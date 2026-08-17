ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ - российский политический деятель, публицист, экономист.

Из дво­рян. Учил­ся в Гор­ном и Тех­но­ло­гическом институтах в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в Ки­ев­ском по­ли­тех­ниеском институте (1896-1902 годы).

В 1903-1904 годах - боль­ше­вик, за­тем ото­шёл от ок­ру­же­ния В.И. Ле­ни­на, вы­сту­пил про­тив из­лиш­не жё­ст­ко­го идей­но­го кон­тро­ля ру­ко­вод­ст­ва фрак­ции над её чле­на­ми. До­ка­зы­вал не­об­хо­ди­мость со­еди­не­ния мар­ксиз­ма с эм­пи­ри­ок­ри­ти­циз­мом как на­учной тео­ри­ей по­зна­ния. Примк­нул к мень­ше­ви­кам, впо­след­ст­вии за­нял по­зи­цию «ли­к­ви­да­тор­ст­ва», на­стаи­вая на ис­поль­зо­ва­нии ис­клю­чи­тель­но ле­галь­ных форм борь­бы, т.к. эко­но­мический и куль­тур­ный подъ­ём по­сле Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов, по мне­нию Валентинова, оз­на­чал ус­ко­ре­ние про­цес­са ев­ро­пеи­за­ции Рос­сии и по­это­му ис­клю­чал воз­мож­ность по­вто­ре­ния ре­во­лю­ции в бу­ду­щем.

В 1911-1913 годах фак­ти­че­ский главный ре­дак­тор газеты «Рус­ское сло­во», стре­мил­ся пре­вра­тить её в де­мокра­тическое из­да­ние. В 1912-1916 годах ра­бо­тал над книгой «Рос­сия и рус­ская куль­ту­ра» (ру­копись не сохранилась).

С 1916 года - сто­рон­ник вы­хо­да Рос­сии из Первой ми­ро­вой вой­ны . По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года вы­сту­пал за ус­та­нов­ле­ние «твёр­дой вла­сти», ле­том 1917 года вы­шел из РСДРП. Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года на­звал «пре­ступ­ным ак­том», од­на­ко был про­тив воо­руженной борь­бы с боль­ше­ви­ка­ми.

По­сле на­ча­ла НЭПа со­гла­сил­ся со­труд­ни­чать с советской вла­стью (счи­тал, что НЭП долж­на обес­пе­чить раз­ви­тие Рос­сии «в рус­ле ра­зум­ной эволю­ции»), в 1922-1928 годы фак­ти­че­ский от­ветстветственный ре­дак­тор ор­га­на ВСНХ «Тор­го­во-про­мыш­лен­ная га­зе­та», од­но­вре­мен­но вхо­дил в «Ли­гу на­блю­да­те­лей» – кру­жок бес­пар­тий­ных спе­циа­ли­стов, под­го­то­вив­ших ме­мо­ран­дум, в ко­то­ром кон­ста­ти­ро­ва­лась не­жиз­нен­ность «ос­нов­ных идей Октябрьской ре­во­лю­ции» и за­ко­но­мер­ность по­во­ро­та к НЭПу.

В 1928-1930 годы - ре­дак­тор ор­га­на советского торг­пред­ст­ва в Па­ри­же «Эко­но­ми­че­ская жизнь Со­ве­тов» (на франц. языке).

Под впе­чат­ле­ни­ем на­сильственной кол­лек­ти­ви­за­ции и ре­прес­сий про­тив ин­тел­ли­ген­ции в СССР в 1930 году пе­ре­шёл на по­ложе­ние эмиг­ран­та. Жил во Фран­ции.

Ме­му­ар­ные про­из­ве­де­ния Валентинова (не­ко­то­рые опуб­ли­ко­ва­ны по­сме­рт­но) – «Встре­чи с Ле­ни­ным» (1953 год), «Ран­ние го­ды Ле­ни­на» (1969 год), «Ма­ло­зна­ко­мый Ле­нин» (1972 год) – со­дер­жат ряд цен­ных све­де­ний, в т.ч. об ис­точ­ни­ках се­мей­но­го бюд­же­та Ле­ни­на и пар­тий­но­го бюд­же­та боль­ше­ви­ков до 1917 года. Под­чёр­ки­вал, что Ле­нин – «рас­те­ние на­цио­наль­ной поч­вы», а оп­ре­де­ляю­щее влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние его идей име­ли ра­бо­ты Н. Г. Чер­ны­шев­ско­го . В книге «Но­вая эко­но­ми­че­ская по­ли­ти­ка и кри­зис пар­тии по­сле смер­ти Ле­ни­на...» (1971 год) от­ме­тил, в ча­ст­но­сти, за­слу­гу председателя ВСНХ Ф.Э. Дзер­жин­ско­го, при­влёк­ше­го «бур­жу­аз­ных спе­циа­ли­стов» на сто­ро­ну советской вла­сти, и его роль в реа­ли­за­ции НЭПа. В от­ка­зе ру­ко­во­д­ства ВКП(б) от НЭПа ви­дел по­бе­ду в русском национальном соз­на­нии ан­ти­ев­ро­пей­ской тра­ди­ции, во­пло­щён­ной в «та­мер­ла­но­вом со­циа­лиз­ме» и дик­та­ту­ре И.В. Ста­ли­на (Валентинов счи­тал его пси­хи­че­ски не­здо­ро­вым че­ло­ве­ком). Ра­бо­ты Валентинова во мно­гом оп­ре­де­ли­ли пред­став­ле­ние о НЭПе и внут­ри­пар­тий­ной борь­бе 1920-1930-х годах в западной ис­то­рио­гра­фии. Валентинов оха­рак­те­ри­зо­вал со­ци­аль­но-по­ли­тические взгля­ды М. Горь­ко­го («Встре­чи с Мак­си­мом Горь­ким», 1947 год), А.А. Бло­ка и А. Бе­ло­го («Два го­да с сим­во­ли­ста­ми», 1969 год) на ос­но­ве лич­ных вос­по­ми­на­ний и ана­ли­за их про­из­ве­де­ний. Ос­нов­ная часть ру­ко­пис­но­го на­сле­дия Валентинова и свя­зан­ных с его дея­тель­но­стью до­ку­мен­тов на­хо­дит­ся в ар­хи­ве Гу­ве­ров­ско­го ин­сти­ту­та.

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