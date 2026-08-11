УЮКСКАЯ КУЛЬТУРА

Археологическая культура позднего бронзового-раннего железного века IX-III вв. до н.э. Ареал распространения культуры ‒ территория республики Тыва, часть восточного Алтая, северо-западная Монголия. Уюкская культура входит в состав скифо-сибирской культурно-исторической области.

Изучение тувинских археологических памятников началось только в XX веке. Первым этапом были раскопки А.В. Андрианова в 1915-1916 годах и С.А. Теплоухова в 1926-1927 и 1929 годах. Систематический характер раскопки приобретают с 1955 года. Первые хронологические схемы первобытных памятников Тывы были предложены Л.Р. Кызласовым и С.И. Вайнштейном, которые выделили культуру скифского облика, существовавшую в VII-III вв. до н.э. В своих работах, вышедших в 1958 году практически одновременно, Л.Р. Кызласов назвал культуру уюкской, а С.И. Вайнштейн ‒ казылганской. В 60-е годы А.Д. Грач выдвинул гипотезу о том, что это не единая культура, а две последовательно сменившиеся, которым он дал названия алды-бельская (VII-VI вв. до н.э.) и саглынская (V-III вв. до н.э.) культуры. Раскопки кургана Аржан в 70-е годы позволили отнести начало культуры ранних кочевников Тывы к VIII-VII вв. до н.э. Продолжается дискуссия о том, была ли на этой территории единая культура предскифского археологического времени или в пределах одной эпохи укладываются две последовательных культуры.

Погребения

Основная информация об этой культуре (или культурах) получена из материалов многочисленных погребений ‒ Аржан (1, 2, 5), Усть-Хаддыныг-I (аржанский этап уюкской/алдыбельской культуры); Алды-Бель, Копто, Сыпучий Яр, Сарыг-Булун (ранний этап уюкской культуры/алды-бельская культура). Суглуг-Хем, Аймырлыг, Хайырыкан, Чинге, Саглын (поздний этап уюкской культуры/саглынская культура) и др.

Могильники, как правило, располагались на возвышенных местах, вблизи берегов рек. Часто использовались места предшествующих захоронений бронзового века. Размеры могильников сильно варьируются. Общая характерная черта ‒ размещение погребальных сооружений сравнительно правильными цепочками, вытянутыми обычно в меридиональном направлении или вдоль течения реки. Зачастую это может быть несколько цепочек, расположенных линейно или параллельно друг другу.

Как правило, внешняя конструкция кургана соответствует погребальному сооружению. При этом и наземные, и внутренние конструкции отличаются многообразием. Устройство погребения ‒ деревянные срубы, каменные ящики, колоды, простые грунтовые ямы. Часто под одной насыпью может быть несколько могил разного устройства. Сам обряд погребения относительно единообразен. Скелеты чаще лежат в скорченной позе на левом боку (значительно реже на правом), руки вытянуты перед туловищем и направлены к коленям (но бывают и также согнуты). Ориентировка головы не строго определена, но преобладает западная с разными отклонениями (преимущественно на север). Это обусловлено системой размещения тел умерших в пределах сложной погребальной конструкции. Условно их можно обозначить «центрической» и «линейной». В целом со временем прослеживается тенденция к уменьшению погребальных сооружений и увеличению преимущественно одиночных погребений под одной насыпью. Вместе с тем наблюдается увеличение размеров срубов и каменных ящиков.

Погребально-поминальный комплекс Аржан-1 занимает особое место среди памятников Уюкской долины. Условно он называется «царским» и является наиболее ранним из известных памятников этого времени. Это целиком наземное сооружение грандиозных размеров (первоначальный диаметр ‒ 120 м, высота ‒ 3-4 м). Под ним располагалась сложная система радиально расположенных трапециевидных бревенчатых клетей, окружавших центральный квадратный сруб с двойными стенками. Всего клетей насчитывается от 70-ти до 100. При этом в кургане было погребено только 16 человек. Значительно больше останков лошадей ‒ их около 160, по несколько в одной камере.

Особый интерес для изучения уюкской культуры представляют многочисленные оленные камни. Это каменные антропоморфные или псевдоантропоморфные стелы до 4 м высотой с выбитыми на них изображениями украшений, парадных поясов с подвешенными предметами вооружения, а также стилизованными фигурками различных животных, чаще всего оленей (откуда происходит название). Находки оленных камней, как правило, привязаны к погребениям или жертвенным комплексам.

Керамика

Глиняные сосуды изготавливались без применения гончарного круга. Основные формы сосудов ‒ кувшинообразные с узкой горловиной и широким туловом, баночного типа, круглодонные, шаровидные, бочонковидные и др. Наиболее распространенный орнамент ‒ вертикальные зигзагообразные фигуры, расположенные параллельными рядами. Чаще всего они изображены в сочетании со спиралями, что позволяет соотносить их с водной символикой.

Хозяйство

Основа хозяйства ‒ кочевое скотоводство на сравнительно ограниченных территориях. В стаде преобладали овцы, козы, лошади, реже ‒ крупный рогатый скот. Второстепенную роль играли охота и рыболовство.

Металлургия

Известно значительное количество местных тувинских рудников для добычи меди. Недалеко от них производилась выплавка меди и отливка разнообразных бронзовых изделий. Также некоторые орудия металлургов происходят из погребений. Древние выработки железной руды изучены слабо. Также уюкские мастера делали украшения из золота. Бронзовые котлы на конических поддонах и с петлевидными ручками близки по форме и технике обработки к котлам соседней тагарской культуры. Однолезвийные ножи без выделенной ручки с кольцевидным навершием также находят ближайшие аналогии в тагарской культуре. Из женских погребений происходят находки бронзовых шильев и зеркал.

Вооружение, конское снаряжение, звериный стиль

Основное оружие ‒ короткие бронзовые кинжалы с крестовым, волютообразным, рогатым или уплощенным навершием. Реже встречаются разнообразные боевые топоры-клевцы ‒ проушные или втульчатые. Находки железных кинжалов и топоров единичны. В большом количестве находят бронзовые и костяные наконечники стрел. Бронзовые наконечники двулопастные и трехлопастные удлиненные, иногда с шипом; больше черешковых, чем втульчатых. Часто встречаются ромбические в сечении.

Конское снаряжение. Удила ‒ стремечковидные, кольчатые; псалии из кости и бронзы ‒ трёхдырчатые, S-образные двудырчатые, восьмерковидные, известны также У-образные псалии.

Вооружение, конское снаряжение и другие предметы часто украшались в скифо-сибирском зверином стиле, в том же стиле выполнены и петроглифы на оленных камнях. Для ранних памятников характерно изображение свернувшегося в кольцо хищника, горных козлов, кабанов, интересна костяная голова взнузданного коня. В поздний период распространено изображение животных, вписанных одно в другое. Также известны мотивы изображения горных козлов в позе «внезапной остановки», крылатых животных, кошачьих хищников, птиц с распростертыми крыльями и повернутой головой, головки тигров, сайги, баранов, грифонов.

Происхождение и связь с другими культурами

Наиболее близкими кочевникам скифской эпохи Тывы являются памятники майэмирского этапа на Горном Алтае, тасмолинская культура Центрального Казахстана, а также Тагискен и Уйгарак в Средней Азии. По периодизации Л.Р. Кызласова уюкская культура в результате гуннского завоевания уступает место шурмакской культуре в конце III в. до н.э.