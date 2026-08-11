УТГОФ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в православной дворянской семье. Воспитанник Морского кадетского корпуса. 5 мая 1910 г. начал военную службу в Черноморском флотском экипаже. В 1912 г. прошел краткие курсы в Офицерской школе авиации в Севастополе, 2 сентября сдал экзамен на звание лётчика. В том же году при Политехническом институте в Санкт-Петербурге открылись Офицерские теоретические курсы авиации и воздухоплавания им. В.В. Захарова, на которых с декабря 1912 по май 1913 г. учился Виктор Викторович. В августе 1913 г. Утгоф попал в экипаж броненосца «Георгий Победоносец», но вскоре его перевели в службу связи Черноморского флота. 6 декабря 1913 г. получил чин лейтенанта и вскоре был награждён орденом св. Станислава 3-й степени. Во время тренировочного полета в феврале 1914 г. Утгоф вместе с мичманом А.А.Тюфяев, проходящим подготовку, попав в полосу сплошного тумана, упал в море на самолёте «Кертисс-Е». Оба летчика отделались ушибами, хотя машину после падения пришлось списать. После начала Первой мировой войны , Утгоф стал первым летчиком, взлетевшим с судна. В ноябре 1914 г. Виктор Викторович стал начальником корабельного авиационного отряда «Б-2» Черноморского флота, состоявшего из четырех гидросамолетов «Кертисс-Д» и резерва из шести самолетов типа «Кертисс-Е». Отряд базировался в Круглой бухте Севастополя. 4 июля 1915 г. Утгоф получил орден св. Георгия 4-й степени за героические действия во время воздушной разведки в марте 1915 г., когда русскому летчику удалось не только своевременно обнаружить противника, но и провести удачную бомбардировку его позиций. С сентября 1915 г. по март 1916 г. находился в США на предприятиях фирмы «Кертисс», где занимался вопросами усовершенствования летательных аппаратов, также было решено прислать инженера вместе с необходимыми запасными частями. 30 июля 1916 г. получил чин старшего лейтенанта. Совершал полеты не только на «Кертиссах», но и на новой летающей лодки М-9 конструкции Григоровича. 25 августа того же года при налете на Варну разбомбил судно противника. В июне 1917 г. комитет солдат и матросов судил Утгофа за то, что он сбросил бомбу на немецкую субмарину. После Октябрьской революции не принял власть большевиков и в 1918 г. вместе с семьей эмигрировал в США. Занимался поставкой запчастей и самолетов для белого движения. В Америке начал тесно сотрудничать с И.И. Сикорским , помогал ему в постройке первого самолета в США. Поступил летчиком в звании унтер-офицера на службу в береговую охрану штата Массачусетс. Погиб во время тренировочного полета и погребен на Арлингтонском военном кладбище.