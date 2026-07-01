УСТЬ-ВЫМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Открытие Историко-этнографического музея села Усть-Вымь состоялось в дни празднования 600 летия со дня основания села - 15 августа 1980 года.

В 1985 году решением Исполкома Усть-Вымского сельского Совета в Заручейной части села была определена так называемая «музейная зона». В эту зону было перенесено несколько старых объектов: из деревни Камсамас была перенесена часовня - Введения во храм Пресвятой Богородицы, построенная в 1882 году.

В 1985 году из центра села в музейную зону перевезен и установлен амбар и крестьянская изба 1911 года постройки, где был воссоздан интерьер «Быт и хозяйство коми крестьян конца ХIХ - начала ХХ века». Дом состоит из теплой и холодной изб, поставленных на высокие подклети и соединенных сенями и поветью. Все помещения покрыты общей двухскатной крышей из теса. В дом ведет высокое крытое крыльцо.

Поветь служила местом для хранения орудий труда. По взвозу на повить через ворота завозили сено на лошади. Из сеней влево на южную сторону - летняя изба, прямо, на северную сторону - зимняя изба. В теплой половине стоит макет большой русской печи с голбцем. В голбце встроена дверь, ведущая в подклеть - подвал, где хранились овощи.

В зимней половине с правой стороны от входа стоит макет русской пеки с голбцем. К печи примыкают полати на воронцах-балках. Полати расположены над входом в избу. Слева под полатью стоит деревянная кровать. Семьи обычно были большие, поэтому для сна использовались печь, голбец, полати и лавки.

Вдоль стен стоят лавки. Вверху - под потолком - полки (джадж), на которых стоят коробки с рукоделием сундучки- подголовники. В переднем (красном) углу - обеденный стол. Печь от избы отгорожена занавеской, что считалась «женская половина». Обе избы, сени, поветь обставлены типичными предметами крестьянского быта местного происхождения: глиняная и деревянная посуда, изделия из бересты, луба, корня, дерева, кованные в сельской кузнице изделия.

Комплекс зданий Усть-Вымской земской больницы (основное здание, инфекционный корпус, дом врача) был построен в начале ХХ века. В здании земской больницы оформлена постоянная экспозиция, рассказывающая об истории села от древности до наших дней. Экспозиция размещена в пяти залах и освещает основные периоды в истории Усть-Выми: - Экспозиция «Святитель Стефан Пермский»;

- «Владычный город Усть-Вымский, монастырь и посад» - период, когда центр Пермской епархии находится в Усть-Выми, а сам Усть-Вымь стал главным церковным и административным центром Коми края;

- «Торговля и ремесло Усть-Выми XVIII – начала ХХ веков. Герасимовская ярмарка» - о знаменитой некогда Герасимовской ярмарке когда к середине января в Усть-Вымь начинали съезжаться « торговые люди» из Великого Устюга, Чердыни, Костромы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Усть-Сысольска (современный Сыктывкар), Сольвычегодска, Вологды, Архангельска, Перми, Вятки и Москвы . Накануне открытия ярмарки съезжались торговцы из окрестных мест;

- «Усть-Вымь 1917-1945 годы» - экспозиция рассказывает революционных событиях, установлении советской власти, о гражданской войне в Усть-Вымском районе, социально - экономическом развитии села - до 1943 года являвшегося центром Усть-Вымского района.

- «Усть-Вымь 1946-1996 годы. Усть-Вымь послевоенная» - рассказ об истории села в послевоенное время, отражает материал о людях, которые внесли вклад развитие села, района и Коми АССР: Н.М. Дьяконове, авторе пьесы « Свадьба с приданным», Лыткиной Г.П. «Народной артистке Коми АССР», «Заслуженной артистке РСФСР ».

В фондах музея хранятся, уникальные экспонаты: подборка основных предметов хозяйственного и бытового обихода крестьян села Усть-Вымь, деревни Оквад, Вездино, Иб - второй половины ХIХ - начала ХХ веков.

Иллюстрации:

Усть-Вымский историко-краеведческий музей.