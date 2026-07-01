ВАЛЬДЕНСЫ

ВАЛЬДЕНСЫ - «Лионские бедняки», последователи еретического религиозного движения, возникшего во Франции в последней трети XII века.

Для этих движений общими были идеалы, восходящие к жизни и деятельности апостолов, критика современной им «испорченной» католической Церкви, ее противопоставление древней Церкви (primitiva ecclesia), стремление к праведности без разрыва с мирскими занятиями и образом жизни. Основные сведения о Вальденсов сохранились в полемических сочинениях (например, Бернарда из Фонкода и Алана Лилльского ) и в трудах инквизиторов XIV века (Бернарда Ги, Жака Фурнье и др.).

Название Вальденсы получили по имени Вальдеса, или Вальда (лат. Valdus, Valdesius, Valdo; франц. Valdès), богатого купца из Лиона. В 70-х годах XII века под влиянием евангельских проповедей и, возможно, под впечатлением внезапной смерти близкого друга он решил отказаться от всех мирских благ и искать путь к евангельскому совершенству путем строгой аскезы. Вальдес роздал свое имущество нищим и выступил с призывом к покаянию.

Обращение к Священному Писанию (по распоряжению Вальдеса Евангелие было переведено на провансальский язык) дало ему возможность, приводя в пример жизнь и деятельность апостолов, заявлять, что только личные достоинства и праведная жизнь дают право проповедовать.

В начале Вальденсы не порывали с католической Церковью, на III Латеранском Соборе (1179 год) они обратились с просьбой о разрешении на проповедническую деятельность; тогда религиозная практика «лионских бедняков» (не имевших соответствующего образования) была поставлена под контроль местных церковных властей.

В 1182-1183 годах архиепископ Лионский запретил Вальденсам проповедовать, это было подтверждено Веронским (1184 год) и IV Латеранским (1215 год) Соборами, осудившими и предавшими анафеме Вальденсов вместе с катарами и альбигойцами , но эти меры не могли остановить распространение движения.

Проповедь Вальденских апостольских идеалов, их приверженность к бедности получили популярность далеко за пределами Лиона, откуда Вальдес и его последователи были изгнаны.

С середины XIII века движение распространилось во Франции (Дофинэ, Прованс, Лангедок), в германских землях (от Баварии и Австрии до Померании), в Италии (прежде всего в Пьемонте, в Ломбардии, в альпийских областях, чуть позже в Апулии), в Польше, Испании, но восстановить точную карту и хронологию возникновения местных групп не представляется возможным.

Согласно Вальтеру Мапу, который оставил свидетельства о «голых последователях голого Христа » (nudi nudum Christum sequentes // Map W. De Nugis Curialium. Cap. 31 / Ed. M. R. James. Oxf., 1914. P. 60-62), Вальденсы в своих проповедях использовали тексты Священного Писания и изречения отцов Церкви, переведенные с латыни на народный язык.

Это стремление к непосредственному контакту с евангельскими текстами, с одной стороны, вызывало подозрения у духовенства, с другой, привлекало к Вальдесу таких же «малообразованных» (т.е. не знавших латыни) верующих из довольно широких социальных слоев общества.

Отрицая необходимость духовенства, стремясь претворять монашеский идеал в миру, Вальденсы со временем стали оппозиционны и светской власти (в частности, они выступали против смертной казни).

Вальденсы подверглись преследованиям со стороны светской и духовной властей, наиболее суровым в Испании (эдикты 1194 и 1197 годов, предписывающие их сожжение) и Германии (сожжение 80 Вальденсов в Страсбурге в 1211 году), более мягким - в Италии и Франции, где их положение, однако, ухудшилось в эпоху альбигойских войн.

Вальденсы представляли собой сообщество, братство (societas, secta) бездомных и нищих странников, члены которого обозначались в источниках терминами «Вальденс», «pauper (spiritu)» (нищий (духом)), «frater» (брат), иногда «perfectus» (совершенный).

«Верующие» (credentes), или «друзья», не входя в саму «секту», хотя позже и причисляемые к ней, не порывали с привычным образом жизни, находились «в совете вальденсов», т.е. руководствовались в своей жизни и верованиях указаниями «братьев», соблюдавших безбрачие и странствовавших как нищенствующие проповедники, за которыми признавались священнические обязанности.

