка­то­ли­цизм .

От­ли­чил­ся в вой­нах про­тив Тур­ции (1606 год), Ве­не­ции (1617 год), Венг­рии (1621 год), при по­дав­ле­нии Чеш­ско­го вос­ста­ния 1618-1620 годов.

Бла­го­да­ря двум вы­год­ным бра­кам, а так­же скуп­ке и за­хва­ту зе­мель, кон­фи­ско­ван­ных в Че­хии, при­об­рёл ог­ром­ные зе­мель­ные вла­де­ния.

В 1625 году по­лу­чил от императора Фер­ди­нан­да II Габ­сбур­га ти­тул гер­цо­га Фрид­ланд­ско­го.

В 1625 году на­зна­чен им­пер­ским глав­но­ко­ман­дую­щим, по­лу­чил пра­во сфор­ми­ро­вать на соб­ст­вен­ные сред­ст­ва 40–50-ты­сяч­ную на­ём­ную ар­мию (в даль­ней­шем со­дер­жа­лась за счёт бес­по­щад­ных ре­к­ви­зи­ций).

В апреле 1626 года во гла­ве этой ар­мии на­нёс по­ра­же­ние вой­скам Про­тес­тант­ской унии под ко­манд. Э. Манс­фель­да . В 1629 году при­ну­дил к се­па­рат­но­му ми­ру датского ко­ро­ля Кри­стиа­на IV .

Во­еные ус­пе­хи Валленштейна ис­поль­зо­вал для обо­га­ще­ния и ук­ре­п­ле­ния лич­ной вла­сти.

Пы­тал­ся про­во­дить са­мо­сто­ятоятельную германскую по­ли­ти­ку, иг­рая на про­ти­во­ре­чи­ях внут­ри Ка­то­ли­че­ской ли­ги 1609 года. Гла­ва по­след­ней Мак­си­ми­ли­ан Ба­вар­ский до­бил­ся на Ре­генс­бург­ском съез­де им­пер­ских кня­зей (1630 год) от­став­ки Валленштейна с по­ста глав­но­ко­ман­дую­ще­го.

Од­на­ко пе­ред ли­цом на­рас­та­ния во­енной уг­ро­зы со сто­ро­ны Шве­ции им­пе­ра­тор в 1632 году вер­нул Валленштейна на преж­ний пост и рас­ши­рил его пол­номо­чия. Валленштайн сфор­ми­ро­вал но­вую 40-­ты­сяч­ную ар­мию и дви­нул её про­тив шве­дов. 16 ноября 1632 года в сра­же­нии при Лют­цене шведские вой­ска, не­смот­ря на ги­бель ко­ро­ля Гус­та­ва II Адоль­фа , на­нес­ли по­ра­же­ние ар­мии Валленштейну. Ока­зав­шись по­сле это­го по­ра­же­ния в опа­ле, он всту­пил в тай­ные пе­ре­го­во­ры со шве­да­ми.

В январе 1634 года был об­ви­нён в из­ме­не, от­стра­нён от ко­ман­до­ва­ния и ли­шён всех вла­де­ний и зва­ний. При по­пыт­ке вме­сте с вер­ны­ми ему офи­це­ра­ми пе­рей­ти на сто­ро­ну шве­дов был убит за­го­вор­щи­ка­ми из сво­его бли­жай­ше­го ок­ру­же­ния.

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