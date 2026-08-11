УГАНДА

Угáнда (Республика Уганда) — государство в Вост. Африке. Граничит на севере с Южным Суданом , на западе с Демократической Республикой Конго , на юге — с Руандой и Танзанией , на востоке — с Кенией . На юго-востоке омывается оз. Виктория. Выхода к морю не имеет. Площадь — 236 040 кв. км. Численность населения — около 45,8 млн человек (2021). Около 70 % населения страны составляют народы группы банту: ганда — 16,5 %, нколе — 9,8 %, сога — 8,8 % и др. На севере проживают нилотские народы (около 30 % населения У.). Из них самые крупные: тесо — 7 %, ланго — 6,3 %, ачоли — 4,4 %. Около 1 % населения составляют народы восточносуданской группы — нанди, мади и карамоджонг.

Около 85 % жителей У. — христиане (45 % протестанты, 39,9 % католики). Мусульмане составляют чуть более 13,7 %, представители других верований — менее 2 %.

Государственные языки — суахили и английский. Унитарное государство, столица — Кампала. Президентская республика. Президент избирается на 5 лет и может занимать пост без ограничения количества переизбраний (положение действует с 2005). Законодательная власть принадлежит однопалатному Национальному собранию. Срок полномочий депутатов — 5 лет. Исполнительная власть осуществляется президентом, который одновременно является главнокомандующим во­оруженными силами.

Доколониальная история. Первыми жителями на территории современной У. были охотники и собиратели, населявшие регион еще во время палеолита. В начале нашей эры туда переселились земледельцы, говорившие на языках банту, прародиной которых считаются территории современного Камеруна . Банту умели добывать железную руду, переплавлять ее в примитивных печах и делать различные изделия, например железные наконечники для мотыг и для стрел. С XI в. с севера и северо-востока в регион стали мигрировать племена кочевников, говоривших на нилотских языках, скотоводы и искусные воины.

На стыке земледельческой и скотоводческой культур на рубеже I и II тысячелетий н. э. возникло государство Китара , расцвет которого пришелся на XII–XIV вв. За 10 веков в Китаре — прародительнице крупнейших государств региона (Буньоро, Торо и Буганды) сменились три династии правителей.

К началу нового времени Китаре пришлось уступить главенство в Межозерье своей бывшей маленькой южной провинции — Буганде , что располагалась северо-западнее оз. Виктория, ставшей одним из крупнейших государств доколониальной Тропической Африки.

Буганду издавна покрывала сеть грунтовых дорог шириной до 6 м, по которым земледельцы и ремесленники несли пальмовое пиво, шкуры, гончарные изделия как дань верховному правителю или шло вой­ско, вооруженное копьями и щитами. В столице страны находились храмовые постройки и дворцовый комплекс лубири, где жил верховный наследственный правитель, кабака, со своими многочисленными женами, наложницами и придворными.

От Китары Буганда унаследовала деление на провинции — саза. Каждую провинцию или округ возглавлял наместник. Каждый из них назначался непосредственно самим кабакой, перед ним и отвечал за свои действия. Наместники обязательно проводили часть времени при дворе и имели заместителей, которые в их отсутствие собирали подати для кабаки, созывали вой­ско в случае вой­ны, налаживали строительство дорог, а также поддерживали порядок и выносили судебные решения.

Центром жизни государства был кабака. Он считался связующим звеном с духами своих предков, восходивших к легендарному основателю Буганды Кинту. Кабака олицетворял также историю Буганды: в устной форме, от поколения к поколению передавалась история кабак — письменности в этой стране в доколониальные времена не знали. Каждый член общества должен был знать историю своей страны и своего ­клана.

Роды, или кланы, были устойчивой единицей социальной организации Буганды. Старейшины имели придворные должности, которые передавались по наследству, и поначалу составляли большинство управленческого сословия. В XVIII в. происходит постепенное становление и укрепление служилой аристократии, и не права наследования, а личные качества — талант полководца или организатора, смелость, инициатива стали в значительной мере определять положение человека в обществе.

