УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

15 января 2008 года Правительство Свердловской области приняло Постановление о создании Уральского государственного военно-исторического музея.

Базой для него стал успешно развивающийся с 1990 года Областной музей Воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия». Сегодня в состав музея входят 3 филиала: Музей воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» город Екатеринбург, Музей разведчика Николая Ивановича Кузнецова в городе Талица и Дом-музей Героя Советского Союза генерала И.И. Федюнинского в дедевне Гилева.

С 2011 года в Центре военно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу Свердловской области имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова (п/п Егоршино) действует передвижная выставка музея «Военная история Урала».

Иллюстрации:

Уральский государственный военно-исторический музей.