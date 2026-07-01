ВАГИФ Молла Панах
ВАГИФ Молла Панах - азербайджанский поэт и государственный деятель.
Получил духовное образование.
Был везиром при дворе карабахского хана Ибрагим-Халила. Проявил незаурядные способности дипломата. По инициативе Вагиф был заключён оборонительный союз Карабахского ханства с Грузинским царством, Талышским и Эриванским ханствами; начаты переговоры с Россией с целью заручиться её поддержкой в борьбе против экспансии Ирана. После захвата Шуши иранским шахом Ага Мохаммед-хан Каджаром Вагиф был заточён в темницу и казнён.
Стихи Вагифа в рукописи не сохранились, они были впоследствии собраны по отдельным записям и по памяти певцов и поэтов. Первый сборник издан в 1856 году, наиболее полное собрание сочинений – в 1945 году (русский перевод в1949 году). Писал в формах классической поэзии (газели, мухаммасы и т.д.), утвердил в поэзии народную ашугскую форму гошма, создав образцы любовной, философской и социальной лирики; воспел красоту, благородство, свободную от догм личность. Приблизил стихотворный язык к разговорному. Имя и поэзия Вагифа популярны в Азербайджане.