УРАНИЯ (др.-греч. Οὐρανία, лат. Urania)
В древнегреческой мифологии одна из девяти муз.
Урания («небесная»), как и остальные олимпийские музы, – дочь Зевса и Мнемосины (Hesiod. Theog., 52-64; 76-80; Apollod., I, 3, 1). Некоторые античные авторы называют ее матерью музыканта Лина (Paus., IX, 29, 6), которого она родила от Аполлона (другой вариант – Лин был сыном музы Терпсихоры), а также Гименея.
Первоначально функции муз четко не разделялись, в эллинистическое время, когда делались попытки закрепить за каждой из девяти муз определенный род поэзии и музыки, Урания стала считаться покровительницей астрономии.
Обычными атрибутами Урании изобразительной традиции оказываются глобус и указательная палочка, которые она держит в руках (вариант – указывает палочкой на стоящий глобус).
Иллюстрации:
1. Урания, муза астрономии. «Саркофаг Муз». Мрамор. II в. н.э. Париж, Лувр.
2. Урания, муза астрономии. Римская скульптура. II в. н.э. Мрамор. Рим, Музеи Ватикана.
Автор статьи: О.В. Кулишова