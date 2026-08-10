ВАГИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

Советский военачальник, генерал-майор, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 5 (по новому стилю — 18) февраля 1905 года в городе Тифлисе. Трудился посыльным, помощником водителя, чернорабочим. В марте 1921 года добровольно поступил на службу в РККА . По окончании пулемётных курсов и учебной роты служил на бронепоездах. В 1926 году окончил пехотную школу в Тифлисе, в 1935 году — Высшую пограншколу ОГПУ СССР. Участвовал ликвидации антисоветских формирований в Закавказье. В 1940 году окончил Институт востоковедения. Участвовал в советско-финской войне. К началу Великой Отечественной войны служил в Казахской ССР, занимал ответственную должность в штабе пограничных войск Казахского пограничного округа НКВД СССР.

Великая Отечественная война

6 июля 1941 года направлен в действующую армию. Первоначально служил в 249-й стрелковой дивизии, был начальником строевого отделения её штаба, командиром отдельного разведывательного батальона. С сентября 1941 года был начальником штаба 925-го стрелкового полка, а четырьмя месяцами позже принял командование над 917-м стрелковым полком. Уже в первых боях проявил себя как умелый командир, способный решать все поставленные задачи. Так, 10 января 1942 года при прорыве немецкой обороны в районе посёлка Пено Калининской области силами вверенного ему полка удалось разгромить элитную эсэсовскую часть, захватив весь обоз с вооружением и боеприпасами. Вскоре после этого Вагин был тяжело ранен. Пока он лежал в госпитале, его полк был преобразован в 43-й гвардейский.

Принимал активное участие в боях подо Ржевом. 30 июля 1942 года его полк стремительным ударом прорвал немецкую оборону в районе населённого пункта Дешевка и, развивая успех, очистил от врага деревню Рамено и подошёл к деревне Полунино. Его действия способствовали общему успеху. В августе 1942 года Вагин был назначен командиром 52-й стрелковой дивизии. Во главе её он участвовал в неудачных для Красной Армии боях под Харьковом. В июле 1943 года, когда скончался командир 79-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор Н. Ф. Батюк, Вагин принял на себя его обязанности.

Дивизия Вагина участвовала в освобождении Украинской ССР, пройдя с боями от Северского Донца до Днепра. В боях за город Запорожье она встретилась с особенно ожесточённым сопротивлением гитлеровцев. Противник любой ценой стремился удержаться на заранее подготовленных рубежах, для чего стянул в этот район большое количество огневых средств, особенно артиллерии и миномётов. Однако в результате смелых и решительных наступательных действий дивизия Вагина во взаимодействии с другими соединения очистила от врага город. За это она была удостоена почётного наименования «Запорожская».

Но особенно проявили себя гвардейцы под командованием Вагина в ходе освобождения Западной Белоруссии и Восточной Польши. Форсировав реку Западный Буг, они стремительно ворвались в город Люблин и разгромили его гарнизон. Только пленных было взято более 1,7 тысячи. Развивая достигнутый успех, в течение суток дивизия Вагина прошла с боями 65 километров и утром 1 августа 1944 года с ходу переправилась через реку Вислу. Преодолев ожесточённое сопротивление врага, части под его командованием захватили плацдарм. При этом за девять последующих дней было уничтожено до 2 тысяч солдат и офицеров противника, огромное количество боевой техники. За те бои Вагин был удостоен звания Героя Советского Союза.

В ходе Висло-Одерской операции 14 января 1945 года дивизия Вагина, действуя на направлении главного удара корпуса, прорвала всю тактическую глубину позиционной обороны гитлеровцев к югу от Варшавы и, преследуя его отходящие части, трижды форсировала реку Варту. Вскоре она первой в корпусе перешла польско-германскую границу, а затем с ходу форсировала Одер к северу от города Франкфурта-на-Одере. За период с 14 января по 5 февраля 1945 года дивизией были разгромлены 1 пехотная и 1 танковая дивизии, целый ряд спецподразделений и артиллерийских частей. Противник в результате её действий потерял около 11 тысяч солдат и офицеров, множество единиц техники. 3 февраля 1945 года Вагин был тяжело ранен и находился в госпитале вплоть до окончания войны.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в ВС СССР на различных командных должностях. В 1954 году окончил Высшие академические курсы при ВВА имени К. Е. Ворошилова. На протяжении нескольких лет был начальником Московского суворовского военного чилища. В апреле 1961 года вышел в отставку. Умер в Москве 4 апреля 1976 года.