На вершине служилой иерархии Буганды находились главный советник кабаки — катикиро, начальник придворного ритуала — кимбугве и верховный главнокомандующий — муджаси. Все большее место служилая знать занимала и в люкико — верховном совете при кабаке. Но в стране продолжали существовать государственные должности, которые занимали только особы высокого происхождения, в частности — номинальные мать (намасоле) и сестра (лубуга) кабаки, которые принадлежали к обширной родне правителя и считались его соправительницами.Наибольшего расцвета Буганда достигла при кабаке Мутесе I, правившем в

Наибольшего расцвета Буганда достигла при кабаке Мутесе I, правившем в 1856–1884. Мутеса I создал начатки постоянной армии, флот боевых каноэ, вмещавших до 150 человек. Командующий флотом каноэ получил титул габунга.

Межозерье развивалось в относительной изоляции от внешнего мира. Торговцы, в том числе и работорговцы с побережья Индийского океана, попали сюда только во 2-й половине XVIII в. Они, представители суахилийской цивилизации, несли с собой ислам. Мутеса также принял ислам и следовал ему 10 лет. Он овладел, помимо родного языка луганда, также арабским и языком суахили .

Колониальный период. Первые европейцы, английские путешественники Дж. Спик и Дж. Грант, посетили Буганду лишь в 1862. Другой известный путешественник Генри Мортон Стэнли побывал в Буганде в 1875. С его подачи кабака пригласил в страну христианских миссионеров. Английские ­миссионеры-англикане прибыли туда в 1877, а французские католические миссионеры — в 1879. Активизировали свою деятельность и мусульманские проповедники. Новый молодой кабака Буганды Мванга, взошедший на престол в 1884, пытался прогнать из страны и христианских, и мусульманских проповедников, но это привело лишь к религиозным вой­нам (1888–1892).

В них активное участие приняли и европейцы, в частности, капитан Ф. Лугард — представитель Имперской британской Восточноафриканской компании. Его действия были следствием Гельголандского договора 1890 между Великобританией и Германией, по которому территория будущей У. попала в сферу британского влияния. Лугард помогал Мванга возвратиться на престол и заключил с ним договор о протекторате Компании над Бугандой.

В 1894 этот договор был заменен договором о протекторате Великобритании над Бугандой, которая стала ядром британского протектората У., дав ему свое название.

Протекторат занял важное место в экономике Британской империи как производитель хлопка, приносившего до 85–90 % экспортной выручки. Другими экспортными культурами стали кофе и табак, производилось все это в основном в крестьянских хозяйствах.

Основа системы колониального управления У. была заложена соглашениями 1900–1901 между Великобританией и «королевствами» Буганда, Торо и Анколе. В них и в «завоеванном королевстве» Буньоро и области Бусога в наибольшей степени применялась система косвенного управления, использовавшая в нуждах колонизаторов традиционные политические институты. Верховным правителем протектората был британский губернатор, в 1920 при нем были созданы Законодательный и Исполнительный советы — совещательные органы, куда первые африканцы были допущены соответственно в 1945 и 1952.

Система образования для африканцев состояла из сети начальных миссионерских школ, к которым в первые десятилетия ХХ в. стали прибавляться государственные неполные средние школы. В 1922 был открыт технический колледж Макерере в Кампале, ставший позднее знаменитым университетом. Начальное и особенно среднее образование ориентировалось в основном на детей вождей. Оно способствовало появлению образованных африканцев, распространению грамотности на местных языках, появлению местных журналистов. К 1945 в У. насчитывалось 9,5 тыс. учителей-африканцев.

В колониальном обществе У. постепенно сформировалась африканская элита. Ее социальные границы, первоначально совпадая с кругом колониальных вождей, постепенно расширялись. Колониальные вожди верхних эшелонов были высокооплачиваемыми чиновниками, жалование которых превышало зарплату неквалифицированного рабочего в 10–20 раз. В «королевствах» многие из них были собственниками крупных земельных участков — маяло, получая с них квазифеодальную ренту.

Развитие товарно-денежных отношений и введение денежного налога привели к возникновению и росту отходничества в зоны разведения экспортных культур и на мелкие предприятия городов. Началось становление пролетариата, в 1939 в Уганде появился прообраз проф­союза — Ассоциация шоферов. В протекторате не было четких границ между отдельными социальными группами.

