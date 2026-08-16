ВАГРАМ

ВАГРАМ - Селение в Австрии, в 16 км северо-восточнее Вены .

Недалеко от Ваграма 5-6 июля 1809 года, во вре­мя ав­ст­ро-фран­цуз­ской вой­ны 1809 , ар­мия На­по­ле­о­на I раз­гро­ми­ла австрийскую ар­мию.

Ре­шаю­щее зна­че­ние для ис­хо­да сра­же­ния имел фронтальный удар, на­не­сён­ный ко­лон­ной французского мар­ша­ла Ж. Э. Ж. А. Мак­до­наль­да (около 46 тысяч человек, 104 ору­дия) по по­зи­ци­ям австрийских войск. По­те­ри ка­ж­дой из сто­рон со­ста­ви­ли около 25 тысяч человек. По­сле сра­же­ния при Ваграме Ав­ст­рия при­зна­ла вой­ну про­иг­ран­ной и 14 октября под­пи­са­ла Шён­брун­нский мир 1809 .

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