Призывая мирян к покаянию и наставляя их в христианской «апостольской» жизни, Вальденсы устанавливали между собой и своими «друзьями» все более тесную и постоянную связь, что делало трудной и нежелательной исповедь «друзей»-мирян у католических священников. Позднее был сформулирован тезис о том, что развращенная богатством Римская Церковь потеряла святость и отправляемые ею таинства не имеют силы.

Постепенно приходят к самовольному совершению таинства исповеди, а впоследствии и других таинств, в т.ч. и Евхаристии , что якобы оправдывалось их «апостольством»: право совершать таинства имеет не тот, кто получил священнический сан, а любой мирянин, который, согласно заповедям Христа, ведет нищенский образ жизни, лишен постоянного пристанища.

Резкость формулировки этого права, а также сам факт совершения Евхаристии зависели от степени оппозиционности каждой группы Вальденсов и ее «друзей», от временных и местных обстоятельств.

Можно наметить два течения: одни (преимущественно в Италии) были склонны отрицать действенность Евхаристии, совершаемой «грешными» или «дурными» клириками, и проводили вальденскую мессу для «верующих».

Другие (преимущественно во Франции) стремились сделать совершаемую католическими клириками Евхаристию приемлемой для «верующих Вальденсов» путем теоретического разъединения таинства и совершающего его. Изредка (раз в год) Вальденсы совершали Евхаристию для себя, воспроизводя Тайную вечерю и подчеркивая этим свое «апостольство».

В конце XII - начале XII веках наметился раскол внутри движения. Около 1205 года обнаружились разногласия между французскими и ломбардскими Вальденсами, избравшими себе особого предстоятеля Иоанна Ранко и не пожелавшими, как того требовал Вальдес, отказаться от руководства ремесленными организациями (congregaciones laborancium) своих «верующих». В 1208 году часть французских и ломбардских последователей вернулись в лоно католической Церкви (1208 и 1210 годы), впоследствии ставшие известными как «католические бедняки».

Ломбардские «братья» уже в начале XIII века разошлись с «братьями» из Германии: первые проявили больший радикализм, не признавая таинства, совершаемые римским духовенством .

Начинается и расслоение внутри общин: если вначале и клирики, и миряне в одинаковой мере чувствовали себя «призванными», то уже в XIII веке совершенно разные роли принадлежат просто «верующим», или «друзьям», и «министрам», или «совершенным».

Последние были ответственны за доктринальное единство движения, за соблюдение принципа бедности среди «друзей» и за проповедь, в т. ч. в школах нищенствующих орденов.

Вокруг каждого «совершенного» складывалась община, жившая совместно. По крайней мере в Ломбардии и в Лангедоке каждый год собирался общий Собор.

В XIV веке в дебатах внутри секты (прежде всего между итальянскими и немецкими ее членами) окончательно оформились идеология еретического движения и своего рода богословие истории.

Около 1370 года основатель течения Вальдес был впервые упомянут под символическим именем Петр. Одновременно подчеркивалось, что он не создавал ничего нового, а лишь повел за собой тех немногих, кто остался верен Христу, подобно тому, как во времена имп. Константина I и папы Сильвестра I (314-335 годы) были «бедняки Христовы» (pauperes Christi), не предавшие евангельские идеалы ради земного величия, развратившего, по мнению Вальденсов, «Церковь Константина».

В XVI в. получившая широкое распространение в среде В. легенда об их отделении от Римской Церкви еще в эпоху папы Сильвестра I была зафиксирована в соч. М. Флация Иллирикуса «Собрание истинных свидетельств» (Catalogue testium veritatis, 1556); в XVI-XVII вв. В. были сделаны попытки доказать непрерывное существование В. от апостольской эпохи.

В XV веке набор пунктов, по которым Вальденсы критиковали католическую Церковь, оставался прежним. Еретическое движение продолжало развиваться, сохраняя свой главный принцип - поиск морального совершенства и практика покаяния.

Некоторые очаги Вальденского движения сместились: Южная Италия оказалась более свободной от контроля Рима, деятельность альденсов была зафиксирована в альпийских регионах.