Центром формирования антиколониализма в протекторате стала Буганда. Молодое поколение местной образованной элиты создало такие организации, как Ассоциация молодых баганда (1919) и Ассоциация гражданских служащих У. (1922). В 1921 возникла Федерация батака — родовых старейшин, не включенных в категорию колониальных вождей. Из Буганды же в 1920-е на другие части протектората распространилось религиозное малакитское движение, вызвавшее особый гнев властей: вместе с пересмотром ряда христианских догматов его лидеры требовали отказа от уплаты налогов. В 1929 руководители движения были арестованы, а само оно запрещено.

Рост демократического крыла местной элиты привел к появлению Партии простых людей Буганды (1929) и Ассоциации африканского благосостояния (1934). Они выступали за введение широкого народного представительства в «туземной» администрации. Подобные организации в 1920–1930-е появились и в других частях протектората: Молодая Бусога, ассоциация благосостояния Гису и др.

В 1938 в Буганде возникла организация «сыновья Кинту» — по имени легендарного основателя правящей династии. Впервые выдвинув требования общеугандийского характера, она стала зародышем союза всех национально-демократических сил протектората.

Большое влияние на развитие антиколониализма в У. оказала Вторая мировая вой­на. В составе британских колониальных вой­ск в разных частях Азии и Африки воевало более 80 тыс. угандийцев. После вой­ны некоторые из них возглавили антиколониальное движение. В январе — феврале 1945 в У. произошла всеобщая забастовка — первое открытое выступление антиколониальных сил. Она была жестоко подавлена британскими властями, но вынудила их пойти на экономические и политические уступки.

В 1940–1950-е были проведены некоторые реформы колониального управления, в частности расширены права советов вождей на уровне дистриктов, в 1955 был создан совет министров протектората, несколько портфелей в котором получили африканцы.

В 1946 в Буганде возникла Партия батака. В 1949 вместе с Союзом фермеров У. (основан в 1949) она организовала крупную акцию — протестное шествие ко дворцу кабаки, которому предъявили ряд экономических и политических требований.

Путь к независимости У. возглавила партия Угандийский национальный конгресс, возникшая в 1952. Партия выступила с резкой критикой планов федерации Кении, У. и Танганьики, выдвигавшихся британскими властями еще с 1930-х. Она активно участвовала в борьбе за преодоление политического кризиса в Буганде 1953–1955, когда кабака Мутеса II, вступивший на престол в 1936, был изгнан из страны за отказ повиноваться британским властям. Кризис закончился возвращением кабаки и подписанием нового англо-бугандийского соглашения в 1955, способствовавшего росту традиционалистских настроений и центробежных тенденций.

В партии постепенно выделилось радикальное крыло, преобразованное в 1960 в новую партию — Народный конгресс У. (НКУ). Его лидером стал Аполо Милтон Оботе . Этой партии противостояли традиционалисты во главе с аристократией Буганды. Они требовали отделения Буганды и сепаратного провозглашения ее независимости. В 1961 жители Буганды бойкотировали выборы в Национальную ассамблею У. Традиционалисты создали свою партию — «Кабака екка» (Только кабака) и добились провозглашения первым президентом У., получившей независимость 9 октября 1962, кабаки Мутесы II. Оботе был вынужден вначале довольствоваться должностью премьер-министра.

Независимая У. В 1966 правительство Оботе вело борьбу с сепаратистскими кругами — аристократией Буганды и ее главой — кабакой. В конце концов, дворец кабаки был взят штурмом, а сам кабака бежал за границу. Оботе занял пост президента страны. По новой конституции, принятой в 1967, У. провозглашалась республикой, упразднялась автономия «королевств». В 1969 был введен запрет на деятельность оппозиционных партий. В конце 1960-х в политическом курсе Оботе произошел «сдвиг влево», и в октябре 1969 была опубликована «Хартия простого человека», преду­сматривавшая социально-экономические реформы, проведение которых отвечало бы интересам большинства населения.

Но 25 января 1971 военный переворот привел к власти командующего армией Иди Амин Дада. Его правление — один из ярчайших примеров жестких тоталитарных режимов в Африке, характеризовавшихся не только жесточайшими репрессиями против политических оппонентов, но и геноцидом целых этнических групп.

