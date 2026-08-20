УИНСТЕНЛИ, ДЖЕРАРД

Уи́нстенли ( англ . Winstanley) , Джерард (1609, Уиган, Ланкашир — 10.09.1676, Сент-Джайлс-ин-Филд, Мидлсекс) — английский религиозный радикал, писатель, социальный мыслитель, лидер и идеолог движения диггеров . Родился в семье торговца тканями. Пробыв 7 лет подмастерьем (1630–1637) у лондонского торговца готовым платьем, завел свое дело (1639), но разорился и переехал в местечко Кобем, графства Суррей, где вел жизнь сельского фермера, занятого скотоводством. Земли вокруг Кобема были территорией большого социального напряжения, обусловленного быстрым демографическим ростом населения и, как следствие, обезземеливанием, увеличением пауперизма и конфликтами между лордами и их держателями, что усугублялось большими налогами, установленными парламентом в годы гражданской вой­ны 1642–1648. У., как многие современники, видел несправедливость, искал ответы на насущные вопросы современности в христианстве, по-своему его интерпретировал, создал собственное оригинальное учение. В 1649 У. основал колонию диггеров в Кобеме. Свои воззрения У. изложил в двух десятках трактатов и памфлетов, например «Наступление дня Божьего» («Breaking of the Day of God», 1648), «Тайна Бога» («Mysterie of God», 1648), «Новый закон справедливости» («New Law of Righteousness», 1649), «Декларация бедного угнетенного люда» («Declaration from the Poor Oppressed People of England», 1649), «Оправдание тех, чье намерение — сделать землю общей сокровищницей, тех, кого называют диггерами» («Vindication of those, whose Endeavours is Only to Make the Earth a Common Treasury, Called Diggers», 1650), «Закон свободы, или Восстановление истинного правления» («Law of Freedom in a Platform: Or, True Magistracy Restored», 1652). У. верил, что вера способна одухотворить и изменить людей, которые должны жить в согласии, любви и справедливости. Подлинная справедливость, по У., восторжествует, когда люди восстановят изначально предписанный Богом, общинный образ жизни и когда общинное пользование землей заменит частное. Именно такой образ жизни изначально был присущ англичанам, его изменило нормандское завоевание (1066), и теперь он требует восстановления. Отличительной чертой учения У. был мирный характер. У. уповал на воздействие примера и убеждения. Эгалитаристские идеи У. не предполагал пре­творять в жизнь насилием. После неудачного эксперимента У. по обработке пустошей (колония диггеров была разгромлена в 1650) отошел от проповеднической, писательской и политической деятельности.

Соч .: The Works of Gerrard Winstenley / Ed. by G. H. Sabine. Ithaka–New York, 1941, рус. пер. М.–Л., 1950.

Лит. : Gurney J. Gerrard Winstanley: The Digger’s Life and Legacy. London, 2013. С. В. Кондратьев.