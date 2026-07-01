ВАЛАХИЯ

ВАЛАХИЯ - историческая область на юге Румынии между Карпатами и рекой Дунай.

Де­лит­ся рекой Олт на Мун­те­нию (главный го­род – Бу­ха­рест) и Ол­те­нию (главный го­род – Край­о­ва).

В I тысячилетии до н. э. бы­ла на­селе­на в основном фра­кий­ца­ми (ге­то-да­кий­ские пле­ме­на). В 106 году н.э. за­воё­ва­на Римской им­пе­ри­ей, под вла­стью ко­то­рой (в со­ста­ве провинция Да­кия) на­хо­ди­лась до 271 года; под­вер­глась зна­чителльной ро­ма­ни­за­ции. В эпо­ху Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов (с конца III века) на тер­ри­то­рии Валахии осе­да­ли го­ты, ге­пи­ды, гун­ны , ава­ры, с VI века – сла­вя­не , ока­зав­шие боль­шое влия­ние на ма­те­ри­аль­ную и ду­хов­ную куль­ту­ру да­ко-ро­ман­ско­го на­се­ле­ния. На ру­бе­же I-II тысячелетия скла­ды­ва­ет­ся восточно-ро­ман­ская эт­ническая общ­ность – вла­хи.

В в конце XVIII-X веках зна­чительную часть тер­ри­то­рии Валахии вхо­ди­ла в со­став Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва ; в IX веке на­се­ле­ни­ем Валахии от бол­гар было вос­при­ня­то хри­сти­ан­ст­во по ви­зан­тий­ско­му об­раз­цу. К XI веку от­но­сят­ся ран­не­го­су­дар­ст­вен­ные об­ра­зо­ва­ния вла­хов в Мун­те­нии. В сла­бо за­се­лён­ных степ­ных рай­онах Ол­те­нии и Мун­те­нии в X-XII веках ко­че­ва­ли пе­че­не­ги , по­лов­цы (ку­ма­ны), с XIII века – опус­то­шив­шие Валахию мон­го­ло-та­та­ры. Со второй половины XIII века на этих тер­ри­то­ри­ях вновь ста­ли рас­се­лять­ся вла­хи.

К середине XIII века на тер­ри­то­рии Олте­нии и Мун­те­нии сло­жи­лись феодальные государственные об­ра­зо­ва­ния – кне­за­ты и вое­во­да­ты, по­пав­шие в за­ви­си­мость от Венг­рии. В начале XIV века гос­по­дарь Ба­са­раб I (умер в 1351 или 1352 году; см. Ба­са­рабы) объ­е­ди­нил их в еди­ное кня­же­ст­во, име­нуе­мое в ис­точ­ни­ках Ру­мын­ская Зем­ля (ara Românească) или Ва­ла­хия. Ба­са­раб I и его пре­ем­ни­ки ве­ли борь­бу за не­за­ви­си­мость Валахии от Венг­рии.

С конца XIV века Валахия про­ти­во­стоя­ла турецкой экс­пан­сии. Не­смот­ря на отдельные по­бе­ды над ос­ма­на­ми гос­по­да­рей Мир­чи Ста­ро­го (1386-1394, 1397-1418 годы) и Вла­да Це­пе­ша (1448 год, 1456-1462 годы, 1476 год), к концу XV века. над Валахией был ус­та­нов­лен сю­зе­ре­ни­тет турецкого сул­та­на. По­ми­мо вы­пла­ты (с 1417 года) еже­год­ной да­ни, гос­по­да­ри, ко­то­рые ста­ли ут­вер­ждать­ся сул­та­ном, бы­ли обя­за­ны по­сы­лать в Стам­бул за­лож­ни­ков из чис­ла бли­жай­ших род­ст­вен­ников, уча­ст­во­вать в турецких во­еннных ак­ци­ях. Гос­по­дарь Ми­хай Храб­рый (1592 или 1593-1601 годы) в ус­ло­ви­ях со­пер­ни­че­ст­ва Габс­бур­гов с Пор­той одер­жал ряд по­бед над тур­ка­ми и в ре­зуль­та­те ус­пеш­ных во­енно-по­ли­тических ак­ций в 1600 году объ­е­ди­нил на ко­рот­кое вре­мя под сво­ей вла­стью Валахию, Мол­да­вию и Тран­силь­ва­нию.

