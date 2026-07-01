ВААСА
ВА́АСА - город в юго-западной части Финляндии.
Расположен на побережье Ботнического залива, в самой узкой его части. Морской порт. Железнодорожная станция. Аэропорт.
Вааса основан в 1606 году при Карле IX. В 1852 году полностью уничтожен пожаром, отстроен вновь в неоготическом стиле по плану архитектора К.А. Сеттеберга (1854 год), в 7 км к северо-западу от прежнего местонахождения. В 1855-1917 годах назывался Николайстад. Вааса – один из ведущих в стране центров образования. Университет Вааса (основан в 1966 году как школа экономики и менеджмента; статус университета с 1980 года), университет Восточной Ботнии, Шведская школа экономики и менеджмента (основана в 1909 году, имеет статус университета). Политехнический институт Ваасы (1996 год), Шведский политехниеский. институт (1997 год), Шведский институт туризма. Музеи: Восточной Ботнии (1896 год), художественный, Пер Браге (этнографический под открытым небом); Городская художественная галерея. 2 театра. Ледовый дворец Ботния (один из крупнейших в Европе). Парк развлечений Ваасаландия, водный парк Тропикландия. В экономике доминирует сфера услуг (в т.ч. туризм). Производство энергетического оборудования, химикатов; судоремонт, рыболовство.
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