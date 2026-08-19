ВАГНЕР Генрих Леопольд

ВАГНЕР Ген­рих Ле­о­польд - немецкий писатель.

Сын куп­ца. Изу­чал пра­во в Страс­бург­ском университете , за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой во Франк­фур­те-на-Май­не. При­над­ле­жал к чис­лу близ­ких дру­зей И.В. Гё­те . Пред­ста­ви­тель дра­ма­тур­гии «Бу­ри и на­тис­ка», са­мая из­вест­ная пье­са – «Де­то­убий­ца» («Die Kindsmörderin», 1776 год), по сю­же­ту на­по­ми­наю­щая ис­то­рию Мар­га­ри­ты из гё­тев­ско­го «Фау­ста». Ав­тор ро­ма­на «Жизнь и смерть Се­ба­сть­я­на Зил­ли­га» («Leben und Tod Sebastian Sil­ligs», 1776 год), фар­са « Про­ме­тей , Дев­ка­ли­он и его ре­цен­зен­ты» («Prometheus, Deu­kalion und seine Rezensenten», 1775 год), в ко­то­ром вы­сту­пил про­тив кри­ти­ков ро­ма­на «Стра­да­ния юно­го Вер­те­ра» И.В. Гё­те.

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