В по­ис­ках пу­тей ос­во­бо­ж­де­ния от ос­ман­ской за­ви­си­мо­сти гос­по­дарь К. Брын­ко­вя­ну (1688-1714 годы) ус­та­но­вил по­сто­ян­ные тай­ные свя­зи с Рос­си­ей. С 1716 года турецкие сул­та­ны ста­ли на­зна­чать гос­по­да­ря­ми в Валахии фа­на­рио­тов – пред­ста­ви­те­лей греческой тор­го­во-де­неж­ной ари­сто­кра­тии; гос­по­дар­ский пре­стол стал пред­ме­том ку­п­ли-про­да­жи. Про­тест на­се­ле­ния про­тив национального и со­ци­аль­но­го уг­не­те­ния на­хо­дил вы­ра­же­ние в дви­же­нии гай­ду­ков (осо­бен­но во вре­мя рус­ско-ту­рец­ких войн). Во­еные ус­пе­хи Рос­сии и её по­ли­ти­ка по­кро­ви­тель­ст­ва хри­сти­ан­ским под­дан­ным сул­та­на сти­му­ли­ро­ва­ли ос­во­бо­дительные на­строе­ния в Валахии и Мол­да­вии. По Кю­чук-Кай­нар­джий­ско­му ми­ру 1774 года Рос­сия по­лу­чи­ла пра­во по­кро­ви­тель­ст­во­вать Мол­да­вии и Валахии, в кня­же­ст­вах вос­ста­нав­ли­ва­лась час­тич­но по­ли­тического ав­то­но­мия. По­сле Ва­лаш­ско­го вос­ста­ния 1821 года бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на власть фа­на­рио­тов (1822 год). Со­глас­но Ак­кер­ман­ской кон­вен­ции 1826 года в Мол­да­вии и Валахии вво­ди­лось внутреннее са­мо­управ­ле­ние, им пре­дос­тав­ля­лось пра­во вы­бо­ра гос­по­да­рей из ме­ст­ных бо­яр. Ав­то­но­мия Валахии и Мол­да­вии (при российских га­ран­ти­ях) бы­ла под­твер­жде­на и рас­ши­ре­на Ад­риа­но­поль­ским ми­ром 1829 года. Тор­го­вая мо­но­по­лия Тур­ции от­ме­ня­лась, кня­же­ст­вам пре­дос­тав­ля­лось пра­во сво­бод­ной тор­гов­ли. В 1829-1834 годах Валахия и Мол­да­вия на­хо­ди­лись под управ­ле­ни­ем росийской ад­ми­ни­ст­ра­ции во гла­ве с П.Д. Ки­се­лё­вым, про­вед­шим ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на унич­то­же­ние внутренних та­мо­жен и прак­ти­ки про­да­жи государственнх долж­но­стей, упо­ря­до­че­ние сбо­ра на­ло­гов и рас­хо­до­ва­ния средств каз­ны, на соз­да­ние ре­гу­ляр­ной ар­мии и по­ли­ции, сис­те­мы здра­во­охра­не­ния и др. С 1831 года в Валахии на­ча­ли дей­ст­вовать пред­ста­вительные ор­га­ны с за­ко­но­со­ве­щательными функ­ция­ми, в 1847 году ли­к­ви­ди­ро­ва­на та­мо­жен­ная гра­ни­ца ме­ж­ду Валахией и Мол­дав­ским княжеством. Ре­во­люционные со­бы­тия 1848 года в Валахии при­ве­ли к её ок­ку­па­ции (до 1851 года) росийскими и турецкими вой­ска­ми, что бы­ло под­твер­жде­но Бал­та-Ли­ман­ской кон­вен­ци­ей 1849 года, по ко­то­рой ав­то­ном­ные пра­ва Валахии и Мол­да­вии бы­ли силь­но уре­за­ны.

По ус­ло­ви­ям Па­риж­ско­го ми­ра 1856 года га­ран­та­ми ав­то­ном­но­го ста­ту­са Ду­най­ских кня­жеств в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии ста­ли Рос­сия, Фран­ция, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Сар­ди­ния, Ав­ст­рия, Прус­сия и Ос­ман­ская им­пе­рия. На пер­вый план в по­ли­тической жиз­ни Валахии и Мол­да­вии вы­дви­нул­ся во­прос об их объ­е­ди­не­нии. Из­бра­ние 24 января (5 февраля)1859 года молдавского гос­по­да­ря А. Ку­зы гос­по­да­рем Валахии не встре­ти­ло воз­ра­же­ний со сто­ро­ны стран-га­ран­тов. В но­ябре 1861 года они со­гла­си­лись на объ­е­ди­не­ние кня­жеств. 11(23) декабря 1861 года в воз­зва­нии к на­се­ле­нию А. Ку­за про­воз­гла­сил соз­да­ние еди­но­го государства Ру­мы­ния. См. так­же Мол­да­вия, Ру­мы­ния.

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