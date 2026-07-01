ВАЛААМСКИЙ РАСПЕВ

ВАЛААМСКИЙ РАСПЕВ - совокупность музыкальных вариантов церковных песнопений, бытовавшая в Валаамском монастыре .

Проблемы происхождения распева, его самостоятельности или, напротив, зависимости от других распевов не нашли в настящее время однозначного решения в современном музыковедении.

В архивах России древние певческие рукописи Валаама, которые могли бы стать объектом исследования, не сохранились. В описании древлехранилища Валаамского монастыря, сделанном в 1913 году, значились 4 рукописных певческих «Ирмология»: два из них были записаны знаменной нотацией, два - квадратной нотолинейной; в последнем есть примечание «ноты крюковые на пятилинейной системе» (Епархиальное древлехранилище. С. 18). Самая древняя рукопись, «Ирмологий нотный с месяцесловом» (полуустав XV века, раздельноречие), была отнесена составителями к эпохе князей, т.к. в припевах на девятой песни канона Сретению Господню упоминается князь (Епархиальное древлехранилище. C. 18-19); к тому же периоду относился и сокращенный «Ирмологий». Нотолинейная рукопись «Ирмологий и праздники», а также, по-видимому, «Ирмологий и некоторые стихиры из нотного Обихода» были созданы переписчиком Петром Макарьевым в 1690 году По данным И. Гарднера, в настоящее время в музее г. Куопио в Финляндии находятся два крюковых Ирмология (Куопио. Церковный православный музей. Инв. № 64, 69) (Gardner J. v. Die altrussischen Neumen-Handschriften des orthodoxen Kirchenmuseums in Kuopio // Die Welt der Slaven. Köln; W., 1973. Jg. 18).

При отсутствии рукописей важным источником сведений о певч. традиции Валаамского монастыря являются описания, оставленные паломниками. Первое описание (1847 год) принадлежит свт. Игнатию (Брянчанинову), который отметил особую выразительность валаамского пения, «глубокое набожное чувство и необыкновенную энергию, которая потрясает душу». Услышанный им напев он назвал знаменным, или «столбовым»: «Тоны этого напева величественны, протяжны, заунывны, изображают стоны души кающейся <…>. Эти тоны - в гармонии с дикою, строгою природою, с громадными массами гранита, с темным лесом, с глубокими водами» (Валаамский монастырь. С. 14-15).

Ценные сведения о монастырском пении во второй половине XIX века содержит книга директора канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода композитора Д.Н. Соловьёва «Церковное пение в Валаамской обители». Если святой Игнатий писал, что в монастыре «древние рукописи уничтожены», то Соловьёв представлял Валаам как монастырь, «до сей минуты поющий по знаменным книгам». Соловьёв считал неоспоримым факт непрерывной исторической преемственности певческой традиции с основания монастыря до конца XIX века и называл Валаам «живым свидетелем знаменного периода». Регент московского подворья Валаамского монастыря А. Загребин подвергает сомнению это утверждение, так как возрождение монашеской жизни, по его мнению, начинается лишь в 1782 году и связано с приходом саровского старца Назария (Кондратьева), который принес в монастырь устав и традиции пения Саровской пустыни.

В целом на Валааме преобладала устная певческая традиция. По свидетельству Соловьёва, и монастырские певчие, «и все остальные члены монастырского причта - иеродиаконы, иеромонахи, не исключая даже и отца наместника», входившие в состав хора, знали весь круг церковного пения наизусть, не нуждаясь в нотных книгах.

К началу ХХ века возникла необходимость письменной фиксации традиции с целью ее сохранения для молодого поколения монахов. Подготовкой Обихода занимался лично игумен Гавриил (1891-1903 годы), большой рачитель церковного пения. Записывать песнопения на ноты с голоса знающих иноков ему помогали монах Маркиан (будущий старец иеросхим Михаил, † 1934 год), а также предположительно регент инок Авксентий, «переложивший на ноты» херувимскую песнь валаамского напева (Валаам Христовой Руси. С. 303, 304). «Обиход одноголосный церковно-богослужебного пения по напеву Валаамского монастыря» был издан в 1902 году, переиздан с исправлениями и дополнениями в 1909 году. Он содержит песнопения всего годового круга. Первая включает неизменяемые песнопения всенощного бдения, Октоиха, вседневных служб, вторая часть - Постной и Цветной Триодей, третья часть - песнопения двунадесятых праздников, Божественной литургии и молебна Пресвятой Богородице . Иногда по причине совпадения напевов даются ссылки на «Обиход» синодального издания, чем, вероятно, объясняется почти полное отсутствие служб Страстной седмицы, службы отпевания.

В предисловии к «Обиходу» отмечено, что «напев валаамский есть соединение напевов: большого и малого знаменного, а также и других», а именно: греческого, киевского, болгарского и путевого. Указания на распевы во мн. случаях отсутствуют, их можно установить путем сравнения с обиходными песнопениями синодального издания: например, песнопение «Достойно есть» (на возношение Панагии ) греческого распева известно также под названием «Жуковская малая, 5-го гласа», предначинательный псалом - киевского распева и т.п.

