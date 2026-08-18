УСАЧЁВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2010), профессор кафедры истории и теории исторической науки факультета истории, политологии и права ИАИ РГГУ, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО.

Родился 17 марта 1978 года в Москве. Окончил факультет истории, политологии и права РГГУ в 2001 году. В 2004 году под руководством профессора А.А. Горского защитил кандидатскую диссертацию на тему «Древняя Русь в исторической мысли 60-х гг. XVI в. (Степеннаяя книга)». С 2005 года – преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор Российского государственного университета. С 2005 по 2010 год – старший, затем ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского отдела книговедения Российской государственной библиотеки. В 2010 году защитил докторскую диссертацию на тему «Древнерусская книжность эпохи митрополита Макария: книга степенная царского родословия».

Автор более 150 научных публикаций. В область научных интересов входит история русской средневековой книжности, а также источниковедение истории России XV – XVII веков и историография указанного периода. В ходе изучения «Степенной книги» А.Усачёвым раскрыты представления идеологов XVI века о процессе формирования Русского государства в древний период, социальной структуре домонгольской Руси, охарактеризованы их политические взгляды и историософские концепции.

Впервые в обобщённом виде А.С. Усачёвым представлены сведения о рукописных книгах, написанных по заказу представителей русской знати XVI века. Полученные материалы значительно расширяют круг имеющихся в науке сведений об истории книжной культуры в России данного времени. Историком выявлены и исследованы списки ряда малоизвестных произведений, изданы и введены в широкий научный оборот ранее никогда не публиковавшиеся важные памятники древнерусской книжности.

Большое практическое значение имеет деятельность А.Усачёва по информатизации исторических материалов. При его участии создан научно-популярный портал «Родная история». А.Усачёв создал справочно-информационный ресурс «Россия в Средние века и раннее Новое время» – наиболее полный электронный путеводитель по русской средневековой истории.

Сочинения:

«Долгий XVI век» российской историографии // Общественные науки и современность. 2008. № 2. С. 104–115.

Древнейшие списки Степенной книги: филигранологическое исследование // The Book of Royal Degrees and the Genesis of Russian Historical Consciousness / Ed. by G. Lenhoff, A. Kleimola. Bloomington; Indiana, 2011. P. 11–31.

Из истории русской средневековой агиографии: два произведения о равноапостольном князе Владимире Святославиче (исследование и тексты) // Вестник церковной истории. 2006. № 2. С. 5-44.

Когда закончилась «волоколамская гегемония» в Русской церкви XVI в.? // Исторические записки. М., 2014. Вып. 15 (133). С. 151–169.

Митрополит Афанасий и памятники русского летописания середины – третьей четверти XVI в. // Летописи и хроники. Новые исследования. 2011–2012. М.; СПб., 2012. С. 253–274.

Об одном эпизоде из истории русско-болгарских культурных связей эпохи средневековья // Славяноведение. 2007. № 2. С. 32-35.

Российские историки и зарубежные журналы: некоторые размышления специалиста по истории России // Новый исторический вестник. 2013. № 1(35). С. 69–83.

Степенная книга и древнерусская книжность времени митрополита Макария. М.; СПб., 2009. 760 с.

«Третий Рим» или «Третий Киев»? (Московское царство XVI века в восприятии современников) // Общественные науки и современность. 2012. № 1. С. 69–87.

Longue duréе российской историографии // Общественные науки и современность. 2002. № 2. С. 102–113.