Чтобы исключить попытки военного переворота, Амин репрессировал офицеров из народов, близких к Оботе — в основном ачоли и ланги. Вместо них он продвигал нубийцев — потомков суданских солдат, служивших в У. еще при британцах. Для борьбы с недовольными Амин издал указы, по которым любой гражданин мог быть задержан военными за нарушение порядка, а сами военные получили иммунитет от преследования. Были созданы карательные органы, например Государственное управление расследований. Число жертв репрессий по разным оценкам составляет от 250 до 500 тыс. чел.

В 1972 Амин издал указ об изгнании из страны «азиатов» — выходцев из Южн. Азии, в основном владельцев мелких и средних предприятий. Почти все они, около 50 тыс., покинули У., а их предприятия попали в руки аминовских ставленников. Это привело к глубокому кризису в экономике страны — за время правления Амина стоимость жизни возросла на 500 %.

Амин разорвал отношения с Израилем и выдворил израильтян из страны. Он поддерживал арабскую политику на Ближнем Востоке и в июне 1976 разрешил захваченному палестинскими террористами самолету сесть в аэропорту Энтеббе. Израильское правительство провело военную операцию, освободив заложников и уничтожив 30 самолетов советского производства угандийских ВВС.

В 1978 Иди Амин без объявления вой­ны двинул свои вой­ска в Танзанию. Потерпев поначалу поражения, танзанийская армия вскоре перешла в контрнаступление и вступила на территорию У. В самой У. несколько антиаминовских группировок выступили единым фронтом на стороне Танзании. В марте 1979 был сформирован Фронт национального освобождения У. (ФНОУ) под командованием Юсуфа Луле. 14 апреля 1979 объединенные вой­ска взяли Кампалу, а Иди Амин бежал из страны. У. возглавил Юсуф Луле, затем — Годфри Бинаиса, смещенный с должности в мае 1980 в результате военного переворота.

10 декабря 1980 в стране прошли первые за 20 лет всеобщие выборы. Их результаты были сфальсифицированы НКУ — партией М. Оботе, избранного президентом и также развернувшего жесточайшие репрессии и преследования по этническому признаку. Крах его режиму положило Национальное движение сопротивления (НДС) во главе с Йовери Мусевени, возглавившим вооруженную борьбу в 1981.

27 июля 1985 генерал Тито Окелло организовал военный переворот и сверг правительство Оботе. Окелло предложил всем оппозиционным движениям прекратить вооруженные действия и вой­ти в состав правительства национального единства. Осенью 1985 в Найроби при посредничестве кенийского президента Даниэля арап Мои между правительством Окелло и НДС прошли мирные переговоры, а в декабре подписан договор о прекращении огня, но вскоре НДС разорвало мирное соглашение и продолжило боевые действия против правительственных вой­ск.

26 января 1986 НДС штурмом взяло Кампалу. 29 января 1986 Мусевени был провозглашен новым президентом страны. Мусевени обещал, что его правительство будет находиться у власти в течение четырехлетнего переходного периода, пока не будет разработана новая конституция и не пройдут выборы, будет уважать права человека и не будет использовать армию для запугивания населения. Своей целью он поставил борьбу с коррупцией и подъем экономики. НДС подчеркивало, что в отличие от прежних партий, созданных на религиозной и этнической основе, их организация открыта для всех угандийцев. В первое правительство Мусевени вошли представители всех политических партий. Мусевени столкнулся с вооруженной оппозицией. В частности, с 1987 он вел борьбу с так называемым Движением Святого духа, подавленным жесточайшим образом.

У. входила в список стран, где администрация считалась одной из самых коррумпированных, а экономика была одной из самых слабых в мире. В числе первых реформ Мусевени было создание Советов сопротивления — выборных органов власти на местах. Это был первый опыт демократических выборов для нескольких поколений угандийцев.

Правительство Мусевени установило новые торговые отношения с США и другими государствами. Всемирный банк предоставил стране кредиты на покупку оборудования, ремонт дорог и улучшение коммунальных услуг. В 1987 У. стала участницей программы МВФ по оздоровлению экономики.

