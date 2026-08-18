УШАКОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ

Русский флотоводец, адмирал

Происхождение и образование

Род Ушаковых ведет свое происхождение от касожского (черкесского) князя Редеди. Тмутараканский князь Мстислав Владимирович, разбивший Редедю в бою, взял к себе его сыновей, крестил их и дал им имена Юрий и Роман. Из рода Ушаковых впоследствии многие служили России в разных чинах, и русские монархи жаловали им земельные владения. Одному из них, Дмитрию Ушакову было жаловано поместье в Романовском уезде Ярославской области, в селе Бурнаково.

В этом селе, в семье отставного сержанта лейб-гвардии Преображенского полка Федора Игнатьевича Ушакова (1710-1781) и родился будущий адмирал Федор Федорович Ушаков. В 16 лет он был представлен на смотр в Герольдмейстерскую контору Сената, где изъявил желание поступить в Морской шляхетский кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Ф. Ушаков был старательным учеником, он досконально изучил петровский морской и адмиралтейские уставы, книги известного преподавателя Морской академии и Морского кадетского корпуса Н.Г. Курганова, такие, как «Наука морская - сиречь опыт теории и практики управления кораблем и флотом», «О науке военной», «Морской инженер», а также книги адмирала С.И. Мордвинова «Полное собрание о навигации в 4-х частях» и другие. Обучаясь в Морском корпусе, Ушаков изучал морское дело не только теоретически. В 1764 и 1765 гг. он совершал на кораблях «Евстафий», «Наталия» и фрегате «Ульрика» практические плавания от Ревеля (Таллина) до Кронштадта и от него до о. Готланд и обратно.

Будущий адмирал, отличаясь хорошей учебой и доброй нравственностью, прилежно постигал преподаваемые ему науки, проявляя особую склонность к арифметике, навигации и истории, и в 1766 г. он с отличием окончил Морской корпус, получил чин мичмана и был приведен к присяге.

Ранние годы. Участие в русско-турецкой войне 1768-1774 гг.

В 1766 г. Ушаков, после выпуска из корпуса, был зачислен в галерный флот, плававший на Балтике под командованием капитан-лейтенанта П.И. Глотова. В конце 1768 г. Адмиралтейство откомандировало мичмана Ушакова в Азовско-Донскую флотилию в распоряжение контр-адмирала А.Н. Сенявина. Менее чем через год Ушаков был произведен в лейтенанты.

В конце 1772 г. он получил в командование посыльный бот «Курьер», на котором плавал из Феодосии до Таганрога. В 1773 г. был назначен командиром 16-пушечного двухмачтового корабля «Морея», затем командуя таким же кораблем «Модон», участвовал в отражении высадившихся в Балаклаве турок во время войны 1768-1774 гг. До 1775 г. Ушаков плавал на различных кораблях по Дону, Азовскому и Черному морям, выполняя различные задачи: транспортировку боеприпасов и материалов для постройки судов и сам командовал четырьмя транспортными судами.

Возвращение в Санкт-Петербург. Дальнейшая служба Ушакова.

В 1775 г. Ушаков был переведен в Санкт-Петербург в корабельную команду и в августе того же года произведен в капитан-лейтенанты. Летом 1776 г. на фрегате «Северный Орел» Ф. Ушаков совершил переход из Кронштадта в Средиземное море. По прибытии в итальянский город Ливорно получил назначение командовать фрегатом «Св. Павел». На нем в начале 1777 г. вместе с другими кораблями прибыл в Константинополь. Здесь корабли простояли девять месяцев, так как турецкое правительство, недовольное Кучук-Кайнарджийским миром, завершившим русско-турецкую войну 1768-1774 гг., отказывалось пропустить фрегаты в Черное море. Пришлось возвращаться в Ливорно. Весь 1778 г. Ушаков на «Св. Павле» плавал между Ливорно и Гибралтаром, а в мае следующего года возвратился в Кронштадт. Некоторое время спустя Ушаков был назначен командиром корабля «Георгий Победоносец» и командирован в Рыбинск и Тверь за корабельным лесом.

