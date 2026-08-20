УДИНО, НИКОЛЯ ШАРЛЬ

Удинó ( фр. Oudinot) , Николя Шарль (25.04.1767, Бар-ле-Дюк — 13.09.1847, Париж) — французский военачальник. Сын пивовара. По окончании школы завербовался в пехотный полк (1784–1787), где дослужился до чина сержанта. С началом Французской революции XVIII в. записался в национальную гвардию, получив звание капитана (1789). В 1791 поступил в батальон добровольцев в звании подполковника. С 1792 участвовал в Революционных вой­нах. 5 ноября 1793 — командир полубригады в чине полковника. 14 июня 1794 — бригадный генерал. В 1795–1796 — в австрийском плену. В 1799 за сражение при Цюрихе получил звание дивизионного генерала. Участвовал в вой­нах против Третьей (1805) и Четвертой (1806–1807) антифранцузских коалиций, командуя дивизией. В Австро-французскую вой­ну 1809 , получив командование 2-м корпусом, заслужил звание маршала и титул герцога Реджио. Во главе корпуса участвовал в кампаниях 1812–1814. Один из тех маршалов, кто 4 апреля 1814 в Фонтенбло потребовал у Наполеона I отречься от престола. После Реставрации Бурбонов поступил к ним на службу, получил титул пэра Франции. В период «Ста дней» не подержал Наполеона. При второй Реставрации занимал ряд высоких должностей в армии и государстве. Участвовал в походе в Испанию 1823. При Июльской монархии — великий канцлер Почетного легиона (с 1839) и комендант Дома инвалидов (с 1842).

Лит.: Шиканов В. Н . Созвездие Наполеона: маршалы Первой империи. М., 1999; Oudinot M. Le maréchal Oudinot. Paris, 2007; Чиняков М. К. Никола-Шарль Удино // Вопросы истории. 2012. № 8; Zins R . Le maréchal Oudinot. T. 1. Reyrieux, 2016. А. В. Чудинов.