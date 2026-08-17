ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ - российский политический деятель, публицист, экономист.
Из дворян. Учился в Горном и Технологическом институтах в Санкт-Петербурге, в Киевском политехниеском институте (1896-1902 годы).
В 1903-1904 годах - большевик, затем отошёл от окружения В.И. Ленина, выступил против излишне жёсткого идейного контроля руководства фракции над её членами. Доказывал необходимость соединения марксизма с эмпириокритицизмом как научной теорией познания. Примкнул к меньшевикам, впоследствии занял позицию «ликвидаторства», настаивая на использовании исключительно легальных форм борьбы, т.к. экономический и культурный подъём после Революции 1905-1907 годов, по мнению Валентинова, означал ускорение процесса европеизации России и поэтому исключал возможность повторения революции в будущем.
В 1911-1913 годах фактический главный редактор газеты «Русское слово», стремился превратить её в демократическое издание. В 1912-1916 годах работал над книгой «Россия и русская культура» (рукопись не сохранилась).
С 1916 года - сторонник выхода России из Первой мировой войны. После Февральской революции 1917 года выступал за установление «твёрдой власти», летом 1917 года вышел из РСДРП. Октябрьскую революцию 1917 года назвал «преступным актом», однако был против вооруженной борьбы с большевиками.
После начала НЭПа согласился сотрудничать с советской властью (считал, что НЭП должна обеспечить развитие России «в русле разумной эволюции»), в 1922-1928 годы фактический ответстветственный редактор органа ВСНХ «Торгово-промышленная газета», одновременно входил в «Лигу наблюдателей» – кружок беспартийных специалистов, подготовивших меморандум, в котором констатировалась нежизненность «основных идей Октябрьской революции» и закономерность поворота к НЭПу.
В 1928-1930 годы - редактор органа советского торгпредства в Париже «Экономическая жизнь Советов» (на франц. языке).
Под впечатлением насильственной коллективизации и репрессий против интеллигенции в СССР в 1930 году перешёл на положение эмигранта. Жил во Франции.
Мемуарные произведения Валентинова (некоторые опубликованы посмертно) – «Встречи с Лениным» (1953 год), «Ранние годы Ленина» (1969 год), «Малознакомый Ленин» (1972 год) – содержат ряд ценных сведений, в т.ч. об источниках семейного бюджета Ленина и партийного бюджета большевиков до 1917 года. Подчёркивал, что Ленин – «растение национальной почвы», а определяющее влияние на формирование его идей имели работы Н. Г. Чернышевского. В книге «Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина...» (1971 год) отметил, в частности, заслугу председателя ВСНХ Ф.Э. Дзержинского, привлёкшего «буржуазных специалистов» на сторону советской власти, и его роль в реализации НЭПа. В отказе руководства ВКП(б) от НЭПа видел победу в русском национальном сознании антиевропейской традиции, воплощённой в «тамерлановом социализме» и диктатуре И.В. Сталина (Валентинов считал его психически нездоровым человеком). Работы Валентинова во многом определили представление о НЭПе и внутрипартийной борьбе 1920-1930-х годах в западной историографии. Валентинов охарактеризовал социально-политические взгляды М. Горького («Встречи с Максимом Горьким», 1947 год), А.А. Блока и А. Белого («Два года с символистами», 1969 год) на основе личных воспоминаний и анализа их произведений. Основная часть рукописного наследия Валентинова и связанных с его деятельностью документов находится в архиве Гуверовского института.