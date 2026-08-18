ВАЛДАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ СВЯТООЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Монастырь, основанный в 1653 году патриархом Никоном вместе с Ново-Иерусалимским и Кийским монастырями.

В середине – второй половине XVI века в русской духовной мысли патриархом Никоном формируется и реализуется при поддержке царя идея о символическом переносе основных христианских святынь на русскую землю, создании образа Царства Небесного. Так, в 1653 году основывается Иверский монастырь на Валдае во образ Иверской обители на Афоне, в 1656 году в Онежской губе на острове Кий основывается Крестный монастырь, реализовавший образ Горнего Иерусалима, в этот же год под Москвой начинает строиться Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, объединивший в себе комплекс святых мест Палестины, в центре которого находится храм Гроба Господня.

Основание монастыря. Монастырь при патриархе Никоне

Практически сразу по восшествии на патриарших престол, Никон поведал царю Алексею Михайловичу о своем замысле создать в России монастырь, который бы символически перенес на русскую землю Иверский Афонский монастырь. Юный царь выразил готовность поддержать столь амбициозный замысел предстоятеля Церкви и выделил из казны средства на возведение обители.

В 1652 году в бытность свою митрополитом Новгородским Никон предложил тогдашнему патриарху Иосифу перенести мощи святителя Филиппа митрополита Московского из Соловецкой обители в Москву, в Успенский собор. Кроме того, Никон предполагал перенести в Успенский собор мощи патриарха Иова, находившиеся в Свято-Успенском Старицком монастыре недалеко от Твери, в Успенский же собор должны были быть перенесены из Чудова монастыря и мощи патриарха Гермогена.

Во время путешествия на Соловки за мощами митрополита Филиппа Никону было видение, в котором ему открылось место нового Иверского монастыря, этим местом стало озеро Валдай.

Став в том же 1652 году патриархом, Никон незамедлительно приступил к строительству монастыря. Уже к осени 1653 года были возведены две деревянные церкви – в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы и во имя святителя Филиппа Московского. Первым настоятелем монастыря патриарх назначил архимандрита Дионисия.

Валдайский монастырь, как и Крестный Кийский, был сооружен на месте языческого капища, связанного с культом камня. Озеро Валдай получило у Никона название Святого озера. При первом посещении строящейся обители в феврале 1654 года Никон переименовал посад Валдайский в село Богородицкое, а озеро освятил, опустив на дно Евангелие и крест. После чего монастырь в дополнение к прежнему названию был назван «Святоозерским».

Основывая монастырь на Валдае, Никон, видимо, рассчитывал на то, что обители буду приписаны в качестве вотчин экономически богатые земли. В мае 1654 года жалованной царской грамотой за монастырем закреплялось не только Валдайское озеро с островами, но и иные вотчины: Боровичи, Яжелбицы, Вышний Волочёк. К обители были приписаны Спасо-Преображенский Старорусский и некоторые другие монастыри Новгородской земли.

В Иверский монастырь принимались люди разных национальностей: русские, принявшие православие немцы, литовцы, поляки, евреи. Так, после переселения в обитель братии белорусского Оршанского Кутеинского монастыря в количестве 70 человек в 1655 году, на Валдае появилась собственная типография. Типография расположилась в угловой Патриаршей башне монастыря. Стараниями братии через два года удалось наладить печатное дело, и за 8-летнее существования ее в монастыре было издано:

· "Часослов", претерпевший два издания: 1657 и 1658 годов

· "Рай мысленный" 1659 года – сочинение инока Стефана Святогорца с приложением, куда вошли повествования Никона: о строении Иверской обители на Святом озере и о явлении и перенесении святых мощей праведного Иакова Боровичского

· "Брашно духовное" 1661 года

· Грамота царя Алексея Михайловича на жалование вотчин и привилегии Иверскому монастырю 1665 года

Главной святыней монастыря стала копия с чудотворной Иверской афонской иконы Божией Матери «Портаитиссы» (Вратарницы), которая была написана на Афоне по просьбе Никона и привезена в Россию в 1655 году.

В 1656 году было закончено строительство каменного Успенского собора. На освящение вместе с патриархом прибыли митрополиты Новгородский Макарий и Сарский Питирим, архиепископ Тверской Лаврентий и многочисленное духовенство из различных епархий России.

Монастырь в XVIII-XXI веках

После низвержения с патриаршей кафедры Никона, монастырь начал постепенно терять свои позиции. С 1712 по 1730 год обитель со всем имуществом и землёй была приписана к строившемуся Александро-Невскому монастырю. В 1764 году в ходе секуляризации церковных земель Иверский монастырь был положен в первом классе.

В 1919 году обитель была преобразована в Иверскую трудовую артель. В 1927 году артель обследовал Наркомзем, в отчёте которого было отмечено, что трудовая община «слишком тесно связана с Иверской чудотворной иконой». Последнее замечание послужило поводом для снятия артели с регистрации; монашеская община была ликвидирована, а Иверская икона в дорогом окладе увезена в неизвестном направлении.

Впоследствии на территории монастыря находились: историко-архивный музей, музей краеведения, мастерские, дом инвалидов для участников Великой Отечественной войны, и лесная школа для детей, больных туберкулёзом. В 1970-е годы на острове был создан посёлок, а на территории монастыря была открыта база отдыха.

В 1991 году монастырь был возвращен Церкви, в 2007 году закончилась его комплексная реставрация. В январе 2011 года была закончена реставрация фресковой живописи Успенского (Иверского собора), в алтаре и во всем храме до нижнего яруса. Также теперь действует небольшой музей, посвящённый патриарху Никону и истории монастыря.