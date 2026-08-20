УСПЕНСКИЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Известный византинист, археолог, славист. Родился в семье пономаря деревенской церкви. Получил духовное образование: Галичское духовное училище (1854-1860), Костромская духовная семинария (1866 г.). Несмотря на свое происхождение, он не хотел служить церкви, его влекли занятия наукой. Поступил на историко-филологический факультет С.-Петербургского университета. Большое влияние на него оказал В.И. Ламанский и К.Н. Бестужев – Рюмин. В своих воспоминаниях Успенский о своих университетских годах с благодарностью говорит о К. Я. Люгебиле, который ввел его в понимание истории и критики текстов. Вскоре после того напечатал первую свою работу: «Первые славянские монархии на северо-западе», отмеченную премией имени Кирилла и Мефодия. Его успехи не остались незамеченными, поэтому он был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. В 1874 г. защитил магистерскую диссертацию «Никита Акоминат из Хон». С 1874 до 1894 г. Успенский преподавал в Новороссийском университете в Одессе. Для молодого византиниста условия работы в Одессе оказались очень благоприятными. Здесь он встретил группу профессоров-ис­следователей, занимавшихся историей Византии и византийского искусства — Н. П. Кондакова, Н. Ф. Красносельцева, А. И. Кирпичникова, Ф. К. Бруна и других. С самого начала своей ученой деятельности Успенский специализировался на изучении истории Византии и югославянских стран; этому предмету была посвящена и его вступительная лекция в университете: «О значении византийских занятий в изучении средневековой истории». В это же время начались его первые научные поездки за границу для исследования греческих и славянских рукописей (главным образом во Францию и в Италию). В 1879 г. защитил докторскую диссертацию «Образование второго болгарского царства», ставшей первой работой по истории болгарского народа в эпоху византийского господства и обстоятельства образования второго болгарского государства. В 1890 г. стал председателем историко-филологического общества при университете, при котором организовал византиноведческую секцию, редактировал журнал общества. По его инициативе возник в Константинополе Русский археологический институт, директором которого Успенский состоял с 1894 до 1914 г.; он же основал при нем научный журнал — «Известия Русского археологического института в Константинополе», в котором также помещено несколько его исследований (например о военном устройстве в Византии, о византийской табели о рангах, о церковных имуществах и т. п.) и отчетов о деятельности института. Руководил археологическими раскопками и экспедициями по изучению и разысканию письменных и вещественных памятников на территории Турции, Болгарии, Греции и Сербии. В результате раскопок была обнаружена и изучена древняя столица Первого Болгарского царства Абоба-Плиска. В 1900 г. утвержден ординарным академиком Академии наук сверх штата. Первая мировая война привела к закрытию Русского археологического института. С 1914 г. Успенский стал жить в Петрограде. Руководил работой научной экспедиции в Трапезунде, временно занятом русскими войсками в 1916-1917 гг. После революции, остался в России и активно способствовал возрождению византиноведческих исследований. В 1921 г. стал председателем Российского палестинского общества. С 1922 до 1927 г. преподавал в Ленинградском университете. В 1928 г. стал иностранным членом Болгарской АН. В многочисленных работах (более 200) им было раскрыто содержание и эволюция многих важных социально-экономических и государственных институтов византийского и южнославянского общества, по-новому изучены крупные политические события в истории не только Византии, но и славянских государств Балканского полуострова. Успенский собрал огромный фактически материал, им были выявлены и впервые опубликованы важные письменные и вещественные памятники по истории, искусству и культуре Византии и южнославянских стран. В частности источник по политическим отношениям Болгарии и Византии начала X в., речи Никиты Хониата, касающиеся борьбы болгар за независимость в конце XII в., соборные акты о развитии харистикиев. Делом всей его жизни стала трёхтомная «История Византийской империи», над которой он работал более 25 лет. Существенный вклад Успенский внес в изучение русско-византийских отношений.

Сочинения:

Византийский писатель Никита Акоминат из Хонь. Спб., 1874

Образование Второго Болгарского царства. Одесса, 1879

Переговоры о мире между Москвой и Польшей в 1581—1582 г. Одесса, 1887

Византийские землемеры. Наблюдения по истории сельского хозяйства, Одесса 1888

Византийские владения на северном берегу Чёрного моря в IX—X в. Киев 1889

История Византийской империи, т.І (Санкт-Петербург 1913, второе издание — Москва 1996), т. ІІ (Ленинград 1927, второе издание — Москва 1997), т. ІІІ (Москва 1948, второе издание — 1997)

История крестовых походов. СПб., 1901.