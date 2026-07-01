ВААСА

ВА́АСА - город в юго-западной части Финляндии.

Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Бот­ни­че­ско­го залива, в са­мой уз­кой его час­ти. Мор­ской порт. Железнодорожная стан­ция. Аэ­ро­порт.

Вааса ос­но­ван в 1606 году при Карле IX . В 1852 году пол­но­стью унич­то­жен по­жа­ром, от­стро­ен вновь в нео­го­тическом сти­ле по пла­ну архитектора К.А. Сет­те­бер­га (1854 год), в 7 км к се­ве­ро-за­па­ду от преж­не­го ме­сто­на­хо­ж­де­ния. В 1855-1917 годах на­зы­вал­ся Ни­ко­лай­стад. Вааса – один из ве­ду­щих в стра­не цен­тров об­ра­зо­ва­ния . Университет Вааса (ос­но­ван в 1966 году как шко­ла эко­но­ми­ки и ме­недж­мен­та; ста­тус университета с 1980 года), университет Восточной Бот­нии, Шведская шко­ла эко­но­ми­ки и ме­недж­мен­та (ос­но­ва­на в 1909 году, име­ет ста­тус университета). По­ли­тех­нический институт Ваасы (1996 год), Швед­ский по­ли­тех­ниеский. институт (1997 год), Швед­ский институт ту­риз­ма. Му­зеи: Восточной Бот­нии (1896 год), ху­до­же­ст­вен­ный, Пер Бра­ге (эт­но­гра­фический под от­кры­тым не­бом); Городская ху­дожественная га­ле­рея. 2 те­ат­ра. Ле­до­вый дво­рец Бот­ния (один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе). Парк раз­вле­че­ний Ваа­са­лан­дия, вод­ный парк Тро­пик­лан­дия. В эко­но­ми­ке до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (в т.ч. ту­ризм). Про­изводство энер­ге­тического обо­ру­до­ва­ния, хи­ми­ка­тов; су­до­ре­монт, ры­бо­лов­ст­во .

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