В 1780 г. Ф. Ушаков получил предписание принять командование придворными яхтами на Неве. Но будущему адмиралу хотелось настоящей морской службы и он добился перевода обратно на флот. Ушаков получил назначение командовать 64-пушечным кораблем «Виктор». В составе эскадры контр-адмирала Я.Ф. Сухотина на «Викторе» он совершил переход из Балтики в Средиземное море.

В 1782 г. Ушаков был произведен в капитаны II ранга, возвратился в Кронштадт и был назначен командиром на вновь строящийся фрегат «Проворный». Осенью этого же года Ушаков проводил испытания фрегатов «Проворный» и «Св. Марк». Испытаниями этих кораблей закончился северный балтийский период морской службы Ушакова. В июне 1783 г. он вновь был переведен на Черное море.

Служба на Черном море. Участие в русско-турецкой войне 1787-1791 гг.

С 1783 г. Ушаков служил сначала в Херсоне (до 1785 г.), а потом в Севастополе. В Херсоне Ушаков много сделал для борьбы с чумой, которая разразилась там как раз в первый же год его службы. Ушаков выселил всех своих моряков далеко за город на все время, пока не утихла эпидемия, установив особый карантинный режим. Он распорядился разместить команды в степи. Были построены камышовые бараки, землянки, вся команда разделена на артели. Общение одной артели с другой было строго запрещено. Категорически запрещалось подчиненным общаться с посторонними. Энергичные действия по борьбе с чумой, предпринятые по инициативе Ушакова, дали положительные результаты, и чума отступила. За успешную борьбу с чумной эпидемией, за организацию и продолжение работ по строительству кораблей Ушаков получил благодарность и был награжден своим первым орденом Владимира IV степени. В январе 1784 г. ему было присвоено звание капитана I ранга.

В августе 1787 г. Турция объявила войну России. Первый выход Ушакова в море состоялся тогда же, в августе этого года, в эскадре графа М. Войновича, где он, командуя в чине бригадира кораблем «Св. Павел», был начальником авангарда. В поисках турецкого флота его эскадра попала в шторм. Один корабль погиб, другой без мачт в полузатонувшем состоянии был занесен в Босфор и захвачен турками, остальные вернулись в Севастополь в состоянии, требовавшем ремонта. Несмотря на это, Ушаков все же благополучно довел свой корабль до базы.

18 июня 1788 г. остатки турецкого флота, разбитые при осаде Очакова, были настигнуты эскадрой М. Войновича. Турецкий флот насчитывал семнадцать линейных кораблей и восемь фрегатов, а в русской эскадре, авангардом которой командовал капитан бригадирского ранга Ф. Ушаков, было всего два линейных корабля и десять фрегатов. 29 июня 1788 года противники обнаружили друг друга и, находясь во взаимной близости, старались занять выгодную позицию и сохранить линию баталии. 3 июля у острова Фидониси авангардный отряд Ушакова решительным маневром лишил возможности командующего турецким флотом Эски-Гассана охватить русские корабли и взять их на абордаж. Вместе с тем Ушаков отрезал от основных сил два передовых турецких корабля. Те, в свою очередь, обнаружив свое гибельное положение, не дожидаясь никакого сигнала, бросились спасаться бегством. В сражении при Фидониси победа была за русской эскадрой. Впервые в открытом бою малочисленный русский флот одержал победу над превосходящими силами противника.

Сражение при Фидониси имело важные последствия. До этого времени турецкий флот обладал господством на Черном море, не позволяя русским кораблям совершать дальние походы. Рейсы русских кораблей ограничивались прибрежными районами, преимущественно между Керчью, Севастополем и Херсоном. После же сражения, когда османский флот впервые был вынужден отступить перед русской парусной эскадрой в открытом море, положение изменилось.

