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«ВАЛЬКЕР»
«ВА́ЛЬКЕР» - немецкая органостроительная фирма.
Основана в 1780 году органным мастером И.Э. Валькером (1756-1843 годы) в Каннштатте.
Мировое признание получила во второй половине XIX века. Насчитывается около 6000 инструментов «Валькера» в разных странах мира (среди них большие органы, имеющие св. 100 регистров), в т.ч. органы Домского собора в Риге (1884 год), собора Святого Стефана в Вене (1886 год), Святого Михаила в Гамбурге (1912 год), Общества друзей музыки в Вене (1968 год), зальцбургского «Моцартеума» (1979 год).
С 1986 года штаб-квартира фирмы находится в городе Ханвайлер (земля Саар, Германия).
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