ВАЛК Сигизмунд Натанович

Историк, архивист, археограф.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1913). Ученик А.С. Лаппо-Данилевского .

Заведующий отделом русской истории Русского библиографического института Братьев Гранат (1913-14), участник Первой мировой войны. Сотрудник Петроградского историко-революционного архива (1918-26). С 1923 начал преподавать в ПУ-ЛГУ (являлся профессором (с перерывами) университета до самой смерти).

С 1924 сотрудник архива Института Ленина. Составил «Проект правил издания трудов В.И. Ленина» (М.-Л., 1925). При непосредственном участии ученого были изданы: «1905 год в Петербурге. Вып. 1. Социал-демократические листовки» (М.-Л., 1925), «Архив “Земли и воли” и “Народной воли ”» (М., 1932), «Декреты Октябрьской революции» (М., 1933. Т. 1), «Русская подпольная и зарубежная печать. Библиографический указатель. Донародовольческий период. 1831-1879» (М., 1935. Вып. 1) и др. Сотрудник Института книги, документа и письма (1932-36). Доктор исторических наук (1936, без защиты диссертации). С 1936 старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории АН СССР.

Основатель и ответственный редактор ежегодника «Вспомогательные исторические дисциплины» (с 1968). Внес огромный вклад в развитие археографии, источниковедения, историографии и ряда вспомогательных исторических дисциплин. Автор первой в историографии обобщающей монографии о развитии советской археографии «Советская археография» (М.-Л., 1948). Заложил принципы и правила публикации декретов советской власти.

Сочинения:

Декреты советской власти. М., 1968 (подготовка, редактура и публикация);

Избранные труды по археографии. Научное наследие. СПб., 1991;

Избранные труды по историографии и источниковедению. СПб., 2000.