УКАЗ О ВОЛЬНЫХ ХЛЕБОПАШЦАХ (1803)

Законодательный акт императора Российской империи Александра I , по которому помещик мог отпускать своих крепостных крестьян на волю с землей.

Указ являлся важной частью крестьянской политики Александра Павловича и его программы реформ в целом.

К крестьянскому вопросу, который приобрел первостепенную важность еще в екатерининское царствование, император подходил осторожно. В отличие от своих предшественников – Екатерины II и Павла I – Александр отказался от раздачи казенных крестьян в частные руки. Он запретил продавать крестьян поодиночке, из газет исчезли объявления о продаже дворовых. 12 декабря 1801 года появился важный указ, согласно которому лица недворянских сословий – купцы, мещане, государственные крестьяне – могли покупать земли. Это стало началом ликвидации монополии государства и дворянства на землю.

Следующим важным шагом стал указ 1803 года «о вольных хлебопашцах», по которому помещики получили право добровольно отпускать крепостных на волю поодиночке или селениями с землей за выкуп. Из вышедших таким образом на волю крестьян создавалось сословие свободных хлебопашцев, обязанных платить подати государству и выполнять различные земские повинности. Но надеждам Александра Павловича на благоразумие и совестливость помещиков не суждено было сбыться: указ не имел значительных последствий. Так, за все 25-летнее правление Александра I лишь 47 тыс. крепостных из 20 млн стали вольными хлебопашцами; до освобождения крестьян в 1861 году ими стали чуть более 1% от общего числа крепостных. Но стоит отметить, что положение о выкупе крестьян с землей легло в основу реформы 1861 года.

Помимо указа 1803 года император предпринимал и другие меры в рамках крестьянской политики. В том же 1803 году был создан комитет «по улучшению быта остзейских крестьян», результатом чего стал закон 1804 года, объявлявший лифляндских и эстляндских крестьян пожизненными и наследственными владельцами их земельных наделов. В 1808 году было запрещено продавать крестьян на ярмарках, в 1809-м – отменено право помещика ссылать их в Сибирь.

Начинания Александра I в данной сфере, несомненно, находились в русле правительственного реформизма, но важнейший вопрос о крестьянском праве был еще далек от своего разрешения.