УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
15 января 2008 года Правительство Свердловской области приняло Постановление о создании Уральского государственного военно-исторического музея.
Базой для него стал успешно развивающийся с 1990 года Областной музей Воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия». Сегодня в состав музея входят 3 филиала: Музей воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» город Екатеринбург, Музей разведчика Николая Ивановича Кузнецова в городе Талица и Дом-музей Героя Советского Союза генерала И.И. Федюнинского в дедевне Гилева.
С 2011 года в Центре военно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу Свердловской области имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова (п/п Егоршино) действует передвижная выставка музея «Военная история Урала».
Иллюстрации:
Уральский государственный военно-исторический музей.