УРОЧНЫЕ ЛЕТА

Используемый в источниках по истории России и в отечественной историографии термин, с помощью которого обозначался срок, до истечения которого владельцы крепостных на Руси имели право требовать в суде возвращения ушедших от них крестьян. Содержание термина «урочные лета» является дискуссионным в научном сообществе.

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Впервые этот термин появляется в середине XVI в., в частности, в Судебнике 1550 г. Вначале он не относился к вопросу закрепощения крестьян и обозначал срок осуществления права как такового, к примеру, на выкуп вотчины. В указах 1555-1558 гг., в которых также употреблялось понятие «урочные лета», речь шла о сроке беспроцентных выплат по долгам для жителей Новгородской земли и служилых людей.

По мнению В.А. Аракчеева, понятие «урочные лета» стало применяться по отношению к крестьянам в середине XVII в. Он указывает, что в этом значении термин используется в челобитной дворян и детей боярских от 3февраля 1637 г. и царском указе от 20 февраля1637 г. об установлении срока сыска беглых крестьян служилых людей.

Некоторые отечественные историки иначе трактовали появление и содержание термина «урочные лета». Так, М.Ф. Владимирский-Буданов в своей работе «Обзор истории русского права» утверждал, что урочные годы были введены еще в 1597 г. именно для определения установленных тогда сыскных ограничений. Такой же позиции придерживался и Б.Д. Греков, писавший об этом в своей работе «Крестьяне на Руси».

В настоящее время в отечественной историографии утвердилось мнение, согласно которому термин «урочные лета» корректно применять к срокам сыска беглых крестьян, установленных указами 1590-х гг.