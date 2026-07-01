ВАГИФ Молла Панах

ВАГИФ Молла Панах - азербайджанский поэт и государственный деятель.

По­лу­чил ду­хов­ное об­ра­зо­ва­ние.

Был ве­зи­ром при дво­ре ка­ра­бах­ско­го ха­на Иб­ра­гим-Ха­ли­ла. Про­явил не­за­уряд­ные спо­соб­но­сти ди­пло­ма­та. По ини­циа­ти­ве Вагиф был за­клю­чён обо­ро­нительный со­юз Ка­ра­бах­ско­го хан­ст­ва с Гру­зин­ским цар­ст­вом, Та­лыш­ским и Эри­ван­ским хан­ст­ва­ми; на­ча­ты пе­ре­го­во­ры с Рос­си­ей с це­лью за­ру­чить­ся её под­держ­кой в борь­бе про­тив экс­пан­сии Ира­на. По­сле за­хва­та Шу­ши иранским ша­хом Ага Мо­хам­мед-хан Кад­жа­ром Вагиф был за­то­чён в тем­ни­цу и каз­нён.

Сти­хи Вагифа в ру­ко­пи­си не со­хра­ни­лись, они бы­ли впо­след­ст­вии со­б­ра­ны по отдельным за­пи­сям и по па­мя­ти пев­цов и по­этов. Пер­вый сбор­ник из­дан в 1856 году, наи­бо­лее пол­ное со­б­ра­ние со­чи­не­ний – в 1945 году (русский перевод в1949 году). Пи­сал в фор­мах клас­сической по­эзии ( га­зе­ли , му­хам­ма­сы и т.д.), ут­вер­дил в по­эзии народную ашуг­скую фор­му гош­ма, соз­дав об­раз­цы лю­бов­ной, фи­ло­соф­ской и со­ци­аль­ной ли­ри­ки; вос­пел кра­со­ту, бла­го­род­ст­во, сво­бод­ную от догм лич­ность. При­бли­зил сти­хотворный язык к раз­го­вор­но­му. Имя и по­эзия Вагифа по­пу­ляр­ны в Азер­бай­джа­не.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)