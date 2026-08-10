ВАЛЬДЕМАР II ПОБЕДИТЕЛЬ

ВАЛЬДЕМАР II ПОБЕДИТЕЛЬ - король Дании в 1202-1241 годах.

Млад­ший сын Валь­де­ма­ра I Ве­ли­ко­го и русской княж­ны Со­фии.

До­би­вал­ся под­чи­не­ния Да­нии все­го южного и восточного по­бере­жья Бал­тий­ско­го моря При­сое­ди­нил к датским вла­де­ни­ям Голь­штейн (см. Шлез­виг-Голь­штейн), а так­же го­ро­да Лю­бек и Гам­бург .

В 1219-1220 годах пред­при­нял по­ход в Эс­т­лян­дию и по­де­лил её тер­ри­то­рию с Ли­вон­ским ор­де­ном .

По­ра­же­ние от сою­за северо-германских кня­зей при Борн­хёве­де (22 июля 1227 года) по­ло­жи­ло ко­нец экс­пан­сио­ни­ст­ской по­ли­ти­ке Вальдемара II.

Из­вес­тен так­же сво­ей пра­во­творческой дея­тель­но­стью. При Вальдемаре II бы­ло из­да­но со­б­ра­ние за­ко­нов Ют­лан­дии («Jyske lov»), со­став­ле­на под­роб­ная опись зе­мель­ных вла­де­ний дат. ко­ро­лев­ст­ва («Kongе Valde­mars jordebog», лат. «Liber census Daniae»).

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