В эти годы осложнились отношения Мусевени с соседней Руандой. Принадлежа к скотоводческой аристократии Сев.-Зап. У. — Анколе, называющейся там хима, Мусевени поддерживал руандийских тутси, также являвшихся выходцами из скотоводческой аристократии. С началом гражданской вой­ны в Руанде он принимал руандийских беженцев-тутси. Именно в У. в 1987 был создан Руандийский патриотический фронт (РПФ) — эмигрантская организация тутси. Мусевени поддерживал их вылазки на территорию Руанды. В апреле 1994 с началом геноцида тутси в Руанде РФП с территории У. начал наступление на Кигали. В 1998 и в дальнейшем вой­ска У. подержали руандийские силы при вторжении в Конго. В результате в 2005 международный суд принял решение о выплате У. компенсации Демократической Республике ­Конго.

В 1995 была принята новая Конституция. Первые президентские выборы состоялись только через 10 лет правления Мусевени, 9 мая 1996. Он получил на выборах 72,6 % голосов, его основным соперником был известный политический деятель, лидер Демократической партии П. Семогерере.

На следующих президентских выборах в 2001 Мусевени получил 69 % голосов. Затем началась кампания по изменению конституции 1995, ограничивавшей возможность занятия поста президента двумя сроками. Оппозиция в лице Форума за демократические перемены обвинила Мусевени в попытке ввести пожизненное президентство. Двое представителей этой организации — членов парламента были арестованы в 2005, что послужило поводом для ограничения финансовой помощи У. несколькими странами, в частности — Норвегией.

В июле 2005 конституционный референдум отменил введенное Мусевени в 1986 ограничение на деятельность политических партий (кандидаты на выборах выдвигались не от партий, а как индивидуумы). 17 ноября 2005 Мусевени был выдвинут кандидатом на пост президента от НДС на выборы 2006. Это вызвало недовольство в некоторых кругах, поскольку в 2001 он заявил, что это его последний президентский срок.

Новые президентские выборы, первые на многопартийной основе за 25 лет, состоялись 23 февраля 2006, принеся 59 % голосов Мусевени.

В 2007 Мусевени послал угандийских солдат для участия в операции по поддержанию мира в Сомали под эгидой Африканского союза . Президент также постановил использовать заповедник Мабира для разведения сахарного тростника, что вызвало критику защитников окружающей среды.

В сентябре 2009 Мусевени вступил в конфликт с традиционалистскими слоями Буганды, в результате возникших беспорядков более 40 чел. были убиты правительственными силами, многие брошены в тюрьмы.

20 февраля 2011 состоялись очередные выборы президента и парламента, которые, по мнению некоторых наблюдателей и оппозиционных деятелей, прошли с многочисленными нарушениями (фальсификация бюллетеней, запугивание оппозиции и т. п.). Как и ожидалось, Мусевени снова получил большинство голосов избирателей (68 %). На выборах в 2016 президент Мусевени вновь был переизбран с 60,62 % голосов. 14 января 2021 состоялись президентские и парламентские выборы в У. Мусевени был переизбран на шестой срок. В последние годы участились нападения на журналистов, деятельность ряда периодических изданий была приостановлена.

Темпы промышленного развития в 2005–2010 в У. были весьма высокими — рост ВВП составлял около 8 % в год. После 2010 темпы снизились до около 5 %. Китай стал играть заметную роль в экономике страны. Экономический рост У. стимулируется строительным сектором, развивается строительство дорог и гидростанций, нефтедобыча, но 2/3 ВВП страны составляют сфера услуг и сельское хозяйство. Главная экспортная культура — кофе.

Лит. : Karugire S. R. The Political History of Uganda. Nairobi, 1980; Ксенофонтова Н. А., Луконин Ю. В., Панкратьев В. П. История Уганды в новое и новейшее время. М., 1984; Балезин А. С. Африканские правители и вожди в Уганде (Эволюция традиционных властей в условиях колониализма. 1862–1962). М., 1986; Его же. У Великих африканских озёр. Монархии и президенты Уганды. М., 1989; Позднякова А. П. Уганда: Справочник. М., 1998; Reid R. J. A History of Modern Uganda. Cambridge, 2017. А. С. Балезин.