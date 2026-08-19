УНОВИС ("УТВЕРДИТЕЛИ НОВОГО ИСКУССТВА ")

Авангардное творческое объединение 1920-1923 годов, организованное К. С. Малевичем в Витебском народном художественном училище.

Приехав в Витебск в качестве преподавателя в 1919 году, К.С. Малевич в скором времени объединил вокруг себя последователей его идей супрематизма. В эту группу входили не только студенты, но и преподаватели витебского училища. В январе 1920 года сторонники Малевича основали объединение "Молпосновис" ("Молодые последователи нового искусства"). Через несколько дней, когда в группу вошли и более старшие члены - преподаватели училища, она получила название "Последователи нового искусства" (Посновис). Окончательное название УНОВИС было принято 14 февраля 1920 года. Манифест УНОВИСа был опубликован в газете «Известия Витебского губернского совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких депутатов» от 17 марта 1920 года.

К августу 1920-го в УНОВИСе состояло 36 человек, в том числе и преподаватели Витебского училища, состоявшиеся художники Нина Коган, Лазарь Лисицкий и Вера Ермолаева. В общей сложности ядро возглавляемой Малевичем группы насчитывало около 40 человек. Среди них - А.С. Векслер, М.С. Векслер, И.Т. Гаврис, Э.И. Гурович, Л.Л. Зуперман, Н.И. Иванова, Е.М. Магарил, В. Носков, Г.И. Носков, Е.М. Рояк, Д.Н. Санников, Н.М. Суетин, Л.М. Хидекель, М.В. Цейтлин, Л.О. Циперсон, И.Г. Чашник, И.И. Червинко, Л.А. Юдин.

УНОВИС задумывался Малевичем как "партия супрематизма", целью которой было манифестировать и продвигать эстетику нового реформаторского искусства в общественную среду с помощью лекций, митингов, спектаклей. Основная задача пропаганды деятельности УНОВИСа лежала на малотиражных печатных изданиях: листовках, стенгазетах, самодельных журналах. Издания и выставки объединения сопровождались лозунгами, центральной идеей которых было ниспровержение старого мира искусств и торжество супрематизма как вершины всех творческих стремлений человечества.

В УНОВИСе Малевич, Ермолаева, Коган, Лисицкий и Якерсон преподавали по разработанной самим Малевичем новой педагогической системе, которая в точности следовала его теории постепенного восхождения искусства к супрематизму. Малевич полагал, что изобразительное искусство в своем развитии движется "по ступеням" - сначала сезаннизм, затем кубизм, и наконец супрематизм. Одно из главных отличий педагогики Малевича от академической заключалось в том, что он давал ученикам целые системы знаний, а не учил их отдельным дисциплинам.

В основу идеологии УНОВИСа была положена идея коллективного творчества: при абсолютно индивидуальных поисках и проектах каждого ученика, все их пути объединялись в единое целое: на выставках работы группы экспонировались анонимно, без каких-либо фамилий: только УНОВИС.

Художественное общество развернуло свою деятельность одновременно в нескольких направлениях. Прежде всего, УНОВИС стал новаторским центром внутри училища, реализуя педагогическую программу Малевича по воспитанию художников нового типа. Кроме того, это объединение активно реализовывало себя в художественной и общественной жизни Витебска в целом.

Уже 6 февраля 1920 года в Латышском клубе Витебска участники УНОВИС представили постановку футуристической оперы М. Матюшина "Победа над Солнцем", поставленную в декорациях и костюмах Веры Ермолаевой, а также "Супрематический балет" Нины Коган, единственный в своем роде. Члены группы не только разработали декорации и костюмы, но сами выступали в качестве актеров и постановщиков. В качестве творческого объединения УНОВИС участвовал в восьми выставках: три в Витебске, три в Москве, "Первая выставка русского искусства" в 1922 году в Берлине и "Выставка художников всех направлений за пять лет" 1923 года в Петербурге.

Одной из важнейших миссий УНОВИС считал перенос художественной системы супрематизма из области камерного искусства мастерских и галерей в оформление городской среды. В 1920-1922 годах по заказу витебских властей члены объединения оформляли город к праздникам 1 мая и годовщинам Октябрьской революции. Разрисовывая трибуны ораторов, трамваи, кофейни, магазины, библиотеки, фасады зданий, праздничные знамена, уновисцы превращали провинциальный тихий Витебск в "город будущего" - супрематический город. Заказы на плакаты и обложки брошюр, выпускаемые местным издательством, давали художественному объединению возможность экспериментировать и в области полиграфии. Дизайн и оформительская работа общества по стилю носила более унифицированный и адаптированный для практических нужд характер, тогда как в станковых экспериментах в большей мере проявлялась индивидуальность авторов.

Помимо Витебска, УНОВИС распространял свое влияние и в других городах, открывая там свои филиалы. Первый филиал был открыт в 1920 году в Смоленске, затем - в Москве, Перми, Оренбурге, Саратове. УНОВИС также объявлял о создании своих отделений в Самаре, Екатеринбурге, Одессе, однако, они были очень немногочисленны по составу.

Витебский УНОВИС просуществовал до лета 1922 года, после того как в мае состоялся первый и последний выпуск студентов Витебского Народного художественного училища: из 10 выпускников 8 были членами УНОВИСа. Передовой УНОВИС был вытеснен властями из общественной жизни города, и вскоре после выпуска Малевич и большинство членов объединения уехали в Петроград, впоследствии войдя в творческий коллектив Инхука - Института художественной культуры. Последний раз УНОВИС как единый коллектив выступил на Выставке картин петроградских художников всех направлений в 1923 году.