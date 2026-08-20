УСТЬЯНЦЕВА Оксана Николаевна

Родилась 18.12.1970. Окончила Кемеровский государственный университет в 1993 г.

Кандидатская диссертация : Томская епархия в конце XIX – начале XX век (Кемеровский гос. ун-т, Барнаул, 1998).

В 1995–1999 гг. ассистент кафедры истории средних веков.

В 1999–2002 гг. аспирант кафедры история России КемГУ.

С 2002 г. старший преподаватель кафедры истории средних веков.

С 2007 г. доцент кафедры истории средних веков Кемеровского государственного университета.

Область интересов : История абсолютизма в Зап. Европе, менталитет средневекового человека, история Русской православной церкви.

Сочинения: Изучение менталитета средневекового человека в отечественной медиевистике в первой четверти XX в. // Историческая наука на рубеже веков: Материалы Всероссийской конференции. Томск, 1999. Т. I;

Менталитет как результат социально-политического взаимодействия в отечественной медиевистике первой четверти XX века // Социально-политическое взаимодействие на территории: механизмы, трансформации, регулирование: Материалы республиканской научной конференции. Кемерово, 1999.

Роль православного духовенства в развитии начального образования на территории Томской епархии (80-е гг. XIX – начало XX вв.) // Вестник Кузбасского государственного технического университета. Кемерово: КузГТУ, 2006. № 6.2 (58). С. 131–135.