ВАЛЛЕНШТЕЙН АЛЬБРЕХТ ВЕНЦЕЛЬ ЕВСЕВИЙ
ВАЛЛЕНШТЕЙН АЛЬБРЕХТ ВЕНЦЕЛЬ ЕВСЕВИЙ - генералиссимус, главнокомандующий войсками Священной Римской империи в Тридцатилетнюю войну.
Дворянин; из семьи протестантов. Военную службу начал в 1604 году в имперской армии в Венгрии. В 1606 году по карьерным соображениям перешёл в католицизм.
Отличился в войнах против Турции (1606 год), Венеции (1617 год), Венгрии (1621 год), при подавлении Чешского восстания 1618-1620 годов.
Благодаря двум выгодным бракам, а также скупке и захвату земель, конфискованных в Чехии, приобрёл огромные земельные владения.
В 1625 году получил от императора Фердинанда II Габсбурга титул герцога Фридландского.
В 1625 году назначен имперским главнокомандующим, получил право сформировать на собственные средства 40–50-тысячную наёмную армию (в дальнейшем содержалась за счёт беспощадных реквизиций).
В апреле 1626 года во главе этой армии нанёс поражение войскам Протестантской унии под команд. Э. Мансфельда. В 1629 году принудил к сепаратному миру датского короля Кристиана IV.
Военые успехи Валленштейна использовал для обогащения и укрепления личной власти.
Пытался проводить самостоятоятельную германскую политику, играя на противоречиях внутри Католической лиги 1609 года. Глава последней Максимилиан Баварский добился на Регенсбургском съезде имперских князей (1630 год) отставки Валленштейна с поста главнокомандующего.
Однако перед лицом нарастания военной угрозы со стороны Швеции император в 1632 году вернул Валленштейна на прежний пост и расширил его полномочия. Валленштайн сформировал новую 40-тысячную армию и двинул её против шведов. 16 ноября 1632 года в сражении при Лютцене шведские войска, несмотря на гибель короля Густава II Адольфа, нанесли поражение армии Валленштейну. Оказавшись после этого поражения в опале, он вступил в тайные переговоры со шведами.
В январе 1634 года был обвинён в измене, отстранён от командования и лишён всех владений и званий. При попытке вместе с верными ему офицерами перейти на сторону шведов был убит заговорщиками из своего ближайшего окружения.