УЛЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

Революционер – народоволец, старший брат В.И. Ленина.

Происхождение и образование.

Ульянов был вторым ребенком в семье учителя математики и физики, учебу свою начал в Симбирске, куда отец был назначен инспектором народных училищ. С первых шагов учебы в гимназии Ульянов выделялся тягой к знаниям. Он самостоятельно изучил химию. Малоразговорчивый и застенчивый, он, однако, пользовался такой популярностью в гимназии, что выпуск 1883 г. получил название «класс Ульянова». Гимназию окончил с золотой медалью. По окончании гимназии Александр Ульянов поступил на естественный факультет Санкт-Петербургского университета. Первые два с половиной года в Петербурге Александр Ильич серьезно занимался, главным образом своей любимой наукой — естествознанием, обратив на себя внимание известного зоолога Вагнера и профессора Бутлерова. На третьем курсе он получает золотую медаль за самостоятельную научную работу по зоологии беспозвоночных: «Об органах сегментарных и половых пресноводных Annulata». Кроме того он стал секретарем научно-литературного общества при университете. Александра Ульянова прочат в профессора, в ученые.

Революционная деятельность.

Но Александр Ульянов читал в это время не только научные книги. Принимал активное участие в общественной деятельности: состоял в Петербургском союзе землячеств, активно проявил себя в общественно-демократическом и революционном движении петербургского студенчества, стал агитатором и пропагандистом в подпольном рабочем кружке на Галерной.

17 ноября 1886 г. Александр был одним из организаторов демонстрации молодежи, состоявшейся в день 25-летия смерти Добролюбова. Демонстрация была разогнана полицией и казаками, многие ее участники арестованы и высланы. Александр Ульянов пишет прокламацию об этом.

В том же году Александр Ильич вошел в нелегальный революционный кружок. В написанной А. Ульяновым «Программе фракции «Народная воля» (так называла себя группа Ульянова) имеются уже некоторые попытки отхода от программы народовольцев и приближение к марксизму. Но в основном эта программа была народнической. Методом своей борьбы Александр Ильич и его товарищи избрали метод «Народной воли» — террор. Кружок А. Ульянова принял решение о подготовке покушения на императора. На деньги, вырученные от продажи его золотой медали, была приобретена взрывчатка для бомбы. Александр Ульянов, естественник по образованию, взялся приготовить нитроглицерин и бомбы вместе с другим студентом — И.Д. Лукашевичем.

Арест.

Но 1 марта 1887 г. А. Ульянов и другие участники готовившегося покушения были арестованы. Суд над ними проходил при закрытых дверях. Ульянов защищал себя сам, так как отказался от защиты, которую должен был осуществлять по предложению матери, присяжный поверенный А.Я. Пассовер. На суде держался мужественно, взяв на себя большую часть вины, выгораживая других. Этим он спас, например, жизнь работавшему с ним бок о бок Лукашевичу. Поведение Ульянова дало повод прокурору, учившемуся когда-то у его отца Ильи Николаевича, сказать: «Ульянов берет на себя то, чего не делал»! По приговору суда Александр Ульянов и четверо других юношей-студентов — Шевырев, Осипанов, Генералов и Андреюшкин — Александр Ульянов и его товарищи были повешены в Шлиссельбургской крепости. Похоронен Александр Ульянов в братской могиле за стеной крепости Орешек.