«ВАЛЬКЕР»

«ВА́ЛЬКЕР» - немецкая органостроительная фирма.

Ос­но­ва­на в 1780 году ор­ган­ным мас­те­ром И.Э. Валь­ке­ром (1756-1843 годы) в Кан­нш­тат­те.

Ми­ро­вое при­зна­ние по­лу­чи­ла во второй половине XIX века. На­счи­тыва­ет­ся около 6000 ин­ст­ру­мен­тов «Валькера» в раз­ных стра­нах ми­ра (сре­ди них боль­шие ор­га­ны, имею­щие св. 100 ре­ги­ст­ров), в т.ч. ор­га­ны Дом­ско­го со­бо­ра в Ри­ге (1884 год), со­бо­ра Святого Сте­фа­на в Ве­не (1886 год), Святого Ми­хаи­ла в Гам­бур­ге (1912 год), Общества дру­зей му­зы­ки в Ве­не (1968 год), зальц­бург­ско­го « Мо­цар­те­ума » (1979 год).

С 1986 года штаб-квар­ти­ра фир­мы на­хо­дит­ся в городе Хан­вай­лер (зем­ля Са­ар, Гер­ма­ния).

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