ВАЛАХИЯ
ВАЛАХИЯ - историческая область на юге Румынии между Карпатами и рекой Дунай.
Делится рекой Олт на Мунтению (главный город – Бухарест) и Олтению (главный город – Крайова).
В I тысячилетии до н. э. была населена в основном фракийцами (гето-дакийские племена). В 106 году н.э. завоёвана Римской империей, под властью которой (в составе провинция Дакия) находилась до 271 года; подверглась значителльной романизации. В эпоху Великого переселения народов (с конца III века) на территории Валахии оседали готы, гепиды, гунны, авары, с VI века – славяне, оказавшие большое влияние на материальную и духовную культуру дако-романского населения. На рубеже I-II тысячелетия складывается восточно-романская этническая общность – влахи.
В в конце XVIII-X веках значительную часть территории Валахии входила в состав Первого Болгарского царства; в IX веке населением Валахии от болгар было воспринято христианство по византийскому образцу. К XI веку относятся раннегосударственные образования влахов в Мунтении. В слабо заселённых степных районах Олтении и Мунтении в X-XII веках кочевали печенеги, половцы (куманы), с XIII века – опустошившие Валахию монголо-татары. Со второй половины XIII века на этих территориях вновь стали расселяться влахи.
К середине XIII века на территории Олтении и Мунтении сложились феодальные государственные образования – кнезаты и воеводаты, попавшие в зависимость от Венгрии. В начале XIV века господарь Басараб I (умер в 1351 или 1352 году; см. Басарабы) объединил их в единое княжество, именуемое в источниках Румынская Земля (ara Românească) или Валахия. Басараб I и его преемники вели борьбу за независимость Валахии от Венгрии.
С конца XIV века Валахия противостояла турецкой экспансии. Несмотря на отдельные победы над османами господарей Мирчи Старого (1386-1394, 1397-1418 годы) и Влада Цепеша (1448 год, 1456-1462 годы, 1476 год), к концу XV века. над Валахией был установлен сюзеренитет турецкого султана. Помимо выплаты (с 1417 года) ежегодной дани, господари, которые стали утверждаться султаном, были обязаны посылать в Стамбул заложников из числа ближайших родственников, участвовать в турецких военнных акциях. Господарь Михай Храбрый (1592 или 1593-1601 годы) в условиях соперничества Габсбургов с Портой одержал ряд побед над турками и в результате успешных военно-политических акций в 1600 году объединил на короткое время под своей властью Валахию, Молдавию и Трансильванию.
В поисках путей освобождения от османской зависимости господарь К. Брынковяну (1688-1714 годы) установил постоянные тайные связи с Россией. С 1716 года турецкие султаны стали назначать господарями в Валахии фанариотов – представителей греческой торгово-денежной аристократии; господарский престол стал предметом купли-продажи. Протест населения против национального и социального угнетения находил выражение в движении гайдуков (особенно во время русско-турецких войн). Военые успехи России и её политика покровительства христианским подданным султана стимулировали освободительные настроения в Валахии и Молдавии. По Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 года Россия получила право покровительствовать Молдавии и Валахии, в княжествах восстанавливалась частично политического автономия. После Валашского восстания 1821 года была ликвидирована власть фанариотов (1822 год). Согласно Аккерманской конвенции 1826 года в Молдавии и Валахии вводилось внутреннее самоуправление, им предоставлялось право выбора господарей из местных бояр. Автономия Валахии и Молдавии (при российских гарантиях) была подтверждена и расширена Адрианопольским миром 1829 года. Торговая монополия Турции отменялась, княжествам предоставлялось право свободной торговли. В 1829-1834 годах Валахия и Молдавия находились под управлением росийской администрации во главе с П.Д. Киселёвым, проведшим реформы, направленные на уничтожение внутренних таможен и практики продажи государственнх должностей, упорядочение сбора налогов и расходования средств казны, на создание регулярной армии и полиции, системы здравоохранения и др. С 1831 года в Валахии начали действовать представительные органы с законосовещательными функциями, в 1847 году ликвидирована таможенная граница между Валахией и Молдавским княжеством. Революционные события 1848 года в Валахии привели к её оккупации (до 1851 года) росийскими и турецкими войсками, что было подтверждено Балта-Лиманской конвенцией 1849 года, по которой автономные права Валахии и Молдавии были сильно урезаны.
По условиям Парижского мира 1856 года гарантами автономного статуса Дунайских княжеств в составе Османской империи стали Россия, Франция, Великобритания, Сардиния, Австрия, Пруссия и Османская империя. На первый план в политической жизни Валахии и Молдавии выдвинулся вопрос об их объединении. Избрание 24 января (5 февраля)1859 года молдавского господаря А. Кузы господарем Валахии не встретило возражений со стороны стран-гарантов. В ноябре 1861 года они согласились на объединение княжеств. 11(23) декабря 1861 года в воззвании к населению А. Куза провозгласил создание единого государства Румыния. См. также Молдавия, Румыния.