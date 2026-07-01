УРАНИЯ (др.-греч. Οὐρανία, лат. Urania)

В древнегреческой мифологии одна из девяти муз .

Урания («небесная»), как и остальные олимпийские музы, – дочь Зевса и Мнемосины (Hesiod. Theog., 52-64; 76-80; Apollod., I, 3, 1). Некоторые античные авторы называют ее матерью музыканта Лина (Paus., IX, 29, 6), которого она родила от Аполлона (другой вариант – Лин был сыном музы Терпсихоры ), а также Гименея.

Первоначально функции муз четко не разделялись, в эллинистическое время, когда делались попытки закрепить за каждой из девяти муз определенный род поэзии и музыки, Урания стала считаться покровительницей астрономии.

Обычными атрибутами Урании изобразительной традиции оказываются глобус и указательная палочка, которые она держит в руках (вариант – указывает палочкой на стоящий глобус).

Иллюстрации:

1. Урания, муза астрономии. «Саркофаг Муз». Мрамор. II в. н.э. Париж, Лувр.

2. Урания, муза астрономии. Римская скульптура. II в. н.э. Мрамор. Рим, Музеи Ватикана.

Автор статьи: О.В. Кулишова