Основу «Обихода» составляют песнопения знаменного распева, к которому принадлежат «Блажен муж», запевы и первые стихиры на «Господи, воззвах», догматики, воскресные богородичны на стиховне, «Бог Господь», прокимны на утрене, «Свят Господь Бог наш», почти все песнопения литургии, кроме гимна «Единородный Сыне» (праздничного) болгарского распева. Характерной тенденцией рубежа XIX-ХХ веков является сокращение мелодий, в песнопениях отсутствуют фиты (хотя в конце XIX века они еще использовались; так, Соловьёв упоминает о пении фиты «кудрявой» в литийной стихире «Подобаше самовидцем» на Успение). Соловьёв с тревогой писал о «заметном расположении к употреблению малых роспевов». В большинстве песнопений из «Обихода» Валаамского монастыря попевочный фонд знаменного распева сохранен. В тех случаях когда попевки знаменного распева модифицируются, имеет место как их упрощение («редукция»), так и увеличение мелизматических оборотов, добавление опеваний, проходящих звуков, что делает мелодию более развитой, гибкой.

Одной из древних традиций, сохранившихся в Валаамском монастыре, Соловьёв считал стихологию, т.е. антифонное чтение и пение псалмов. Особенно близким древнему первообразу он находил исполнение гласовых напевов на «Господи, воззвах», когда головщик поет все 3 запева, а хор трижды повторяет «Услыши мя, Господи».

Загребин отмечает сходство структуры стихир «на глас» в Валаамском «Обиходе» с современном их исполнением в рижской Гребенщиковской и Невской старообрядческих общинах.

Украшением валаамского пения были подобны. По словам Соловьёва, древнейшая традиция пения на подобен на Валааме сохранилась великолепно, но головщик правого клироса в беседе с ним сетовал, что «знание этого отдела у валаамских певцов ослабевает и количество употребляемых подобнов постепенно уменьшается», например, не поются 12-строчные («на двенадцать колен») подобны (Соловьёв. С. 26). В «Обиходе» Валаамского монастыря 11 подобнов: «Прехвальнии мученицы», «Небесных чинов» 1-го гласа, «Доме Евфрафов», «Егда от древа» 2-го гласа, «Яко добля», «Дал еси знамение», «Хотех слезами» 4-го гласа, «Радуйся» 5-го гласа, «Все отложше», «Тридневен» 6-го гласа, «О преславного чудесе» 8-го гласа.

В целом «Обиход» Валаамского монастыря основан на общерусской традиции знаменного распева, поэтому некоторые исследователи возражают против самого определения «валаамский распев», считая его местной разновидностью знаменного распева. Вопрос о том, существовали ли в Валаамском монастыре особенные «валаамские» песнопения, пока остается открытым. Например, широко распространенное «Ангел вопияше» напоминает мелодии греческого распева; о позднем происхождении напева свидетельствуют простота его строения (чередование 2 мелодических строк с вариантами), тонально-гармоническая определенность с опорой на I-V ступени мажорного лада. Но характерные мелодические фигуры не встречаются в песнопениях греч. распева. Возможно, в этом случае допустимо говорить о самостоятельном «валаамском» распеве, сложившемся в XVIII-XIX веках.

Хоровое исполнение одноголосных песнопений, по свидетельству Соловьёва, было различным. Некоторые игумены, чтобы не ослаблять строгости молитвенного настроения, не допускали даже разделения теноров и басов, и они пели унисоном в среднем регистре. В конце XIX века монастырский хор (50 чел.) состоял из басов, теноров и альтов. Хоровой склад зависел от голосовых возможностей певчих: первые тенора могли передать свою партию альтам и перейти на 2-й голос, а низкие 2-е тенора могли облегчить партию 1-х басов. При таком распределении голосов большая часть их вела основную мелодию. В движении прочих голосов, по словам Соловьёва, возникала особая гармония, «не столько в смысле применения правил аккордики, сколько контрапунктического характера, двухголосная, трехголосная и т.д., гармония особых подголосков и мелодических ходов», которая «драгоценна как вообще в музыкальном, так в особенности в церковно-певческом соотношении», т.к. дает многоголосное истолкование знаменной мелодии (Соловьёв. С. 20). Такой тип фактуры с применением подголосочной полифонии отчасти был зафиксирован в «Сборнике церковно-богослужебных песнопений» для 4-голосного смешанного хора, изданном в мон-ре одновременно с одноголосным Обиходом в 1902 году.

Первые многоголосные обработки песнопений Валаамского распева создал М.А. Балакирев («Ангел вопияше» и тропарь свт. Иоанну Златоусту «Уст твоих»). В XX в. к «Обиходу» Валаамского мон-ря как первоисточнику своих произведений обращались диакон Сергий Трубачёв, архиепископ Ионафан (Елецких), К. Никитин, протоиерей Николай Ведерников, регент Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря М.Ю. Рузанов, архимандрит Матфей (Мормыль), А.З. Непомнящий, В.И. Мартынов и др. авторы.

Песнопения Валаамского распева, как одноголосные, так и в многоголосной обработке, входят в репертуар совр. профессиональных хоровых коллективов и клиросных хоров. Большое число песнопений Валаамского распева представлено в аудиозаписях хора братии монастыря под управлением регента иеродиакона Германа (Рябцева) и мужского хора института певческой культуры «Валаам» (художественный руководитель и дирижер Игорь Ушаков).

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