УЗНАРОДОВ Игорь Миронович

Родился 17.04.1954, г. Ростов-н/Д. Окончил исторический факультет Ростовского государственного университета в 1976 г.

Кандидатская диссертация : Ирландский кризис 1912 – 1914 гг. (Ростов, 1976).

Докторская диссертация : Политические партии Великобритании и проблема рабочих избирателей (50-е – первая пол. 80-х гг. XIX вв. (СПбГУ, 1994).

Доктор исторических наук, профессор , заведующий кафедрой новой и новейшей истории Института истории и международных отношений Южного федерального университета.

Учителя : Н.А. Акимкина, М.А. Люксембург.

Область интересов : История Великобритании XIX – XX вв., история Ирландии и ирландский вопрос в XIX – нач. ХХ века. Россия – Европа.

Сочинения: Политические партии Великобритании и рабочие избиратели (50-е - начало 80-х годов XIX века). Ростов-на-Дону, 1992.

Взлет и падение лорда Рэндолфа Черчилля // Известия вузов: Северо-Кавказский регион. Общественные науки (далее - ИВСКР ОН). 1993. N 1-2.

Викторианцы. Столпы британской политики XIX века. Ростов-на-Дону, 1996 (в соавторстве).

Консерватизм и либерализм в английской политической традиции // Либеральный консерватизм: история и современность. М., 2001.

Ирландский вопрос в английской политике. 1905-1911 гг. // Шэмрок. Ирландские исследования (история, политика, культура). Воронеж, 2002.

Вторая мировая война и развитие европейской интеграции // ИВСКР ОН. 2005. N 2.

Этнополитические проблемы в России в условиях переходного общества // ИВСКР ОН. 2006. N