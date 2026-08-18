УСАТОВСКАЯ КУЛЬТУРА

Локальный вариант позднего этапа Кукутени-Трипольской культурно-исторической общности, испытавший влияние майкопских и ямных племен. Отождествляется с культурами Городиштя-Эрбичень, принятыми в румынской археологии. По калиброванным датам период датируется 3300/3200-2650 тыс. лет до н.э. Усатовские племена занимали территорию между низовьями Прута и Дуная на западе и низовьем Южного Буга на востоке.

Поселения

Наиболее характерные поселения ‒ Усатово, Маяки (вблизи Одессы). Поселения располагались на краях высоких плато, по берегам рек и лиманов. Иногда могли быть дополнительно окружены рвами. Известны как наземные жилища, так и полуземлянки. Усатовцы, вероятно, полностью прекращают строительство традиционных для раннего и среднего Триполья глинобитных домов.

Погребения

В то время, как в период раннего и среднего Триполья находки погребений почти не известны, в поздних локальных вариантах они встречаются часто. Погребения усатовского типа ‒ это грунтовые и подкурганные могильники. Наличие курганных погребений отличает усатовцев от представителей других локальных групп. В одном месте могли быть сосредоточены погребения обоих типов. Например, в Усатово расположены два курганных и два грунтовых могильника, а в Маяках - один курганный и один грунтовый.

Усатовские курганы располагались на высоких берегах рек или озер группами от трех до десяти насыпей. Всего насчитывается более 120 курганных погребений. Курганы возводились до 2-2,5 м высотой. Как правило, по основанию они были окружены монументальными кромлехами из плоских каменных плит. В некоторых случаях в юго-западной части между плитами вставлялись вертикальные мегалиты с рельефными антропоморфными и зооморфными изображениями (собака, олень, лошади). Под курганом могли располагаться от одного до пяти захоронений в прямоугольных или овальных ямах, иногда перекрытых каменными плитами.

Курганы отличаются от грунтовых погребений богатым погребальным инвентарем. Возможно это связано с тем, что такие насыпи возводили над захоронениями людей с высоким социальным статусом. Инвентарь представлен обилием кухонной и столовой керамики, каменными орудиями (топоры, кремневые скребки, наконечники стрел), орудиями из кости и рога (проколки, мотыги), изделиями из бронзы и серебра (шилья, плоские топоры, кинжалы, ножи, долота, височные кольца, пронизки).

Грунтовые могильники не столь многочисленны ‒ их известно, как минимум, три. По сравнению с подкурганными, набор инвентаря в них беднее. Часто ‒ это вотивные миниатюрные предметы, имитирующие утварь и изготовленные для погребений. Вероятно, эти могильники были предназначены для рядовых членов общины.

Сам погребальный обряд в курганах и грунтовых могильниках не имеет существенных отличий. Захоронения в ямах, обычно в скорченном положении, как правило, на левом боку, с ориентировкой головой на восток или северо-восток. На черепах или костях ног погребенных иногда встречаются следы красной охры.

Керамика

Различается кухонная и столовая керамика. Кухонная посуда ‒ со шнуровым орнаментом, столовая ‒ расписывалась красками (черной, коричневой, красной).

Хозяйство

Скотоводство полукочевого типа с преобладанием овцеводства, а также разведением лошадей. Второстепенную роль играли земледелие, а также охота и собирательство.

Металлообработка

На Усатовском поселении зафиксированы находки тигля со следами медной плавки, а также орудий из камня для ковки и дробления руды. Это свидетельствует о наличии среди усатовцев собственных мастеров металлообработки. Набор орудий типичен для Циркумпонтийской металлургической провинции, к которой отнесена данная культура. Это четырехгранные шилья, плоские тесла, долота с расширением-упором. Однако втульчатые топоры и черенковые ножи здесь отсутствуют. В пяточной части ножи и кинжалы имеют трапециевидный выступ с небольшими отверстиями для крепления накладной рукояти из кости или дерева. Бронзовые предметы отливались в двусторонних формах и дорабатывались ковкой. Это не только придавало окончательный облик, но и служило способом упрочнения рабочего края. Иную технологию применяли при создании больших кинжалов ‒ их поверхность отличается серебряным цветом. Такой эффект достигался за счет расслаивания медно-мышьякового сплава, отлитого в холодную форму. Сходная технология была освоена анатолийскими мастерами раннего бронзового века, вполне вероятно, что эти кинжалы являлись привозными.

Кроме оружия и орудий труда известны многочисленные находки украшений ‒ колечки, спиральные подвески, трубчатые пронизки. Многие изделия выполнены из серебряной проволоки.

Усатовцы использовали мышьяковую бронзу, что указывает на связи с металлообработкой Кавказа, и традициями культуры Эзеро (Болгария). Заметно и влияние предшествующей трипольской традиции. Существуют отдельные случаи использования «чистой» меди.