УЛЬПИАН, ДОМИЦИЙ (лат. Domitius Ulpianus)

Римский юрист.

Родом из финикийского Тира, он переехал в Рим, где сначала составлял черновики рескриптов для Септимия Севера (судя по стилю, с 202 г.), а с 205 г. стал секретарем a libellis. В отличие от Папиниана , после смерти Септимия Ульпиан продолжил работу при Каракалле . Возможно, Гелиогабалом был назначен префектом анноны, Александр Север сделал его в 222 г. префектом претория. Ульпиан был убит в результате солдатского мятежа в 233 г.

Ульпиан трактует право со стоических позиций. Ульпиан написал около 300 книг, где систематически изложил римское право, подчеркивая его рациональный характер и опору на естественный закон. Право им делится на три вида: jus naturale («естественное право»), закон для всех живых существ, jus gentium («право народов») закон для всех людей и jus civile («гражданское право»), закон определенного государства. Он убежден в противоественности рабства, но признавал его как институт, оправданный обычаями и правом всех народов. Стоицизм Ульпиана заметен в знаменитой фразе «Положения права таковы: жить честно, не вредить другому, воздавать каждому своё», а юриспруденция для него – «знание божественных и человеческих дел, наука о справедливом и несправедливом». Основные сочинения Ульпиана – «О преторском эдикте» (комментарии к преторскому праву), «К Сабину» (комментарии к гражданскому праву), «Об обязанностях проконсула» и других должностных лиц.

Авторитет Ульпиана был очень высок: в 426 г. он был включен в число 5 юристов, мнения которых были обязательны для судей, по числу цитирований в «Дигестах» он на первом месте – там сохранилось около 2 500 фрагментов его сочинений.

Сочинения :

Institutionum et regularum juris romani syntagma… / Hrsg. Rudolf von Gneist. Leipzig, 1880;

Доминций Ульпиан. Фрагменты / Пер. и комм. Е. М. Штаерман // ВДИ. 1971. № 2. С. 184-209;

Домиций Ульпиан. Об обязанностях проконсула / Пер., вступит. ст. и примеч. А. Л. Смышляева // ВДИ. 1985. № 4. С. 221-233; 1986. № 1. С. 194-216.