К 1790 г. Ушаков становится контр-адмиралом и командующим Севастопольской эскадрой. Весной этого года стало известно, что турки готовятся к высадке десанта в Крыму. Уже в мае 1790 г. Ушаков с эскадрой начал кампанию нападением на Анатолийское побережье. Этот поход Ушакова имел превентивный характер. Бомбардировка Анапы, бомбардировка Синопа, сожжение нескольких турецких судов выявили полную растерянность и неготовность турок к нападению. Активные действия Ушакова у анатолийских берегов, помимо военного ущерба, привело к полному прекращению подвоза снабжения в Стамбул. Легкие суда ушаковской эскадры, рассредоточившись вдоль побережья, топили и захватывали застигнутые в море суда, шедшие в столицу с грузами продовольствия и снабжения. Обеспокоенное турецкое правительство спешно готовило флот к выходу, усиливая его новыми кораблями. Новому капудан-паше Гуссейну было приказано разбить русский флот и высадить десант в Крым. Османская империя рассчитывала на восстание крымских татар и лелеяла мысль о захвате и уничтожении Севастополя.

Результатом всех этих приготовлений было появление в конце июня в крымских водах турецкого флота из десяти линейных кораблей, шести фрегатов и трех с половиной десятков более мелких военных судов. Русская эскадра (10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 20 вспомогательных судов, 860 пушек) встретилась с неприятелем 8 июля 1790 г. у Керченского пролива. Используя наветренное положение и превосходство в артиллерии, турецкая эскадра направила главный удар на русский авангард, намереваясь вести огонь с двух бортов. Однако Ушаков применил новый тактический прием: выделил для поддержки авангарда 6 фрегатов (резерв). Корабли центра сократили интервалы и совместно с авангардом и фрегатами резерва отразили атаку. Воспользовавшись переменой направления ветра, русские корабли сблизились с противником на дистанцию картечного залпа и ввели в бой всю артиллерию. Турецкие корабли, особенно флагманские, получив серьезные повреждения, стали выходить из боя. Ушаков преследовал турецкую эскадру, отступив от правил линейной тактики. Он построил линию баталии без соблюдения назначенных кораблям мест, а сам на флагманском корабле вышел в голову эскадры. С наступлением темноты турецким кораблям удалось оторваться от преследования. В результате Керченского сражения турецкий план высадки десанта в Крыму был сорван. В результате победы в Керченском сражении были сорваны планы высадки турок в Крыму.

28 августа 1790 г. турецкий флот под командованием Гуссейна, состоявший из 14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 14 мелких судов, стоял на якоре между Хаджибеем (крепости на месте нынешней Одессы) и Тендровской косой. Неожиданно для противника со стороны Севастополя был обнаружен российский флот, состоявший из 5 линейных кораблей, 11 фрегатов и 20 более мелких судов под командованием Ф. Ушакова. Соотношение орудий было 1360 против 836 в пользу турецкого флота. В результате сражения у мыса Тендра турки были разбиты и, понеся тяжелые потери, отступили. За эту победу Ушакову была был вручен орден Св. Георгия II степени.

31 июля 1791 г. состоялось сражение у мыса Калиакрия. Обнаружив стоящий у берега под прикрытием батарей турецкий флот в составе восемнадцати линейных кораблей, семнадцати фрегатов и сорока трех мелких судов, Ушаков прошел с флотом между берегом и противником и атаковал турок. Ушаков гнал турецкий флот, сосредоточив атаку на флагманских кораблях неприятеля. Победа была за русским флотом, ее стратегическое и политическое значение было огромно. Таким образом, победа у Калиакрии окончательно сломила волю Османской империи к затягиванию войны, которая фактически закончилась. В 1791 г. был заключен Ясский мир.

Дальнейшая служба на Черном море. Средиземноморский поход.

По окончании войны Ф. Ушаков, продолжая командовать Черноморским флотом, вплотную занялся строительством Севастопольского порта и обустройством города в целом. В 1793 г. он был произведен в вице-адмиралы. С 1794 по 1798 гг., в связи с революционными событиями во Франции, эскадры Черноморского флота под командованием Ушакова ежегодно выходили в море с целью прикрытия берегов России от возможного нападения французского флота.