В Германии и Чехии, периодически подвергаясь преследованиям, Вальденсы сохранились в большем числе.

Новый импульс движению придали гуситы, с которыми Вальденсы поддерживали тесные связи. Некоторые исследователи (в частности А. Мольнар - см. Molnár A. Dalle origini all'adesione alla Riforma // Storia dei valdesi. Torino, 19892. T. 1) считали возможным говорить о своего рода «вальдо-гуситском союзе».

Существование связи между Вальденсами и гуситами подтверждалось биографиями участников движений (например, Ф. Райзера) и полемическими сочинениями рубежа XV-XVI веков (С. Кассини, К. де Сейссель), обращенными одновременно против обоих течений. В 1487 году папа Иннокентий VIII объявил крестовый поход против Вальденсов

К 1530 году относится письмо французского Вальденса Жоржа Мореля, в котором он под влиянием проповедей Г. Фареля обратился к страсбургским реформаторам М. Буцеру и И. Эколампадию с целью определить позицию Вальденсов по отношению к реформаторам более радикальным. Через 2 года на Синоде в Шанфоране Вальденсы признали себя протестантантской церковью , полностью порвав с Римско-католической Церковью. «Совершенные» должны были отказаться от «апостольского» странничества, безбрачия и аскезы. В целом приняли Гельветическое исповедание.

Итальянские Вальденсы, на которых реформатская традиция оказала заметное влияние, сохранили свою религию и политическую самостоятельность, оказав вооруженное сопротивление армии во главе с католическим герцогом Савойским Эммануилом Филибертом (1553-1580 годы).

По условиям мирного договора, заключенного в Кавуре (июнь 1561 года), власти были вынуждены признать автономию ряда общин Вальденсов; из местечек, не перечисленных в договоре, последователи изгонялись.

В 1571 году сохранившиеся общины объединились в союз (Union des Vallées) для защиты своих прав.

В 1655 году герцог Карл Эммануил II вновь начал борьбу с Вальденсами, что вызвало осуждение со стороны протестантских церквей.

В 1686 году герцог Савойский Виктор Амедей II по соглашению с французским королем Людовиком XIV опять предпринял насильственное обращение Вальденсов в католичество.

Восстание недовольных Вальденсов было подавлено, часть восставших были заключены в тюрьмы или сосланы на галеры, дугие. вынуждены были покинуть Пьемонт. В 1689 году вальденский проповедник Анри Арно, поддерживаемый правителем Нидерландов и будущим английским королем Вильгельмом III Оранским , собрал около 800-900 вооруженных Вальденсов и французских гугенотов; вторгшись в Пьемонт и начав там военные действия, добился у герцога признания Вальденсов и амнистии для наказанных.

Однако в 1698-1699 годах более 2 тысяч пьемонтских Вальденсов и примкнувших к ним французских гугенотов были вынуждены переселиться в Германию (главным образом в Вюртемберг), где они образовали ряд колоний (в 1716 году существовало 14 общин, насчитывавших 4 тысячи человек, из них 2500 в Вюртемберге).

Позднее большинство этих общин перешло в лютеранство . Оставшиеся в Пьемонте подвергались гонениям; их права были признаны в 1848 году.

К началу XX века вальденская церковь являлась национальной итальянской протестантской церковью с независимой иерархией и центром во Флоренции, отличным от реформатского богослужебным обрядом и собственным теологическим факультетом, готовящим проповедников (с 1861 года - во Флоренции, с 1920 года - в Риме).

В 1979 году вальденская церковь объединилась с методистскими общинами Италии, получив официальное название «Евангелическо-вальденская церковь: союз вальденских и методистских церквей» (Chiesa Evangelica Valdese: Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi).

В конце XIX - начале XX веках общины Вальденсов вследствие эмиграции появились в Южной Америке (Уругвае и Аргентине).

В других странах Вальденсы обычно примыкают к реформатским или пресвитерианским церквам. В настоящее время в мире к Вальденсам причисляют себя около 45 тысяц человек (в т.ч. в Италии, в основном в Пьемонте,- 20 тысяч, в Германии - около 3 тысяч, Уругвае - 12 тысяч, Аргентине - 10 тысяч).

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