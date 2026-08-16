ВАЛЛЕН-ДЕЛАМОТ ЖАН БАТИСТ МИШЕЛЬ

ВАЛЛЕН-ДЕЛАМОТ ЖАН БАТИСТ МИШЕЛЬ - французский архитектор .

Учился у своего родственника Ж.Ф. Блонделя в Париже и в 1750-1752 годах годах во Французской академии в Италии. Прибыл в Россию по приглашению И.И. Шувалова в 1759 году, где выполнил свои основные проекты: фасадов Гостиного Двора на Невском проспекте (1761-1785 годы), костёла Святой Екатерины (1762-1783 годы), гранитной набережной с овальными лестницами-пристанями (1764), Малого Эрмитажа (1764-1775 годы), здания Академии Художеств (1764-1788 годы, совместно с А.Ф. Кокориновым), ансамбля «Новая Голландия» (1765-1780 годы, совместно с С.И. Чевакинским) и др. в Санкт-Петербурге.

Проектировал крупные общественные здания и сооружения в стиле раннего классицизма, сочетающем рациональность плана (в основе плана Академии Художеств - круг, вписанный в квадрат) и строго выверенные пропорции с барочными элементами декора (криволинейные формы аттика, ризалита, окон, сандрика и др.). Преподавал в петербургской Академии Художеств (среди его учеников - В.И. Баженов и И.Е. Старов). В 1775 году вышел в отставку и вернулся во Францию.