В 1798 гг. Россия вступает в антифранцузскую коалицию (куда, помимо нее, входили Австрия, Великобритания, Неаполитанское королевство, Османская империя и Швеция). Вице-адмиралу Ушакову было поручено возглавить Средиземноморскую экспедицию. 12 августа 1798 г. эскадра под командованием Ушакова вышла из Севастополя и взяла курс на Стамбул. В Стамбуле под начальство Ушакова была передана турецкая эскадра Кадыр-бея. Объединенный флот выступил в поход. За 6 недель русский морской десант занял Ионические острова: Китиру, Закинф, Кефалонию и Лефкас, после чего флот приступил к операции по овладению занятым французами островом Корфу.

Первоначально Ушаков блокировал крепость с моря. Штурм Корфу начался 18 февраля 1799 г. После корабельной бомбардировки на соседнем острове Видо было уничтожено 2 батареи из 5 и был высажен 2-тысячный десант. После боя русские взяли в плен 423 француза. 20 февраля 1799 г. крепость капитулировала. В плен сдались 2931 человек, были захвачены богатые трофеи: 16 кораблей, 630 орудий и прочее имущество. После этой победы Ф. Ушаков был произведен в адмиралы.

4 мая 1799 года в Бриндизи, который был освобожден 23 апреля 1799 г., был высажен русский отряд капитан-лейтенанта Г. Белли в составе 550 солдат, который двинулся к Неаполю, где 25 мая он соединился с союзниками и участвовал со 2 по 8 июня в штурме города. 5 мая 1799 года отряд контр-адмирала П.В. Пустошкина начал блокаду г. Анкона. 30 мая в Пезаро был высажен десант майора А. Гамена в составе 200 солдат, который с местными повстанцами 1 июня взял крепость Фано. После известия о выходе франко-испанской эскадры в Средиземное море они были отозваны Ф. Ушаковым на Корфу.

2 июля эскадра неприятеля вернулась в Брест, и Ушаков приказал капитану 2-го ранга Войновичу выступать на Анкону. 6 июля отряд кораблей вышел в море, 12 июля был взят Пезаро, и русские войска, объединившись с неаполитанскими, 20 июля взяли Фано и стали блокировать Анкону. Тем временем Ушаков отремонтировал свои суда и с главными силами в составе 10 линейных кораблей, 6 фрегатов и 6 меньших судов 24 июля выступил в Мессину, куда прибыл 3 августа. Здесь была снаряжена эскадра контр-адмирала Пустошкина для крейсирования у Ливорно и Генуи. По просьбе неаполитанского короля в Неаполь для охраны порядка в городе было направлено 3 фрегата под командованием А. Сорокина. Сам Ушаков с эскадрой в составе 7 линейных кораблей, 1 фрегата, 4 легких судов направился в Палермо для встречи с британским адмиралом Г. Нельсоном. 25 августа оба адмирала отбыли в Неаполь.

20 декабря русская эскадра вышла из Неаполя. Прибыв в Мессину 22 декабря, адмирал получил приказ возвратиться в Черное море. 1 января 1800 г. эскадра вышла из Мессины и 8 января прибыла в Корфу. После ремонта кораблей 10 апреля было получено повеление содействовать англичанам в осаде Мальты. Но 15 июня 1800 г. после поражения при Маренго Австрия подписала перемирие с Францией, и император Павел I приказал вести эскадру в Черное море. 26 октября 1800 г. эскадра вернулась в Севастополь.

Последние годы

С 1802 г. Ушаков командовал Балтийским гребным флотом, а с 27 сентября 1804 г. являлся начальником флотских команд в Санкт-Петербурге. В 1807 г. он выходит в отставку на пенсию и в 1810 г. поселяется в приобретенной им д. Алексеевке. В последние годы жизни в имении Ф. Ушаков посвятил себя благотворительной деятельности. Он умер 2 октября 1817 г. в своем имении.

5 августа 2001 г. адмирал Ф. Ушаков был канонизирован Русской православной церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии.